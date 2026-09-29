Prix Alain Spiess du Deuxième Roman 2026 : plus que six livres en lice

Sara Bourre, Les Sangs bleus (Grasset)

Guillaume Huon, Le seul gouffre du monde (Calmann-Lévy)

Alix Lerasle, Jours sous soleil (Le Castor Astral)

Noham Selcer, Midgar (Gallimard)

Antoine Vigne, Que ta bouche me couvre de baisers (Christian Bourgois)

Kinga Wyrzykowska, Princesse (Seuil)

Neuf titres quittent donc la sélection après ce deuxième tour. Cette édition marque le dixième anniversaire du prix, créé en 2017 par Françoise Spiess en mémoire de son mari, l’écrivain Alain Spiess. La distinction récompense chaque année un deuxième roman francophone dont l’écriture est jugée singulière et est dotée de 2500 €.

Le jury 2026 est présidé par Françoise Spiess. Il réunit également Albert Dichy, Christine Guinard, Lola Gruber, Véronique Jacob, Emmanuelle Lambert, Michel Lederer, Alexandre Lenot, Sophie-Aude Picon, Jean-Luc Vincent et Anita Weber.

En 2025, le prix avait été attribué à Constantin Alexandrakis pour L’Hospitalité au démon (Verticales). Il succédait lui-même à Abigail Assor, récompensée en 2024 pour La Nuit de David.

Après la proclamation du 16 octobre, la remise du prix et une rencontre avec le lauréat ou la lauréate sont prévues le 18 novembre à la librairie Millepages, à Vincennes.

Une soirée consacrée aux dix ans du Prix Alain Spiess du Deuxième Roman sera également organisée le 26 novembre au Centre national du livre, en présence d’anciens lauréats et de membres du jury.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera

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