Prix Jacques Delors du Livre européen 2026 : les finalistes sont connus

Réuni le 28 septembre, le comité de parrainage a choisi quatre titres parmi les quatorze ouvrages initialement sélectionnés. La liste finale réunit des auteurs espagnol, danois, suisse et allemand.

Paco Cerdà (Espagne), Présents, roman, Gallimard, traduit de l’espagnol par Cécile Pilgram

L’écrivain espagnol Paco Cerdà revient sur l’Espagne de 1939, après la victoire franquiste. Le récit prend pour point de départ le transfert de la dépouille de José Antonio Primo de Rivera, fondateur de la Phalange, et fait apparaître les trajectoires de celles et ceux dont la guerre et la dictature ont bouleversé l’existence.

Jens Christian Grøndahl (Danemark), Au fond des années passées, roman, Gallimard, traduit du danois par Alain Gnaedig.

L’écrivain danois Jens Christian Grøndahl suit un homme atteint de la maladie de Parkinson qui, après le départ de sa femme, retrouve par hasard Anna, son amour de jeunesse. Cette rencontre fait ressurgir plusieurs décennies de souvenirs.

Christian Longchamp (Suisse), Les vivants hantent les fantômes, roman, Flammarion.

Le Suisse Christian Longchamp compose un texte en 123 fragments qui traverse plusieurs lieux d’Europe, de Berlin aux Balkans, en passant par Rome, le lac Léman ou la mer Noire. Le livre mêle souvenirs, œuvres d’art, musique et histoire européenne.

Peter Sloterdijk (Allemagne), Le Livre de l’Europe, essai, Éditions Payot, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni.

Le philosophe allemand Peter Sloterdijk rassemble ici sept leçons données au Collège de France au printemps 2024. Il y interroge l’histoire, l’identité et la place de l’Europe contemporaine.

Créé en 2007 par Jacques Delors avec l’association Esprit d’Europe, le prix distingue chaque année un ouvrage qui aborde l’Europe par la littérature ou la pensée et favorise la circulation des idées entre les pays du continent. Rebaptisée Prix Jacques Delors du Livre européen en 2024, la récompense fête cette année sa 20e édition.

Le comité de parrainage est présidé par Pascal Lamy et compte notamment l’écrivain Giuliano da Empoli, Geneviève Pons, directrice de l’Institut Jacques Delors Bruxelles, l’ancien ministre britannique Denis MacShane, l’ancien président du Parlement européen Enrique Barón Crespo et François Gabriel, représentant permanent du secrétaire général du Parlement européen à Strasbourg.

Pour cette édition 2026, le jury sera présidé par Laurent Gaudé. L’écrivain connaît lui-même le prix : en 2019, Nous, l’Europe, banquet des peuples (Actes Sud) avait été distingué dans la catégorie essai.

Le futur lauréat ou la future lauréate succédera à Javier Cercas, récompensé en 2025 pour Le Fou de Dieu au bout du monde, publié chez Actes Sud dans une traduction de l’espagnol par Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon. Le livre racontait le voyage de l’écrivain aux côtés du pape François lors de son déplacement en Mongolie en 2023.

Crédits photo : espace officiel du Parlement européen à Strasbourg, photographié le 16 juin 2021 (Gzen92, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com