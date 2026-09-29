Je t’aime. Je ne vais pas faire mieux” : Lucie Rico entre souvenirs, cinéma et vérité

Le souvenir que vous aimeriez pouvoir revoir comme une cassette ?

Mon dernier été.

Le mot que vous utilisez trop souvent ?

Et.

Le signe de ponctuation qui vous ressemble le plus ?

Le point-virgule. Mais j’adore aussi les parenthèses.

La phrase que vous aimeriez ne jamais oublier ?

Toutes les phrases de mes enfants. Sinon, je t’aime. Je ne vais pas faire mieux.

Le film que vous pourriez revoir jusqu’à l’obsession ?

Profondo Rosso, de Dario Argento.

Le film que vous aimeriez oublier pour pouvoir le découvrir une seconde fois ?

Sixième Sens. C’était mon premier choc cinématographique. Ça m’a fait peur et, en même temps, ça me fascinait. Cette émotion-là, j’aimerais la retrouver.

L’objet banal auquel vous accordez beaucoup trop d’importance ?

Je ne sais pas si les objets peuvent être banals. Par exemple, je ne suis pas bien si je n’ai pas le collier que je porte autour du cou. C’est un objet que j’aime et qui me rassure quand je suis dehors. Les objets ne sont pas banals pour moi.

La technologie dont vous auriez le plus de mal à vous passer ?

Le GPS.

Le mensonge familial le plus inoffensif à vos yeux ?

Le lapin de Pâques. Parce que c’est un jeu, un prétexte pour aller chercher les œufs dans le jardin.

La vérité qu’il vaut parfois mieux laisser incomplète ?

Je crois qu’il faut toujours dire la vérité. Après, il faut trouver la manière de la dire.

L’endroit où votre mémoire fonctionne le mieux ?

Les paroles de chansons. Je ne sais pas chanter, mais je peux réciter toutes les chansons que j’ai entendues une seule fois dans ma vie, dans n’importe quelle langue.

Le détail minuscule qui peut déclencher une histoire chez vous ?

Tous les détails. Tout ce qui relève de l’observation. Tous mes livres commencent comme ça, par un détail.

À LIRE - Lucie Rico : “Dire quelque chose, c’est déjà le transformer”

Si vous pouviez terminer une seule phrase restée en suspens dans votre vie, laquelle serait-ce ?

C’est trop triste pour répondre… Peut-être des messages auxquels je n’ai pas répondu.

Crédit photo : Lucie Rico lors de la manifestation Le Livre à Metz en 2023 (G. Garitan, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com