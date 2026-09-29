Quai des Bulles : 45 ans de BD, de rencontres et de passion

C’est la 45e édition du fameux festival malouin, avec un credo qui n’a jamais changé : mettre en avant la bande dessinée sous toutes ses formes et pour tous les publics. Une volonté qui se traduit dans la variété de sa programmation et l’éclectisme des artistes et exposants présents, du fanzine confidentiel aux grosses maisons. Tous les appétits sont rassasiés !

En 1981 se tenait la première mouture de ce qui ne s’appelait pas encore Quai des Bulles, une poignée de passionnés accueillait un public modeste dans la « Maison pour tous » local autour de leur goût pour les BD. Si la manifestation a grandi et évolué, il reste des totems. Par exemple, conçue sous la houlette de Jean-Claude Fournier, alors dessinateur de Spirou et Fantasio, la particularité de Quai des Bulles est de compter depuis toujours au sein de son Comité d’Organisation, là où se bâtit chaque édition, une importante proportion d’autrices et d’auteurs.

Cette présence constante de professionnels dans l’équipe est sans doute une des raisons pour lesquelles Quai des Bulles se situe toujours à la pointe des combats que mènent les artistes pour faire valoir leurs droits, avec en tête la présence en salon, les rencontres et autres moments de médiation, rémunérés, marchant main dans la main avec celles et ceux qui réalisent les livres. Ces différentes initiatives de rémunération faisant boule de neige, ce dont on peut s’enorgueillir, hissant le festival sur le podium des rendez-vous BD du pays.

C’est aussi pourquoi on vient de partout pour profiter de Quai des Bulles, à l’image du sorcier volant sur son balai en 4 par 3 partout dans la ville. Une affiche de Tony Valente, l’auteur de la série Radiant, véritable phénomène manga. Car le festival n’a pas raté le train de la bande dessinée asiatique et œuvre à sa manière à la mettre à l’honneur autant que possible.

C’est aussi la série Dreamland du Français Reno Lemaire qui va côtoyer l’Argentin Alberto Breccia, le confirmé Nicolas Dumontheuil, la jeune Jade Khoo aux planches finement aquarellées ou l’Ours Barnabé qui philosophe avec les plus jeunes, tout ce beau monde se partageant les cimaises du Palais du Grand Large, tandis que Lucky Luke, venu souffler ses 80 bougies, est déjà en belle place à la chapelle Saint-Sauveur depuis le début de l’été.

En plus de planches originales de Morris (quand même, ce n’est pas tous les jours qu’on peut en admirer !) et de ses repreneurs, un parcours ludique et didactique où de nombreux visiteurs se sont pressés durant les canicules.

Selon la volonté du Comité d’Organisation, parmi les multiples expositions, projections, spectacles ou rencontres, une partie est accessible gratuitement au public.

En chiffres, cet incontournable festival de bord de mer propose 13 expositions, près de 40 rencontres, 11 projections dont 2 avant-premières, 5 spectacles, 900 auteurs et autrices attendus pour satisfaire un public de plus de 40.000 personnes ! Autant dire qu’il ne faut pas moins de 300 bénévoles et une équipe de choc pour faire tourner une telle machine.

Crédits photo : Quai des Bulles

Par Auteur invité

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