À 80 ans, Lucky Luke court toujours : dans les coulisses de l’exposition avec Joub

À 80 ans, Lucky Luke est un personnage que plusieurs générations ont déjà rencontré. Pour Joub, commissaire de l’exposition Lucky Luke court toujours ! à Quai des Bulles, l’enjeu n’était donc pas seulement de célébrer un anniversaire. Il s’agissait de reprendre le personnage depuis ses débuts, d’en suivre les transformations et, surtout, de donner envie de le redécouvrir. L’exposition a été pensée comme un parcours grand public, principalement consacré au dessin et à la bande dessinée imprimée.

Comment résumer huit décennies sans transformer l’ensemble en inventaire ? Joub dit avoir préféré repartir des albums eux-mêmes. « J’ai tout relu pour essayer de dégager des thématiques. Au lieu de faire un truc purement chronologique. » Une partie de l’exposition conserve toutefois cette progression dans le temps : les débuts de la série, l’arrivée de Goscinny, puis les auteurs qui l’ont reprise. L’exposition est née d’un projet partagé entre plusieurs acteurs, avec Dargaud à la coproduction et, notamment, les Rendez-vous de la BD d’Amiens et le Centre Belge de la Bande Dessinée parmi les partenaires.

Dans l’espace central, la chronologie cède la place aux motifs qui traversent Lucky Luke : les méchants, la cavalerie, les bagarres de saloon, les caricatures, mais aussi la couleur. Joub voulait que cette matière puisse être abordée sans rigidité. « Et je voulais un parcours ludique. Donc c’est un peu un labyrinthe. » Le visiteur peut ainsi circuler entre les pages, les décors, un pénitencier caché, des espaces de jeu ou encore des tables de dessin et de décalque. L’objectif n’est pas d’opposer le savoir au jeu, mais de susciter plusieurs manières de regarder la même œuvre.

Cette longévité pose aussi une autre question : comment Lucky Luke continue-t-il d’exister après ses créateurs ? Joub ne contourne pas la dimension économique de la série : « Donc voilà, c’est une machine commerciale. Il ne faut pas non plus enlever ça », admet-il. Mais il insiste parallèlement sur la richesse d’un univers déjà extrêmement construit, avec ses personnages secondaires, ses motifs récurrents et ses règles.

Pour les auteurs qui ont prolongé l'expérience, cette abondance devient à la fois une ressource et une contrainte : il faut rester dans un cadre identifiable tout en continuant à traiter de sujets contemporains. Les albums d’hommage permettent, eux, de prendre davantage de liberté et de déplacer plus franchement les codes de la série.

Cette attention au dessin détermine également la scénographie. Joub le formule simplement : « Ce qui m’importait aussi, c’était le trait. » Il explique avoir privilégié des éléments en deux dimensions ou des superpositions donnant une impression de volume, plutôt qu’une reconstitution réaliste du Far West. Même lorsqu’un décor existe, il doit conserver quelque chose de la bande dessinée : des contours noirs, des formes dessinées, des couleurs franches.

Ce choix vaut également pour les pages exposées. Le commissaire ne voulait pas simplement aligner des documents : « Mais moi, je voulais des séquences narratives. » Certaines pièces permettent de s’attarder sur l’original, d’autres sur un gag, un scénario ou une succession de cases. La lecture reste donc au cœur du dispositif. Les décors accompagnent les planches ; ils ne sont pas censés les remplacer.

La question du jeune public a, elle aussi, été pensée très concrètement. Joub raconte avoir imaginé deux hauteurs de lecture, l’une destinée aux adultes et l’autre placée beaucoup plus bas. « J’imagine toujours un enfant dans une foule qui ne voit que des jambes, etc. Mais là, s’il est dans l’exposition, déjà, il a des choses qui sont à hauteur d’œil. » Sur ce second parcours, la lecture est plus légère et laisse davantage de place aux silhouettes et aux personnages. Des jeux, un livret, des activités de dessin ou de pliage peuvent ensuite prendre le relais.

Surtout, les publics ne sont pas séparés. Les enfants peuvent lire le parcours adulte, les adultes s’arrêter devant les jeux. Joub insiste sur cette circulation : « C’est à la fois complémentaire sur les mêmes endroits, et puis ça peut se mélanger suivant la volonté de chaque public. » Cette coexistence rejoint ce qu’il souhaite voir subsister après la visite : l’envie de rouvrir les albums.

C’est précisément ce retour au livre qu’il met en avant. Les adultes retrouvent les albums qu’ils ont lus plus jeunes ; les enfants peuvent découvrir par la page des personnages parfois rencontrés d’abord à la télévision ou dans les dessins animés. Et certaines évidences graphiques redeviennent visibles. Joub prend l’exemple de la couleur, de ses contraintes et de sa simplicité radicale. Une fois qu’on y prête attention, dit-il, quelque chose change dans le regard. « C’est du pop art, par moments. C’est vraiment assez fort comme mise en couleur. »

L’exposition ne prétend donc pas épuiser Lucky Luke. Elle cherche plutôt à fournir quelques points d’entrée — le trait, la couleur, le gag, les personnages, les différents niveaux de lecture — pour que chacun retourne ensuite vers les albums avec une approche légèrement déplacée.

Crédits photo : Quai des Bulles

Par Inès Lefoulon

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