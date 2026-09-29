Un nouveau Prix Alain Borne pour faire vivre sa poésie aujourd’hui

Cinq recueils en lice

La sélection réunit des ouvrages publiés par cinq éditeurs :

Ohé Pimoé, d’Éric Chevillard (Fata Morgana)

Sauver la beauté, de Gabriel Dufay (L’Atelier Contemporain)

Le rêve de Dostoievski, de Cécile A. Holdban (Arfuyen)

Le reste de nos âmes, de Patrick Laupin (La Rumeur Libre)

Cantique du lac, d’Anna Milani (Cheyne Éditeur)

Le prix doit distinguer une œuvre en écho à celle d’Alain Borne, qu’il s’agisse d’un recueil en vers ou en prose. Le jury recherchera une poésie placée « au cœur de la vie », portée par une voix singulière et ouverte sur le monde, en résonance avec celle du poète.

Le jury réunit, autour de son président Jean-Pierre Siméon, Daniel Arsand, Adeline Baldacchino, Alain Coste, Éric Fottorino, Alice Nez, Dominique Sampiero, Alain Sardaillon, Laurence Tardieu, Caroline Thivel et Pierre Vavasseur.

Le ou la lauréate recevra 1000 euros. La remise du prix est prévue mardi 1er décembre à 18h30, à Paris, à l’issue de la réunion du jury.

Un prix pour (re)découvrir Alain Borne

À l’initiative de ses filles, Caroline et Béatrice Thivel, le Cercle Alain Borne a été créé pour contribuer à la redécouverte de l’œuvre du poète. L’association entend notamment favoriser la republication de ses textes et les faire connaître à de nouveaux lecteurs. La démarche est née autour de la commémoration des 110 ans qu’Alain Borne aurait eu en 2025 et d’une rencontre entre ses admirateurs et ses filles.

Alain Borne a publié 18 recueils entre 1939 et 1962, chez Robert Laffont, Seghers, Gallimard et différents éditeurs régionaux. Avocat et bâtonnier à Montélimar, il avait choisi de rester dans la Drôme plutôt que de s’installer à Paris. Il est mort en 1962, à 47 ans, dans un accident de voiture.

Son parcours littéraire avait pourtant été marqué par plusieurs rencontres importantes. Dès 1935, alors étudiant en droit à Grenoble, il publiait ses premiers poèmes dans des revues. Proche de Pierre Seghers, il participa en 1940 au comité éditorial des Poètes casqués, avant d’être salué par Aragon en 1942. En 1946, il prit part à la création du Comité national des écrivains avec Aragon et Paul Éluard.

Le Cercle Alain Borne cherche ainsi à faire sortir de l’ombre une œuvre dont la diffusion s’est progressivement réduite. Le prix constitue l’un des moyens choisis par l’association pour prolonger cette redécouverte, en rapprochant l’écriture de poètes contemporains de celle de Borne.

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Par Lina Tinel-Sebie

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