De Marque et ElevenLabs s’associent pour élargir l’accès au livre audio

Cantook Édition rassemble actuellement 1,8 million de titres en français, espagnol, portugais, anglais et dans d’autres langues. Dans le cadre de cet accord, les éditeurs peuvent choisir directement depuis leur environnement Cantook les ouvrages qu’ils souhaitent proposer sur ElevenReader, sans avoir à créer de compte supplémentaire. La participation repose sur le volontariat : chaque éditeur reste libre de sélectionner les titres concernés.

L'annonce intervient dans un contexte où le développement du livre audio reste inégal selon les marchés. Le communiqué cite notamment les États-Unis, qui comptaient plus de 750.000 titres audio actifs en 2025, contre un peu plus de 20.000 pour le marché francophone. En Espagne, malgré une progression du secteur, le catalogue audio demeure également très inférieur à l'ensemble de l'offre disponible.

Pour De Marque, le coût de production traditionnel des livres audio constitue depuis plusieurs années un frein pour les éditeurs, en particulier lorsqu'il s'agit de titres dont le potentiel commercial ne permet pas nécessairement de financer une production audio classique. Le partenariat avec ElevenLabs propose donc une autre voie pour rendre certains de ces ouvrages accessibles à l'écoute.

Un accès élargi au livre audio

ElevenReader prend actuellement en charge des contenus dans plus de 90 langues, parmi lesquelles le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'allemand et le polonais. Cette couverture linguistique correspond notamment aux territoires où Cantook Édition accompagne des maisons d'édition, du Canada à la France, en passant par l'Espagne, le Portugal et l'Amérique latine.

Pour les lecteurs, les titres sélectionnés sont accessibles directement dans ElevenReader, où ils peuvent être recherchés puis écoutés, par abonnement ou à l'unité. Il est précisé que la fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs de Cantook Édition, sur une base volontaire.

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Fondée au Québec, De Marque développe depuis plus de trente ans des technologies destinées à l'écosystème de l'édition numérique. Sa suite Cantook comprend notamment Cantook Édition, consacré à la gestion et à la distribution des catalogues éditoriaux. ElevenLabs, de son côté, développe des technologies vocales reposant sur l'intelligence artificielle.

Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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