Il trie des livres donnés à une ressourcerie et tombe sur un ouvrage disparu depuis 80 ans

Au début du mois d’août, Florian Barthel examine une livraison destinée à Tisch und Teller, magasin solidaire de la Diakonie à Flörsheim, près de Francfort. Parmi les ouvrages se trouve un livre daté de 1594. Son état paraît même trop bon pour son âge. « Je n’étais pas certain qu’il soit vraiment de 1594 », racontera le travailleur social à Tagesschau.

Le doute est rapidement levé. L’exemplaire appartient bien à une édition des Pauli Sententiae imprimée cette année-là à Nuremberg, dans l’officine Gerlach, par Paul Kaufmann. La Deutsche Digitale Bibliothek la répertorie sous la référence VD16 P 1060. Établie par le juriste et philologue allemand Konrad Rittershausen (1560-1613), elle transmet en latin les Sententiae traditionnellement attribuées au jurisconsulte romain Julius Paulus, actif au début du IIIe siècle.

Cette paternité mérite toutefois d’être nuancée : les travaux modernes considèrent généralement le texte conservé comme une compilation plus tardive, composée à partir de matériaux issus de Paulus. L’édition de 1594 s’inscrit ainsi dans une longue histoire de transmission du droit romain, nourrie notamment, au XVIe siècle, par les travaux du juriste français Jacques Cujas.

Un cachet pour remonter quatre siècles

L’intérêt de la découverte tient autant au texte qu’à l’exemplaire lui-même. Un ancien cachet de la Königliche Bibliothek zu Erfurt, l’ex-libris de Philipp Wilhelm von Boineburg et le nom de Robert Königsmann ont fourni les premiers jalons de l’enquête. Andrea Langner, de la Bibliothèque universitaire d’Erfurt, et Michaela Scheibe, de la Staatsbibliothek zu Berlin, ont ensuite confronté ces indices aux catalogues.

Le livre avait appartenu à Robert Königsmann, professeur de rhétorique à Strasbourg, dont la bibliothèque comptait quelque 850 volumes. Après sa mort, Johann Christian von Boineburg acquiert l’ensemble puis le transmet à son fils Philipp Wilhelm. Celui-ci en fait don à l’université d’Erfurt en 1716.

Une précision s’impose face à certaines premières reprises de l’information : l’université n’a pas vendu elle-même cet ouvrage à Berlin en 1908. Dissoute en 1816, elle avait vu ses fonds passer à la Bibliothèque royale prussienne d’Erfurt. Selon la Bibliothèque universitaire actuelle, un grand nombre de manuscrits et d’imprimés furent ensuite transférés à la Bibliothèque royale de Berlin en 1908-1909. Le catalogue berlinois apporte la pièce décisive : cet exemplaire y figurait parmi les pertes de guerre depuis 1945.

Une disparition encore partiellement mystérieuse

Son itinéraire pendant le conflit demeure moins assuré. La Diakonie et les bibliothécaires citées par Hessenschau estiment « avec une très grande probabilité » que l’ouvrage fut évacué de Berlin vers la mine de potasse de Hattorf, en Hesse, avant de disparaître. Cette hypothèse est cohérente avec l’histoire des collections : la Staatsbibliothek indique qu’environ 1,5 million de volumes avaient été entreposés à Hattorf avant leur transfert à Marbourg après la guerre.

Un billet publié quelques jours plus tard par la Bibliothèque universitaire d’Erfurt reste néanmoins moins affirmatif sur le lieu précis : il rattache le livre à un ensemble de la série de cotes « G » conservé pendant le conflit dans une mine de potasse située dans l’arrondissement de Göttingen. Faute d’autres éléments rendus publics, le passage de cet exemplaire précis par Hattorf ne peut donc être tenu pour absolument établi.

La suite devient plus claire : à partir du cachet d’Erfurt, Florian Barthel sollicite plusieurs interlocuteurs, puis les recherches conduisent aux bibliothèques d’Erfurt et de Berlin. Environ deux semaines suffisent pour établir la provenance et organiser le retour. Depuis la fin du mois d’août, l’imprimé a réintégré les collections de la Staatsbibliothek zu Berlin : il figure de nouveau au catalogue et peut être consulté par les chercheurs.

Son remarquable état de conservation avait précisément éveillé les premiers doutes. Plus de quatre siècles après son impression et 80 ans après avoir été porté manquant, ce sont finalement les traces laissées par ses propriétaires successifs — cachet, ex-libris et mention manuscrite — qui ont permis de lui rendre sa provenance.

Par Clément Solym

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