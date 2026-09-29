Quai des Bulles : 45 ans de BD, de rencontres et de passion

Traditionnellement, le festival Quai des Bulles décale ses dates pour cause de Route du Rhum et ouvre ses portes ces 9-10-11 octobre, à Saint-Malo. L’occasion, s’il en fallait une, de venir flâner sur les remparts se gaver d’air iodé et de bande dessinée…
Le 29/09/2026 à 14:22 par Auteur invité
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29/09/2026 à 14:22
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C’est la 45e édition du fameux festival malouin, avec un credo qui n’a jamais changé : mettre en avant la bande dessinée sous toutes ses formes et pour tous les publics. Une volonté qui se traduit dans la variété de sa programmation et l’éclectisme des artistes et exposants présents, du fanzine confidentiel aux grosses maisons. Tous les appétits sont rassasiés !
En 1981 se tenait la première mouture de ce qui ne s’appelait pas encore Quai des Bulles, une poignée de passionnés accueillait un public modeste dans la « Maison pour tous » local autour de leur goût pour les BD. Si la manifestation a grandi et évolué, il reste des totems. Par exemple, conçue sous la houlette de Jean-Claude Fournier, alors dessinateur de Spirou et Fantasio, la particularité de Quai des Bulles est de compter depuis toujours au sein de son Comité d’Organisation, là où se bâtit chaque édition, une importante proportion d’autrices et d’auteurs.
Cette présence constante de professionnels dans l’équipe est sans doute une des raisons pour lesquelles Quai des Bulles se situe toujours à la pointe des combats que mènent les artistes pour faire valoir leurs droits, avec en tête la présence en salon, les rencontres et autres moments de médiation, rémunérés, marchant main dans la main avec celles et ceux qui réalisent les livres. Ces différentes initiatives de rémunération faisant boule de neige, ce dont on peut s’enorgueillir, hissant le festival sur le podium des rendez-vous BD du pays.
C’est aussi pourquoi on vient de partout pour profiter de Quai des Bulles, à l’image du sorcier volant sur son balai en 4 par 3 partout dans la ville. Une affiche de Tony Valente, l’auteur de la série Radiant, véritable phénomène manga. Car le festival n’a pas raté le train de la bande dessinée asiatique et œuvre à sa manière à la mettre à l’honneur autant que possible.
C’est aussi la série Dreamland du Français Reno Lemaire qui va côtoyer l’Argentin Alberto Breccia, le confirmé Nicolas Dumontheuil, la jeune Jade Khoo aux planches finement aquarellées ou l’Ours Barnabé qui philosophe avec les plus jeunes, tout ce beau monde se partageant les cimaises du Palais du Grand Large, tandis que Lucky Luke, venu souffler ses 80 bougies, est déjà en belle place à la chapelle Saint-Sauveur depuis le début de l’été.
En plus de planches originales de Morris (quand même, ce n’est pas tous les jours qu’on peut en admirer !) et de ses repreneurs, un parcours ludique et didactique où de nombreux visiteurs se sont pressés durant les canicules.
Selon la volonté du Comité d’Organisation, parmi les multiples expositions, projections, spectacles ou rencontres, une partie est accessible gratuitement au public.
En chiffres, cet incontournable festival de bord de mer propose 13 expositions, près de 40 rencontres, 11 projections dont 2 avant-premières, 5 spectacles, 900 auteurs et autrices attendus pour satisfaire un public de plus de 40.000 personnes ! Autant dire qu’il ne faut pas moins de 300 bénévoles et une équipe de choc pour faire tourner une telle machine.
Crédits photo : Quai des Bulles
Par Auteur invité
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Reprise en juillet 2026 par Amélie McNicoll et Alexandre Vézina, Béliveau Éditeur entend revoir autant sa sélection de projets que leur commercialisation. Les deux entrepreneurs veulent associer davantage les auteurs à la stratégie de leurs livres, relancer la production et renforcer la présence de cette maison québécoise de plus de 50 ans en France, en Belgique et en Suisse, avec un objectif de 25 à 30 titres à court terme.
16/09/2026, 09:00
Il y a des a priori auxquels il faut tordre le cou : « il ne se passe pas grand-chose en milieu rural » est un préjugé qui vient de prendre du plomb dans l’aile grâce à une dynamique mise en place dans une petite commune de Gironde.
14/09/2026, 16:07
Pourquoi devient-il parfois si difficile de savoir ce que l’on pense vraiment, ce que l’on ressent ou même ce que l’on veut ? Sollicitations permanentes, rythme soutenu et bruit mental finissent par couvrir cette perception plus discrète que l’on appelle intuition. Fondatrice du centre d’enseignement Infinite Spirit, formatrice et thérapeute, Johanna Hani propose de retrouver un peu de silence, de revenir aux sensations du corps et d’apprendre à distinguer l’intuition de l’anxiété ou de la peur.
14/09/2026, 14:58
Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.
13/09/2026, 07:00
Dans les romans, le Code du travail semble avoir été imprimé en caractères minuscules, puis abandonné quelque part entre la page de copyright et la table des matières. Enquête à l’autre bout du monde, magie non déclarée, poisons au Vatican, cadavres à restaurer : six personnages passent aujourd’hui leur visite médicale. Certains auraient dû venir plus tôt.
12/09/2026, 06:00
Le 11 septembre 2026, New York commémore les 2977 morts des attentats d’al-Qaïda tandis que la ville ouvre plus de 170.000 pages d’archives sur leurs conséquences sanitaires. Un quart de siècle après, l’événement déborde encore Ground Zero : guerres, soupçon et Guantánamo ont prolongé son histoire. Huit livres rendent à ce récit ce que les doctrines effacent : des enfants, des corps, des familles et des voix.
11/09/2026, 13:08
Clinique sauvage, c'est le nom de la chronique que Salim Rzin, psychanalyste et essayiste, ethnoclinicien et praticien en psychosomatique, inaugure pour la rentrée dans nos colonnes. Pour ce premier texte, Tanger devient le point de départ d’une réflexion sur l’exil, la perte et ce « deuil blanc » qui maintient parfois l’adulte sur une rive intérieure qu’il ne parvient plus à rejoindre. Entre psychanalyse, littérature et cinéma, il interroge ce qui demeure vivant en nous lorsque le désir semble s’être retiré.
09/09/2026, 12:48
À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.
08/09/2026, 18:33
« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...
07/09/2026, 17:25
En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.
05/09/2026, 11:50
Les élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er septembre 2026. Pour certains enseignants, la rentrée pourrait tourner court. Expérience autoritaire, lancer d’élèves, fascination fasciste, bacchanale et cours particulier achevé au couteau : les dossiers ont ébranlé les services de l'Inspection. Pour l'Éducation nationale, une question : peut-on vraiment les laisser poursuivre ?
05/09/2026, 06:00
Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.
04/09/2026, 14:58
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