Disparu depuis 160 ans, un manuscrit impérial éthiopien réapparaît à 250 000 €

Le volume se trouvait dans l’offre d’Inlibris au moment du Salon international du livre d’Abou Dhabi, organisé du 13 au 18 septembre 2026. The Observer rapporte qu’il devait y être vendu pour 250.000 € pendant l’événement. Hugo Wetscherek, fondateur d’Inlibris, a toutefois contesté ce point auprès de la chaîne qatarie, affirmant que l’ouvrage n’était exposé sur place que comme pièce de présentation.

Une chose, en revanche, ne fait plus débat : le 20 septembre, The Observer confirmait son retrait de la vente. Wetscherek précisait dans le même temps que cette décision ne constituait pas, à ses yeux, la reconnaissance d’une restitution due à l’Éthiopie. La fiche demeure d’ailleurs accessible sur le site d’Inlibris, où le tarif public a disparu au profit de la mention « prix sur demande ».

235 peintures sur vélin

Le catalogue du marchand décrit un manuscrit de 218 feuillets sur vélin, copié en guèze sur deux colonnes. Il rassemble l’intégralité de l’Évangile de Luc et celui de Jean, à l’exception de ses seize derniers versets. S’y ajoutent 235 peintures — deux à pleine page, 220 à mi-page et 13 au quart de page — consacrées notamment aux récits de l’enfance du Christ, aux miracles, aux paraboles, à la Passion et à la Résurrection.

Sa datation mérite néanmoins une précaution. Inlibris situe sa réalisation vers 1730-1740, à Gondar. Dans une analyse publiée le 25 septembre par l'University College London, l’historien de l’art Jacopo Gnisci estime pour sa part que l’ouvrage remonte probablement à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il le présente comme le second élément probable d’un ensemble en deux tomes, le premier, réunissant Matthieu et Marc, étant conservé à la Bibliothèque d’État de Bavière.

La provenance postérieure est mieux documentée. Selon le catalogue d’Inlibris, Tewodros II acquit les deux volumes auprès d’une église de Gondar et les intégra à sa bibliothèque de Maqdala. Après la prise de la forteresse en avril 1868, l’évangéliaire passa entre les mains de Robert Cornelis Napier, commandant de l’expédition britannique, puis aurait été offert par celui-ci à William Robert Seymour Vesey-Fitzgerald.

Sa trace mène ensuite à Bernard Quaritch, au Pitt-Rivers Museum de Farnham, dans le Sussex, à la collection Schøyen et à la bibliothèque de Paul Ruddock, avant une collection privée européenne.

Maqdala, un pillage documenté

Les circonstances de sa sortie d’Éthiopie sont, elles, largement établies. Le Victoria and Albert Museum rappelle qu’après l’assaut final du 13 avril 1868, les forces britanniques pillèrent le trésor, les bâtiments royaux et des lieux religieux de Maqdala. Une partie des objets fut ensuite rassemblée et vendue, les 20 et 21 avril, lors d’une vente dite de « prises », dont le produit fut distribué aux officiers et aux soldats.

Le British Museum précise que Richard Rivington Holmes, alors membre de son département des manuscrits, accompagnait officiellement l’expédition. Plus de 300 manuscrits de Maqdala acquis pour l’institution dans ce contexte se trouvent désormais à la British Library.

C’est sur cette histoire que l’Ethiopian Heritage Authority a fondé sa demande. Dans une lettre adressée à Inlibris et citée le 15 septembre par Capital Ethiopia, son directeur général, Abebaw Ayalew, réclamait le retrait du volume et l’ouverture d’un processus de retour sans condition. L’autorité éthiopienne rejetait ainsi la proposition du marchand d’envisager une acquisition institutionnelle à un « prix préférentiel ».

Inlibris défend, de son côté, la légalité de la détention actuelle et estime qu’aucune obligation juridique de restitution ne s’impose. L’argument ne clôt pas pour autant le dossier : la Convention de l’UNESCO de 1970 sur la circulation illicite des biens culturels n’est pas rétroactive, mais l’organisation précise que cette absence de rétroactivité ne légitime pas les transactions antérieures et n’empêche pas des demandes fondées sur d’autres procédures ou voies de droit.

La revendication intervient alors que l’Éthiopie vient justement de récupérer 17 manuscrits anciens sur parchemin en provenance des États-Unis, remis le 15 septembre à plusieurs institutions du pays. Dans le cas de l’évangéliaire de Maqdala, aucune restitution n’a cependant été annoncée. Au 29 septembre, le volume reste référencé par Inlibris, sans prix affiché.

Par Clément Solym

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