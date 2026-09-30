Chat Larme : Hélène Cixous ouvre la porte des absents

« Je creuse le papier avant le jour, quand les rêves sont encore allumés » : la phrase décrit moins une méthode qu’un état de veille, cet instant où les absents n’ont pas encore tout à fait disparu.

Le grand personnage attendu ne vient pas. Ni héros tragique, ni prophète, ni figure historique : « Un chat. Personne d’autre. » Ce presque rien suffit à déplacer tout le récit. Autour de Thessie, de Fips et des autres présences animales se recompose une famille de vivants et de morts : le frère, la mère, le Bien-Aimé, les proches, les maisons, Arcachon, Paris. Le chat n’est jamais un prétexte attendrissant. Il devient mesure du temps, révélateur du lien, point de contact entre la chair et le souvenir.

La composition donne au texte sa force. Les dates remontent, les cahiers s’ouvrent dans le présent, une scène ancienne se remet soudain à battre comme si elle venait d’avoir lieu. Cixous ne range pas le passé : elle le laisse revenir par secousses. De là cette évidence douloureuse : « Dans mon destin amour et perte sont synonymes ». L’amour ne protège pas de la disparition ; il en approfondit la trace. Le texte trouve précisément son énergie dans ce paradoxe.

Cette mémoire est physique. Elle n’habite pas seulement la pensée, mais le ventre, les mains, la peau, la poitrine. À propos de Fips, deux mots suffisent : « Greffée. Je suis greffée. » L’image est d’une grande justesse parce qu’elle refuse l’idée d’un souvenir extérieur à soi. L’être perdu demeure inscrit dans celui qui reste. Plus loin, une autre phrase ouvre l’archive dans une direction inattendue : « Le Livre des Chats commence par Chien. » La généalogie affective ne suit ni les espèces ni l’ordre chronologique ; elle obéit à la persistance des présences.

La langue épouse ce désordre très construit. Les phrases s’allongent, se brisent, repartent ; les parenthèses conservent les hésitations, les corrections restent visibles, les répétitions font entendre l’obsession plutôt qu’elles ne l’expliquent. Le jeu sur les dates renforce encore cette sensation : une page récente peut accueillir un cahier vieux de plusieurs décennies ou un souvenir plus ancien sans les réduire à des archives mortes. Tout demeure contemporain dès lors que la mémoire le réveille. Le temps cesse d’être une ligne ; il devient une chambre à plusieurs portes.

Les trois dessins d’Adel Abdessemed interviennent alors comme des suspensions. Ils n’illustrent pas servilement ce qui vient d’être raconté : ils proposent une autre manière de fixer, découper ou mesurer l’apparition du chat. Le rapport entre image et prose participe ainsi pleinement de l’architecture du volume, qui cherche moins à raconter une disparition qu’à éprouver toutes les formes possibles de présence.

La réussite de Chat Larme tient surtout à cette transformation d’une matière extrêmement intime en expérience partageable. Il n’est pas nécessaire d’avoir aimé un animal de la même manière pour comprendre ce qui se joue : la peur de perdre, la culpabilité de n’avoir pas su, l’impossibilité d’en finir avec ceux qui ont compté. L’écriture ne guérit rien ; elle garde ouvertes les voies de passage.

Alors viennent les larmes, non comme conclusion sentimentale, mais comme travail : « Travail des larmes. Elles n’attendent qu’une porte qui s’ouvre pour se précipiter. » Chat Larme est cette porte. Un texte où le deuil ne se laisse ni ordonner ni refermer, où l’animal aimé déplace la littérature vers ce qu’elle sait faire de plus fragile : donner une forme à l’absence sans prétendre la combler.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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