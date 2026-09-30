Chat Larme : Hélène Cixous ouvre la porte des absents

« Ceci est mon dernier livre » : chez Hélène Cixous, l’annonce d’une fin n’achève rien. Elle ouvre au contraire une chambre supplémentaire dans la mémoire. Chat Larme naît de cette contradiction : vouloir retenir ce qui s’éloigne tout en sachant que l’écriture ne ressuscite pas. Alors elle cherche autrement, dans les carnets, les photographies, les rêves, les voix, les animaux aimés. Sortie le 8 octobre
Le 30/09/2026 à 08:30 par Victor De Sepausy
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30/09/2026 à 08:30
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« Je creuse le papier avant le jour, quand les rêves sont encore allumés » : la phrase décrit moins une méthode qu’un état de veille, cet instant où les absents n’ont pas encore tout à fait disparu.
Le grand personnage attendu ne vient pas. Ni héros tragique, ni prophète, ni figure historique : « Un chat. Personne d’autre. » Ce presque rien suffit à déplacer tout le récit. Autour de Thessie, de Fips et des autres présences animales se recompose une famille de vivants et de morts : le frère, la mère, le Bien-Aimé, les proches, les maisons, Arcachon, Paris. Le chat n’est jamais un prétexte attendrissant. Il devient mesure du temps, révélateur du lien, point de contact entre la chair et le souvenir.
La composition donne au texte sa force. Les dates remontent, les cahiers s’ouvrent dans le présent, une scène ancienne se remet soudain à battre comme si elle venait d’avoir lieu. Cixous ne range pas le passé : elle le laisse revenir par secousses. De là cette évidence douloureuse : « Dans mon destin amour et perte sont synonymes ». L’amour ne protège pas de la disparition ; il en approfondit la trace. Le texte trouve précisément son énergie dans ce paradoxe.
Cette mémoire est physique. Elle n’habite pas seulement la pensée, mais le ventre, les mains, la peau, la poitrine. À propos de Fips, deux mots suffisent : « Greffée. Je suis greffée. » L’image est d’une grande justesse parce qu’elle refuse l’idée d’un souvenir extérieur à soi. L’être perdu demeure inscrit dans celui qui reste. Plus loin, une autre phrase ouvre l’archive dans une direction inattendue : « Le Livre des Chats commence par Chien. » La généalogie affective ne suit ni les espèces ni l’ordre chronologique ; elle obéit à la persistance des présences.
La langue épouse ce désordre très construit. Les phrases s’allongent, se brisent, repartent ; les parenthèses conservent les hésitations, les corrections restent visibles, les répétitions font entendre l’obsession plutôt qu’elles ne l’expliquent. Le jeu sur les dates renforce encore cette sensation : une page récente peut accueillir un cahier vieux de plusieurs décennies ou un souvenir plus ancien sans les réduire à des archives mortes. Tout demeure contemporain dès lors que la mémoire le réveille. Le temps cesse d’être une ligne ; il devient une chambre à plusieurs portes.
Les trois dessins d’Adel Abdessemed interviennent alors comme des suspensions. Ils n’illustrent pas servilement ce qui vient d’être raconté : ils proposent une autre manière de fixer, découper ou mesurer l’apparition du chat. Le rapport entre image et prose participe ainsi pleinement de l’architecture du volume, qui cherche moins à raconter une disparition qu’à éprouver toutes les formes possibles de présence.
La réussite de Chat Larme tient surtout à cette transformation d’une matière extrêmement intime en expérience partageable. Il n’est pas nécessaire d’avoir aimé un animal de la même manière pour comprendre ce qui se joue : la peur de perdre, la culpabilité de n’avoir pas su, l’impossibilité d’en finir avec ceux qui ont compté. L’écriture ne guérit rien ; elle garde ouvertes les voies de passage.
Alors viennent les larmes, non comme conclusion sentimentale, mais comme travail : « Travail des larmes. Elles n’attendent qu’une porte qui s’ouvre pour se précipiter. » Chat Larme est cette porte. Un texte où le deuil ne se laisse ni ordonner ni refermer, où l’animal aimé déplace la littérature vers ce qu’elle sait faire de plus fragile : donner une forme à l’absence sans prétendre la combler.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com
Paru le 08/10/2026
96 pages
Editions Gallimard
14,00 €
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25/09/2026, 12:17
Troisième semaine en tête pour Sarah Knafo, qui cumule près de 160.000 ventes en seulement trois semaines avec Le Casse du siècle (Fayard). Une légère baisse est tout de même à relever : 43.038 exemplaires écoulés, contre 55.929 la semaine précédente. Un score qui lui permet de prendre le large sans trop de crainte.
25/09/2026, 11:47
Voyage avec un âne dans les Cévennes, de Robert Louis Stevenson, illustré par Guillaume Guilpart, préfacé par Clara Arnaud et traduit par Léon Bocquet, paraîtra le 15 octobre 2026 aux éditions Marchialy. Cette nouvelle édition illustrée revient sur le périple de douze jours entrepris par l’écrivain écossais dans les Cévennes en 1878, accompagné de l’ânesse Modestine.
25/09/2026, 08:00
Avec Fille des corbeaux, Mark Lawrence ouvre une nouvelle saga de Fantasy sombre, entre mythologie, vengeance et survie. Au cœur du récit, des jeunes filles sont formées pour devenir des « émissaires de vengeance », avant de découvrir le prix à payer pour rendre justice. Roman traduit de l’anglais par Claire Kreutzberge.
25/09/2026, 07:00
Dans L’art de boire le thé avec les crocodiles, Sarah Marquis transforme ses expéditions aux confins du monde en un guide consacré à la connaissance de soi. Face à la faim, à la peur et à l’épuisement, l’exploratrice raconte comment la nature sauvage lui a appris à dépasser ses limites et à faire confiance à son instinct.
25/09/2026, 06:00
Elle a grandi en France, mais ses racines sont en Russie. À vingt ans, elle prend une décision : elle sera actrice, coûte que coûte. Elle cherche donc à intégrer l'École du Théâtre National de Moscou, établissement prestigieux et exigeant qui devrait lui permettre de réaliser son rêve. En parallèle, la Russie est secouée par la réélection d’un certain Vladimir Poutine, qui mène à de nombreuses manifestations dans les rues face à une démocratie qui vacille….
24/09/2026, 17:35
Avec Demba, Daniel Picouly plonge en 1906, à Marseille, dans les coulisses de la première Exposition coloniale. Rescapée de la guerre contre les troupes françaises, une ancienne Amazone doit affronter l’esclavage, l’exhibition dans les zoos humains et les fantômes d’un passé qui ne cesse de la rattraper.
24/09/2026, 08:00
Avec La Chute d’Eddie Blanket, Melissa Lucashenko fait dialoguer deux histoires séparées par cinq générations. Entre une vieille femme propulsée malgré elle sous les projecteurs et un ancêtre confronté à l’arrivée des colons, le roman mêle mémoire familiale, colonisation et combats contemporains. Traduit de l’anglais par Mireille Vignol.
24/09/2026, 07:00
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