Ils écrivent Star Wars sur du papyrus, le brûlent, puis le lisent aux rayons X

Découverts à partir de 1752 dans la Villa des Papyrus, à Herculanum, les manuscrits ensevelis par l’éruption du Vésuve en 79 ont été carbonisés et rendus très fragiles. Les premières tentatives pour les dérouler physiquement en ont endommagé ou détruit plusieurs. Des centaines ont été ouverts au fil du temps, mais d’autres restent encore fermés, conservés pour l’essentiel à la Bibliothèque nationale de Naples.

L’ensemble est exceptionnel : la Villa des Papyrus est considérée comme la seule bibliothèque de l’Antiquité classique parvenue jusqu’à nous sous une forme intacte. La majorité des œuvres identifiées relèvent de la philosophie épicurienne, beaucoup étant attribuées à Philodème de Gadara. (voir l’étude publiée dans PLOS ONE)

Brûler une copie pour épargner les originaux

Douglas Seiler, affilié à UC Berkeley, et ses collaborateurs ont donc choisi de travailler sur un substitut sacrifiable. Le matériel acheté en Égypte comprenait une bande de papyrus de 10 mètres sur 30 centimètres et des calames modernes. L’encre noire, fabriquée au Japon, était à base de carbone. Les scientifiques y ont ajouté des quantités contrôlées de nitrate de plomb afin d’obtenir différentes concentrations.

Des lycéens ont alors inscrit des extraits de Star Wars et de la Bible, ainsi qu’une citation de The Outer Limits. Le papyrus a ensuite été roulé puis placé dans un conteneur d’acier presque fermé, chauffé à haute température avec très peu d’oxygène. L’objectif : obtenir un matériau carbonisé suffisamment proche des vestiges d’Herculanum pour tester l’imagerie.

Au National Institute of Standards and Technology (NIST), le modèle a été soumis à une tomographie aux rayons X. Des milliers de coupes ont servi à reconstruire son volume en trois dimensions. Un programme initialement conçu pour suivre les couches internes de batteries lithium-ion a ensuite été adapté afin de « dérouler » numériquement le papyrus.

Le résultat est particulièrement net lorsque l’encre comporte du plomb. Sur un support noirci, une écriture composée uniquement de carbone offre très peu de contraste : face aux rayons X, le trait et la feuille carbonisée se ressemblent fortement. Le métal, à l’inverse, absorbe davantage le rayonnement et fait ressortir les lettres. Dans les essais, du texte est resté détectable à 25 microgrammes de plomb par centimètre carré, soit la concentration la plus faible testée.

« Les lettres s’illuminent comme un sapin de Noël », résume Douglas Seiler. Le résultat intéresse surtout les papyrologues parce que du plomb avait déjà été identifié, en 2016, dans l’encre de deux fragments provenant d’Herculanum. Son origine dans ces encres antiques reste toutefois incertaine.

Trouver les manuscrits les plus faciles à lire

L’équipe propose dès lors une méthode de tri. Un appareil portatif de fluorescence X pourrait d’abord rechercher la présence du métal dans les pièces conservées. Les exemplaires donnant un signal suffisamment élevé deviendraient ensuite des candidats prioritaires pour une tomographie plus poussée, notamment au synchrotron.

Le dispositif portatif a bien retrouvé du plomb dans le modèle après carbonisation. Les auteurs restent néanmoins prudents : il faudra mettre au point une procédure permettant d’examiner efficacement un grand nombre de documents, puis tester cette stratégie sur les véritables papyrus. Attention toutefois, la méthode est donc solide, mais pas encore validée à l’échelle de la collection, tant s'en faut.

Ces modèles ont une seconde utilité. Puisque les scientifiques connaissent exactement le texte inscrit avant combustion, ils peuvent comparer ce qui a été écrit à ce que les algorithmes parviennent à restituer. Composition de l’encre, épaisseur du trait, écriture ou langue peuvent ainsi varier pour constituer des jeux de données d’entraînement, sans faire courir de risque aux originaux.

Le travail prolonge les techniques mobilisées par le Vesuvius Challenge, qui combine tomographie, déroulement virtuel et apprentissage automatique. En juillet dernier, nous relations le cas de PHerc. 1667, dont le texte a pu être lu sans nouvelle ouverture physique. Ici, c'est une nouvelle prouesse qui est dévoilée.

Crédits photo : affiche du film Star Wars

Par Nicolas Gary

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