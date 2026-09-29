Le Goncourt craint pour son intégrité ? Alors Pangram pour les 15 autres romans, fissa !

L’Académie Goncourt a donc retiré de Thélyson Orélien, de sa première sélection, au nom de plagiats antérieurs et d’analyses concluant que le roman serait « selon toute vraisemblance » produit avec IA. Une décision loin d'être unanime, on compte au moins Pascal Bruckner dans la résistance. Puisque l’Académie introduit le détecteur dans son prétoire, qu’elle aille au bout de sa logique : même outil, même protocole, même soupçon. Sinon, ce n’est plus une règle. C’est un traitement d’exception.
Le 29/09/2026 à 14:48 par Nicolas Gary
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29/09/2026 à 14:48
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Misere : en 2026, il suffit donc d’un logiciel pour qu’un roman sorte du Goncourt. Pangram a son rond de serviette chez Drouant (premier scandale). Au fait, la traçabilité chez Yannick Haenel, l’Académie n’en a pas assez entendu parler ?
Dans leur communiqué, les convives de Drouant invoquent les plagiats révélés dans des écrits antérieurs de l’auteur, mais aussi les résultats « convergents » de chercheurs et de journalistes. Le roman serait « très largement le produit d’une Intelligence artificielle ».
Très bien. Ou pas. Alors, allons au bout. Si le détecteur est assez sérieux pour contribuer à jeter un roman hors du Goncourt, il l’est assez pour renifler les quinze autres. Pangram pour tout le monde.
Alain-Robert Nadeau, docteur en droit constitutionnel et auteur canadien, pousse la logique jusqu’à son terme : soumettre les seize ouvrages de la première sélection à « la même épreuve du “détecteur de mensonge” ». Difficile de trouver plus imparable.
Prenons donc les seize romans, anonymisés, pour les passer dans la même version de Pangram, mêmes longueurs, mêmes seuils, même protocole. Puis contre-expertise indépendante. Et publication des résultats. Il se trouvera bien un éditeur pour cela, non ?
L’Académie vient elle-même de faire entrer ces analyses parmi les motifs d’exclusion. Dès lors, deux possibilités : elles ont une valeur suffisante pour peser sur une décision aussi grave, et tout le monde passe sous le portique ; elles ne l’ont pas, et l’Académie devra expliquer pourquoi elle l’a fait sonner devant un seul écrivain.
Pangram n’est certes pas une boule de cristal numérique. Il figure même parmi les détecteurs les plus performants évalués indépendamment. Mais performant ne signifie ni omniscient ni infaillible : faux positifs, faux négatifs, difficultés face aux textes retravaillés ou aux stratégies de contournement demeurent. Pangram reconnaît lui-même qu’une fausse accusation peut détruire une réputation.
Voilà le nœud : un excellent détecteur ne devient pas pour autant une preuve. Un score ne reconstitue pas la genèse d’un roman, pas plus qu’un résultat négatif ne délivre un certificat d’humanité. Et les travaux scientifiques montrent précisément que les stratégies de réécriture et de contournement fragilisent la détection.
Et derrière le communiqué martial, l’unanimité n’existe même pas. Pascal Bruckner s’est publiquement opposé à l’exclusion : « J’étais contre cette décision. » Ses confrères auraient, selon lui, « fait du zèle ». Puis cette gifle institutionnelle : « Je ne suis qu’un sur dix. Donc, ma voix n’a pas compté. »
Éric-Emmanuel Schmitt le confirme : « On n’était pas tous d’accord. » Et confesse surtout le mobile de l’urgence : le Goncourt des lycéens. L’Académie ne voulait pas courir le risque que les élèves choisissent ce roman avant la fin des vérifications. Ainsi formulée, la décision ressemble moins à un verdict qu’à une mesure préventive.
Avant que Balance ton Claude — collectif dont Samuel Fitoussi, 29 ans, chroniqueur au Figaro, a reconnu être l’un des artisans — ne transforme la rentrée en autopsie algorithmique de la phrase, Pierre Assouline célébrait la « force », la « finesse » et l’écriture « ciselée » du roman. Sa conclusion est aujourd’hui délicieuse : « Il suffit de lire. » Un mois plus tard, lire ne suffisait plus. Il fallait scanner en plus.
Détail savoureux : “Passou” siège précisément à l’Académie Goncourt. Comme le résumait récemment un proche de la rédaction, « les gardiens autodéclarés du bon goût se sont laissés prendre là où de simples lecteurs ont cru reconnaître des mécaniques de LLM ». La sentence se retourne joliment contre les juges. Et bim…
Cela ne prouve évidemment pas que Thélyson Orélien a écrit chaque ligne sans assistance artificielle. Cela établit en revanche une chose gênante : aucune alerte publique sur l’IA n’était venue de ceux qui avaient sélectionné, récompensé ou célébré le livre. ActuaLitté compris. Il y aurait de quoi sourire si une réputation n’était pas en jeu.
ActuaLitté a, de son côté, apporté un élément matériel : dans un texte publié en 2023 sur un site animé par Orélien figure une phrase ressemblant fortement à un prompt pour IA générative. C’est troublant. Ce n’est pas la preuve génétique d’un roman publié trois ans plus tard. Faire de l’un la démonstration de l’autre reproduirait exactement la faute méthodologique que l’on prétend dénoncer.
Restent les plagiats établis dans d’anciens textes. Ils sont graves. Mais s’ils suffisent à justifier l’exclusion, que l’Académie le dise clairement et assume ce critère. On reparlera peut-être de Yannick Haenel (pour lequel Gallimard ne nous a jamais répondu, en passant) ? En invoquant l’IA, le Goncourt a ouvert une porte qu’il ne peut décemment refermer derrière Thélyson Orélien.
Que donneraient les quinze autres au même tamis ? Rien, peut-être : tant mieux, la singularité du cas Orélien en sortirait renforcée. Mais si deux, trois ou cinq romans déclenchaient à leur tour l’alarme ? Si les détecteurs se contredisaient ? Voilà précisément le test que l’Académie devrait vouloir faire.
Voilà qui piquerait un peu et c’est justement pourquoi l’Académie devrait s’y soumettre si elle veut continuer à invoquer « l’intégrité du prix Goncourt ». L’intégrité commence par une règle élémentaire : ce qui vaut pour l’un vaut pour les autres. Sinon, nous aurons inventé une drôle de justice littéraire : un auteur désigné, un logiciel convoqué, une sentence prononcée — et quinze concurrents dispensés du contrôle. Ce n’est pas un protocole. Vous avez dit discrimination ?
Jean Venel Casseus et Alain-Robert Nadeau ont raison sur un point : le vers est dans la pomme. Seulement, l’affaire ne concerne plus le seul Thélyson Orélien. Elle concerne désormais le Goncourt : une Académie qui a tranché sans rendre publiques les analyses sur lesquelles elle s’appuie, qui reconnaît ses propres divisions et qui dit avoir voulu éviter le risque que les lycéens choisissent un roman qu’un de ses membres aurait, lui, soutenu « les yeux fermés ».
Il reste quinze romans. Qu’on branche Pangram. Et qu’on ne le débranche pas après le premier bip.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
DOSSIER - Plagiat, IA : l'affaire Thélyson Orélien, la grande déflagration
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.
19/09/2026, 10:00
On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.
19/09/2026, 07:30
Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…
16/09/2026, 17:03
L'écueil, Jean-Charles Caplier le formule lui-même : créer « un LinkedIn du livre » de plus. Alors que LivreConnect ouvre officiellement le 16 septembre, son fondateur défend un espace transversal entre les métiers, nourri de ressources, d’outils et d’un assistant IA. Pour ActuaLitté, il précise ce qui permettra de juger si le projet a vraiment trouvé sa place — et jusqu’où il entend laisser Volt’R intervenir.
16/09/2026, 09:30
Reprise en juillet 2026 par Amélie McNicoll et Alexandre Vézina, Béliveau Éditeur entend revoir autant sa sélection de projets que leur commercialisation. Les deux entrepreneurs veulent associer davantage les auteurs à la stratégie de leurs livres, relancer la production et renforcer la présence de cette maison québécoise de plus de 50 ans en France, en Belgique et en Suisse, avec un objectif de 25 à 30 titres à court terme.
16/09/2026, 09:00
Il y a des a priori auxquels il faut tordre le cou : « il ne se passe pas grand-chose en milieu rural » est un préjugé qui vient de prendre du plomb dans l’aile grâce à une dynamique mise en place dans une petite commune de Gironde.
14/09/2026, 16:07
Pourquoi devient-il parfois si difficile de savoir ce que l’on pense vraiment, ce que l’on ressent ou même ce que l’on veut ? Sollicitations permanentes, rythme soutenu et bruit mental finissent par couvrir cette perception plus discrète que l’on appelle intuition. Fondatrice du centre d’enseignement Infinite Spirit, formatrice et thérapeute, Johanna Hani propose de retrouver un peu de silence, de revenir aux sensations du corps et d’apprendre à distinguer l’intuition de l’anxiété ou de la peur.
14/09/2026, 14:58
À mesure que l’intelligence artificielle s’immisce dans les pratiques d’écriture, une question revient avec insistance : que reste-t-il de l’auteur lorsque la machine intervient dans le texte ? Nicolas, créateur d’Atypikal Life, propose de déplacer le débat. Plutôt que d’opposer frontalement écriture humaine et IA, il interroge la transparence, la responsabilité et ce que l’auteur choisit — ou refuse — de déléguer.
14/09/2026, 07:00
Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.
13/09/2026, 07:00
Dans les romans, le Code du travail semble avoir été imprimé en caractères minuscules, puis abandonné quelque part entre la page de copyright et la table des matières. Enquête à l’autre bout du monde, magie non déclarée, poisons au Vatican, cadavres à restaurer : six personnages passent aujourd’hui leur visite médicale. Certains auraient dû venir plus tôt.
12/09/2026, 06:00
Le 11 septembre 2026, New York commémore les 2977 morts des attentats d’al-Qaïda tandis que la ville ouvre plus de 170.000 pages d’archives sur leurs conséquences sanitaires. Un quart de siècle après, l’événement déborde encore Ground Zero : guerres, soupçon et Guantánamo ont prolongé son histoire. Huit livres rendent à ce récit ce que les doctrines effacent : des enfants, des corps, des familles et des voix.
11/09/2026, 13:08
À l’occasion de la 4e édition du festival Read & Shine, ActuaLitté ouvre ses colonnes à Déli, fondatrice d’Overbookées. Elle revient sur la naissance de ce rendez-vous dédié aux littératures et savoirs féministes et antiracistes, sur la nécessité de faire entendre des voix encore marginalisées dans l’édition, et sur les enjeux d’une nouvelle édition placée sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ».
09/09/2026, 13:56
Clinique sauvage, c'est le nom de la chronique que Salim Rzin, psychanalyste et essayiste, ethnoclinicien et praticien en psychosomatique, inaugure pour la rentrée dans nos colonnes. Pour ce premier texte, Tanger devient le point de départ d’une réflexion sur l’exil, la perte et ce « deuil blanc » qui maintient parfois l’adulte sur une rive intérieure qu’il ne parvient plus à rejoindre. Entre psychanalyse, littérature et cinéma, il interroge ce qui demeure vivant en nous lorsque le désir semble s’être retiré.
09/09/2026, 12:48
À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.
08/09/2026, 18:33
Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.
08/09/2026, 17:02
« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...
07/09/2026, 17:25
En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.
05/09/2026, 11:50
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