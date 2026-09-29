De Marque et ElevenLabs s’associent pour élargir l’accès au livre audio

De Marque et ElevenLabs annoncent un partenariat permettant aux éditeurs utilisant Cantook Édition de sélectionner des titres de leur catalogue afin de les rendre disponibles en audio sur l’application ElevenReader. Le dispositif concerne notamment les contenus en français, en espagnol et en portugais, ainsi que dans de nombreuses autres langues.
Le 29/09/2026 à 14:18 par Dépêche
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29/09/2026 à 14:18
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Cantook Édition rassemble actuellement 1,8 million de titres en français, espagnol, portugais, anglais et dans d’autres langues. Dans le cadre de cet accord, les éditeurs peuvent choisir directement depuis leur environnement Cantook les ouvrages qu’ils souhaitent proposer sur ElevenReader, sans avoir à créer de compte supplémentaire. La participation repose sur le volontariat : chaque éditeur reste libre de sélectionner les titres concernés.
L'annonce intervient dans un contexte où le développement du livre audio reste inégal selon les marchés. Le communiqué cite notamment les États-Unis, qui comptaient plus de 750.000 titres audio actifs en 2025, contre un peu plus de 20.000 pour le marché francophone. En Espagne, malgré une progression du secteur, le catalogue audio demeure également très inférieur à l'ensemble de l'offre disponible.
Pour De Marque, le coût de production traditionnel des livres audio constitue depuis plusieurs années un frein pour les éditeurs, en particulier lorsqu'il s'agit de titres dont le potentiel commercial ne permet pas nécessairement de financer une production audio classique. Le partenariat avec ElevenLabs propose donc une autre voie pour rendre certains de ces ouvrages accessibles à l'écoute.
ElevenReader prend actuellement en charge des contenus dans plus de 90 langues, parmi lesquelles le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'allemand et le polonais. Cette couverture linguistique correspond notamment aux territoires où Cantook Édition accompagne des maisons d'édition, du Canada à la France, en passant par l'Espagne, le Portugal et l'Amérique latine.
Pour les lecteurs, les titres sélectionnés sont accessibles directement dans ElevenReader, où ils peuvent être recherchés puis écoutés, par abonnement ou à l'unité. Il est précisé que la fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs de Cantook Édition, sur une base volontaire.
À LIRE - Comment (enfin !) mesurer le bilan carbone de la fabrication d'un livre
Fondée au Québec, De Marque développe depuis plus de trente ans des technologies destinées à l'écosystème de l'édition numérique. Sa suite Cantook comprend notamment Cantook Édition, consacré à la gestion et à la distribution des catalogues éditoriaux. ElevenLabs, de son côté, développe des technologies vocales reposant sur l'intelligence artificielle.
Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Après les robots.txt, les contrats et les procédures judiciaires, voici l’encre. En Chine, Huaxia Publishing House inscrit désormais dans certains ouvrages que leur contenu ne peut servir à entraîner une intelligence artificielle. Pas de verrou technique : la maison reconnaît elle-même qu’il reste extrêmement difficile de savoir si un texte a rejoint les données d’un modèle. L’avertissement fixe en revanche noir sur blanc la volonté de l’ayant droit.
12/08/2026, 16:44
Une étude publiée le 5 août 2026 dans Judgment and Decision Making confronte des lecteurs américains à trois nouvelles littéraires et trois textes produits par ChatGPT. Dans ce protocole limité, les créations synthétiques obtiennent de meilleures notes de qualité et d’immersion. Le simple fait d’annoncer une origine humaine améliore pourtant l’accueil du récit, quelle que soit sa provenance réelle.
06/08/2026, 12:30
À l’écran, le lecteur découvre la phrase de l’auteur. Dans le code, le robot chargé de l’aspirer en récupère une autre, crédible, mais fausse. Avec ShieldFont, un studio créatif et une fonderie danoise veulent compliquer la collecte de contenus destinés à l’entraînement des intelligences artificielles. Ingénieux, certes ; inviolable, certainement pas.
05/08/2026, 16:24
Dans une rédaction attachée aux livres, le direct n’est plus un bruit de fond réservé aux concerts et aux matchs. Il touche les lancements de romans, les salons littéraires filmés, les lectures sur Twitch, les ateliers d’éditeurs sur Instagram, puis les débats d’auteurs suivis en chat.
03/08/2026, 15:40
Les intelligences artificielles ne se contentent pas toujours d’engloutir des œuvres pour leur entraînement. Certaines les remettent en circulation, texte compris. Le poète américain Kyle Dargan a découvert quatre de ses poèmes reproduits sans autorisation sur Giggle Academy, avec des images, des notices et des questions vraisemblablement générées par IA. Publishers Weekly a retrouvé des centaines de pages comparables, apparemment constituées à partir de la bibliothèque en ligne de la Poetry Foundation.
02/08/2026, 09:30
Le piratage éditorial ne se contente plus de scanner les pages : il les fait parler. En Grèce, l’OSDEL annonce le retrait de 35 fichiers de livres audio diffusés sans autorisation sur YouTube et Spotify, ainsi que la fermeture de six comptes. Son bilan du premier semestre 2026 montre comment les voix artificielles accélèrent la fabrication et la circulation de contrefaçons sonores.
01/08/2026, 14:44
Amazon commence à modifier l’accès aux bibliothèques personnelles sur son site américain. À la place du raccourci habituel vers Manage Your Content and Devices, le menu des comptes renvoie désormais certains utilisateurs vers Your Books. Plus visuelle, cette interface rassemble papier, Kindle et Audible — mais laisse derrière elle plusieurs commandes essentielles. L’ancien gestionnaire n’a donc pas rendu les armes.
01/08/2026, 14:00
Quatorze éditeurs américains se disputaient Call Me, I’ll Hide the Body, premier roman policier de Jerry Falade. Minotaur Books aurait proposé plus de 2 millions $, tandis que plusieurs offres à six chiffres arrivaient du Royaume-Uni. Le manuscrit a pourtant été retiré par ses agents, qui disent ne plus pouvoir garantir les conditions de son écriture. L’auteur nie tout recours à l’intelligence artificielle.
01/08/2026, 14:00
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