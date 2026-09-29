De Saxus : Bragelonne, Dupuis et Univers poche prêts à racheter De Saxus (Eilean Books)

On se presse au portillon du greffe du tribunal des activités économiques de Paris depuis le jugement du 24 juin 2026 qui a ouvert le redressement judiciaire d’Eilean Books. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mai 2026 et une période d’observation de six mois a été ouverte. Plusieurs candidats se sont désormais manifestés : tout ou partie de l’aventure éditoriale pourrait donc se poursuivre sous une autre bannière.

Il ne s’agit pas de propositions classiques de rachat des parts d’Eilean Books adressées à son dirigeant. Dès l’ouverture du redressement, l’article L. 631-13 du Code de commerce autorise des tiers à remettre à l’administrateur des offres visant au maintien de l’activité, par une cession totale ou partielle de l’entreprise.

Autrement dit, le dirigeant d’Eilean Books ne choisit pas librement son repreneur. Le tribunal arrêtera, le cas échéant, un ou plusieurs plans de cession. Et le prix ne constitue pas son seul critère : la préservation durable de l’emploi, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution entrent également dans l’équation.

Rendez-vous avenue de France ?

Univers Poche, filiale d’Editis, vise principalement l’activité éditoriale des labels De Saxus et Roncière, ainsi qu’une sélection de titres relevant d’autres marques. Komikku et ses contrats manga sont exclus du périmètre principal. L’offre améliorée atteint 560 000 € : 400 000 € pour les actifs incorporels — catalogue, contrats, droits et autres éléments immatériels —, 40 000 € pour le matériel et 120 000 € pour les stocks.

Le projet consiste à intégrer ces activités dans une organisation déjà structurée. Univers Poche table sur 60 à 70 nouveautés par an, un soutien marketing renforcé et une exploitation accrue du poche, de l’audio et des droits secondaires. Les livres resteraient diffusés et distribués par Interforum, cette fois dans le cadre des relations contractuelles propres au repreneur. Le candidat prévoit aussi de proposer à Sam Rioult, fondateur des labels, de poursuivre leur direction éditoriale comme directeur de collection.

Sur le front social, sept emplois sur vingt-deux seraient conservés. Le plan de financement recense 1,628 million d’euros de besoins cumulés jusqu’en 2029, comprenant notamment le prix d’acquisition, les coûts d’intégration et le besoin en fonds de roulement. Editis prévoit d’en apporter 1,298 million sur ses fonds propres, le reste devant notamment provenir de l’activité. Une difficulté demeure : selon l’offre, la marque De Saxus appartient personnellement à Sam Rioult. La proposition d’Univers Poche reste donc conditionnée à la conclusion d’un accord avec son titulaire.

Vega/Kadokawa : cap sur Komikku

La proposition de Vega se distingue nettement des autres : elle ne porte pas sur l’ensemble d’Eilean Books, mais essentiellement sur l’activité manga, avec les droits de licence correspondants, la marque Komikku et un stock annoncé de 431.501 volumes. Le prix avancé s’élève à 90.000 € HT.

Vega est une coentreprise détenue à 51 % par Kadokawa et 49 % par Dupuis, filiale de Média-Participations. L’articulation industrielle est évidente : Kadokawa figure parmi les grands acteurs japonais de l’édition et de l’exploitation de propriétés intellectuelles, quand Vega édite précisément mangas et light novels sur le marché francophone. Le candidat indique qu’il fera son affaire du transfert des contrats de droits au Japon.

Le dossier reste néanmoins beaucoup moins détaillé que ceux d’Univers Poche ou d’Overlord. Il ne présente ni véritable plan d’affaires consacré à Komikku, ni prévisions de chiffre d’affaires, ni engagement de reprise d’emplois. La transaction demeure en outre subordonnée à plusieurs vérifications et autorisations : audits, finalisation de la documentation contractuelle, feu vert du conseil d’administration puis de l’assemblée générale de Vega.

Bragelonne via Hachette Livre

Bragelonne souhaite adosser les activités d’Eilean Books à sa propre structure, elle-même intégrée à Hachette Livre. La maison met en avant ses compétences éditoriales, commerciales et logistiques dans les littératures de l’imaginaire, ainsi que les moyens d’Hachette en matière de diffusion, distribution, achats et fonctions support.

Son diagnostic pointe une accélération trop forte du programme éditorial, la hausse des stocks et des retours, la progression des coûts fixes et une masse salariale devenue difficile à absorber. Bragelonne prévoit donc de ralentir le rythme des publications, d’ajuster davantage les tirages et de concentrer l’activité sur les segments les plus porteurs, tout en annonçant vouloir préserver l’identité éditoriale des labels.

Mais le dossier remis reste très préliminaire sur le plan financier. Faute, indique le candidat, d’informations suffisantes au moment de son dépôt, le prix est fixé à 1 €, avec la mention « à parfaire ». Le périmètre précis des actifs, contrats et stocks doit encore être arrêté. Bragelonne prévoit en outre la reprise d’un seul salarié. Dans l’état du document transmis, la proposition s’appuie donc davantage sur la capacité industrielle revendiquée par Bragelonne et Hachette que sur un montage économique déjà entièrement chiffré.

Overlord Group, l'outsider

Overlord Group vise un périmètre beaucoup plus étendu : le candidat entend reprendre la totalité des actifs compris dans son offre, notamment le catalogue, les droits d’édition, les marques, les sites, les fichiers clients, les comptes sur les réseaux sociaux, le matériel et les stocks, tout en excluant le passif et plusieurs éléments expressément désignés. Le prix reste pourtant très bas : 5 000 €, dont 3 500 € pour les actifs immatériels, 1 000 € pour le matériel et 500 € pour les stocks.

Le raisonnement défendu par Overlord tient en quelques lignes : la valeur d’Eilean Books résiderait d’abord dans son catalogue, ses marques, ses droits et ses communautés de lecteurs, beaucoup moins dans sa structure d’exploitation actuelle. Le repreneur veut donc supprimer le bail parisien, réduire la cadence des nouveautés, calibrer davantage les réimpressions et développer numérique, audio, cessions de droits et ventes directes. Les fonctions support seraient largement mutualisées avec les équipes existantes d’Overlord Media.

La restructuration serait lourde sur le plan social : trois salariés en CDI seulement seraient repris. Overlord annonce parallèlement une enveloppe pouvant atteindre 250 000 €, dont 120 000 € immédiatement, pour financer la cession, les premiers besoins de trésorerie, le déplacement des stocks et les premières réimpressions. Il s’engage à ne pas licencier pour motif économique les salariés repris pendant vingt-quatre mois, sauf événement exceptionnel affectant significativement l’activité, et prévoit une priorité de réembauche de deux ans pour les autres.

Enfin, le candidat se dit disposé à proposer à la direction d’Eilean Books un contrat d’accompagnement temporaire afin d’assurer la transmission du catalogue et des relations avec auteurs, agents et partenaires.

Par Nicolas Gary

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