La Pleureuse : Camilla Läckberg rouvre un secret vieux de trente ans à Fjällbacka

Sofie Rudberg a disparu adolescente. Le nouveau restaurant de sa famille ouvre précisément le jour anniversaire de l’affaire : « ça fait exactement trente ans depuis la disparition de Sofie. » La coïncidence remet déjà les souvenirs en mouvement. Quand un élément majeur vient bouleverser l’enquête, Erica Falck reçoit la nouvelle comme un choc : « Sofie. Retrouvée. »

À l’échelle de la petite ville, l’affaire demeure « une immense blessure ouverte ». Läckberg tient là son ressort le plus efficace : montrer comment une communauté a continué à vivre autour d’un vide qu’elle n’a jamais réellement refermé.

Ce douzième volet de la série Fjällbacka retrouve l’équilibre entre Erica Falck et Patrik Hedström. Lui travaille avec les procédures, les auditions, les rapports et les preuves ; elle avance par curiosité, intuition, voisinage, souvenirs, réflexe d’écrivaine. Le dispositif évite de dupliquer l’investigation : deux méthodes se croisent, se complètent et parfois se gênent. L’une cherche ce qui peut être démontré, l’autre la forme cachée que prennent les faits lorsqu’on les rapproche.

La construction repose sur une circulation très maîtrisée entre le crime et la vie ordinaire. Un dossier de police peut céder la place à un biberon, une conversation familiale, une plaisanterie ou un dîner. Ce contraste donne au suspense son efficacité : le danger ne vient pas d’un univers séparé, il s’insinue dans le quotidien. Les personnages restent des parents, des conjoints, des collègues avant d’être les pièces d’une mécanique policière. Cette continuité domestique évite également que les suspects se réduisent à des fonctions : chacun conserve une histoire, des liens, une manière de se protéger. Lorsque l’étau se resserre, c’est tout un réseau affectif qui se tend avec lui.

Läckberg joue surtout avec ce que chacun a choisi de taire. Yvonne formule involontairement la règle du roman : « Tant que le mystère restait intact, personne ne touchait aux vieux secrets. » Trente années ont laissé le temps aux souvenirs de se déformer, aux culpabilités de s’installer, aux relations de se recomposer. Le passé n’est donc jamais livré comme un bloc fiable ; il arrive par fragments, témoignages, silences et versions concurrentes. Aino, la Pleureuse, ajoute une zone d’incertitude : ses paroles peuvent être divagation, mémoire ou indice. Le récit retarde habilement le moment où l’on saura comment les entendre.

Erica résume elle-même la difficulté lorsqu’elle constate qu’« il lui manquait encore beaucoup de pièces du puzzle. » Plus loin, le motif se déplace : « j’ai l’impression de regarder dans un kaléidoscope. Mille petits morceaux qui ne s’assemblent pas. » Ces deux images décrivent exactement l’architecture du polar. Les indices sont distribués avec méthode, mais leur sens change dès qu’une pièce pivote. Le lecteur progresse moins par coups de théâtre mécaniques que par recompositions successives.

La traduction de Susanne Juul et Andreas Saint Bonnet conserve une langue rapide, familière dans les dialogues, plus tendue dans les scènes d’investigation, sans rupture artificielle entre les registres.

La Pleureuse repose ainsi sur des qualités très concrètes : lisibilité de la structure, pluralité des points de vue, dosage précis de l’information, efficacité des scènes domestiques, relance régulière du suspense. Sans dévoiler son issue, le roman rappelle ce que Fjällbacka sait faire depuis longtemps : donner au passé assez de poids pour qu’il finisse toujours par remonter à la surface.

Par Nicolas Gary

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