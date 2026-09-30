Abdeljalil Lahjomri : les livres, ces compagnons qui refusent d’obéir

François-Régis Bastide, Henry de Montherlant, Albert Camus, Claude Roy, Claude Ollier, Michel Houellebecq, Ahmed Saadawi, Abdellah Taïa, Ahmed Sefrioui, Mohamed Leftah, Umberto Eco ou Laurent Binet entrent successivement dans une conversation qui déborde les frontières nationales. Le Maroc demeure un centre de gravité, jamais une clôture.

Abdeljalil Lahjomri y observe les représentations coloniales, les langues, les mémoires, les héritages, puis déplace le regard vers la Méditerranée et l’histoire des idées. Cette ampleur pourrait disperser le volume ; elle dessine au contraire une cartographie cohérente, parce qu’une même question revient : que dépose en nous un texte lorsqu’il a réellement été lu ?

La posture critique tient à une formule aussi simple que décisive : « le désir de lire n’ayant jamais correspondu, chez moi, à un devoir de blâmer. » Elle explique le ton de l’ensemble. Lahjomri discute, conteste, réhabilite, sans transformer la chronique en tribunal. Il énonce d’ailleurs très clairement son horizon : « Ce qui me touche en littérature ? La simplicité, la beauté intérieure d’un personnage que l’auteur peut, justement, dissimuler sous la simplicité d’un style. » De là vient l’attention accordée aux œuvres qui ne se donnent pas immédiatement, aux écrivains relégués par les modes, aux textes qu’une époque a cessé de regarder.

L’une des qualités les plus nettes du recueil réside dans cette alliance entre savoir et circulation. Une lecture peut partir d’un roman, rejoindre l’histoire coloniale, bifurquer vers la linguistique ou l’anthropologie, puis revenir au détail d’une phrase. Les pages consacrées à Mohammed Arkoun et Edgar Morin donnent à cette méthode sa meilleure image : « méditerraniser la pensée ». Il ne s’agit pas de gommer les conflits, mais de penser les passages, les héritages superposés, les échanges et les fractures.

La langue accompagne ce mouvement. Lahjomri affectionne les périodes amples, mais elles restent conduites par une idée. Elles progressent par reprises, nuances et déplacements plutôt que par effets de manche. Sa conception de la littérature résume cette souplesse : « Elle est ce prisme à travers lequel le réel se reforme, se nomadise, se rêve. » Voilà le véritable fil de ces pages : l’œuvre n’est ni copie du monde ni pur refuge ; elle transforme ce qu’elle saisit et oblige celui qui la reçoit à déplacer son propre regard.

Les Compagnons indociles possède aussi une vertu moins fréquente : il rouvre des portes. « Il faut toujours rouvrir l’espace où la beauté peut se déployer. » La déclaration pourrait sembler programmatique si l’essai ne la mettait pas constamment à l’épreuve, en revenant vers des écrivains délaissés ou insuffisamment lus. La critique devient alors un geste de remise en circulation, presque de transmission : elle ne distribue pas des places, elle redonne du temps aux textes.

La postface formule enfin une discipline qui vaut pour tout l’ensemble : « L’écriture, comme la lecture, requiert un art d’équilibre : savoir retrancher plus souvent qu’ajouter, émonder davantage qu’accumuler. »

C’est précisément ce que réussit Lahjomri : une érudition présente sans devenir pesante, une subjectivité assumée sans se refermer sur elle-même, une fidélité aux œuvres qui n’exclut jamais la contradiction. L’essai rappelle ainsi qu’un lecteur véritable n’est pas celui qui possède ses livres, mais celui qui accepte encore d’être déplacé par eux.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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