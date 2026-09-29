Ils écrivent Star Wars sur du papyrus, le brûlent, puis le lisent aux rayons X

Pour apprendre à lire les papyrus carbonisés d’Herculanum sans les ouvrir, une équipe de chercheurs a fabriqué ses propres rouleaux, les a couverts de passages de Star Wars, de la Bible et de la série The Outer Limits, puis les a brûlés. Derrière le protocole presque absurde se cache une piste très concrète : repérer les manuscrits antiques dont l’encre contient du plomb, nettement plus visible aux rayons X.
Le 29/09/2026 à 13:05 par Nicolas Gary
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29/09/2026 à 13:05
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Découverts à partir de 1752 dans la Villa des Papyrus, à Herculanum, les manuscrits ensevelis par l’éruption du Vésuve en 79 ont été carbonisés et rendus très fragiles. Les premières tentatives pour les dérouler physiquement en ont endommagé ou détruit plusieurs. Des centaines ont été ouverts au fil du temps, mais d’autres restent encore fermés, conservés pour l’essentiel à la Bibliothèque nationale de Naples.
L’ensemble est exceptionnel : la Villa des Papyrus est considérée comme la seule bibliothèque de l’Antiquité classique parvenue jusqu’à nous sous une forme intacte. La majorité des œuvres identifiées relèvent de la philosophie épicurienne, beaucoup étant attribuées à Philodème de Gadara. (voir l’étude publiée dans PLOS ONE)
Douglas Seiler, affilié à UC Berkeley, et ses collaborateurs ont donc choisi de travailler sur un substitut sacrifiable. Le matériel acheté en Égypte comprenait une bande de papyrus de 10 mètres sur 30 centimètres et des calames modernes. L’encre noire, fabriquée au Japon, était à base de carbone. Les scientifiques y ont ajouté des quantités contrôlées de nitrate de plomb afin d’obtenir différentes concentrations.
Des lycéens ont alors inscrit des extraits de Star Wars et de la Bible, ainsi qu’une citation de The Outer Limits. Le papyrus a ensuite été roulé puis placé dans un conteneur d’acier presque fermé, chauffé à haute température avec très peu d’oxygène. L’objectif : obtenir un matériau carbonisé suffisamment proche des vestiges d’Herculanum pour tester l’imagerie.
Au National Institute of Standards and Technology (NIST), le modèle a été soumis à une tomographie aux rayons X. Des milliers de coupes ont servi à reconstruire son volume en trois dimensions. Un programme initialement conçu pour suivre les couches internes de batteries lithium-ion a ensuite été adapté afin de « dérouler » numériquement le papyrus.
Le résultat est particulièrement net lorsque l’encre comporte du plomb. Sur un support noirci, une écriture composée uniquement de carbone offre très peu de contraste : face aux rayons X, le trait et la feuille carbonisée se ressemblent fortement. Le métal, à l’inverse, absorbe davantage le rayonnement et fait ressortir les lettres. Dans les essais, du texte est resté détectable à 25 microgrammes de plomb par centimètre carré, soit la concentration la plus faible testée.
« Les lettres s’illuminent comme un sapin de Noël », résume Douglas Seiler. Le résultat intéresse surtout les papyrologues parce que du plomb avait déjà été identifié, en 2016, dans l’encre de deux fragments provenant d’Herculanum. Son origine dans ces encres antiques reste toutefois incertaine.
L’équipe propose dès lors une méthode de tri. Un appareil portatif de fluorescence X pourrait d’abord rechercher la présence du métal dans les pièces conservées. Les exemplaires donnant un signal suffisamment élevé deviendraient ensuite des candidats prioritaires pour une tomographie plus poussée, notamment au synchrotron.
Le dispositif portatif a bien retrouvé du plomb dans le modèle après carbonisation. Les auteurs restent néanmoins prudents : il faudra mettre au point une procédure permettant d’examiner efficacement un grand nombre de documents, puis tester cette stratégie sur les véritables papyrus. Attention toutefois, la méthode est donc solide, mais pas encore validée à l’échelle de la collection, tant s'en faut.
Ces modèles ont une seconde utilité. Puisque les scientifiques connaissent exactement le texte inscrit avant combustion, ils peuvent comparer ce qui a été écrit à ce que les algorithmes parviennent à restituer. Composition de l’encre, épaisseur du trait, écriture ou langue peuvent ainsi varier pour constituer des jeux de données d’entraînement, sans faire courir de risque aux originaux.
Le travail prolonge les techniques mobilisées par le Vesuvius Challenge, qui combine tomographie, déroulement virtuel et apprentissage automatique. En juillet dernier, nous relations le cas de PHerc. 1667, dont le texte a pu être lu sans nouvelle ouverture physique. Ici, c'est une nouvelle prouesse qui est dévoilée.
Crédits photo : affiche du film Star Wars
Par Nicolas Gary
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Le Comité Edgar Degas annonce l’identification d’une œuvre longtemps restée méconnue : une étude préparatoire pour le portrait de Diego Martelli, attribuée à Edgar Degas après enquête, expertise et recoupement documentaire. L’œuvre avait été présentée au Comité en décembre 2025 par son propriétaire, Yvon Helft. Dans l’état actuel des connaissances, elle est désormais considérée comme une étude de la main du peintre pour ce portrait majeur.
23/06/2026, 18:18
Un manuscrit grec du Ve siècle, le Cotton Genesis, livre de nouveau des passages que l’incendie d’Ashburnham House avait presque effacés en 1731. La British Library vient d’achever une campagne d’imagerie multispectrale qui rend lisibles des fragments noircis et révèle des annotations latines médiévales jusqu’alors inconnues.
23/06/2026, 10:03
Les fautes d’impression font parfois entrer un livre dans une autre catégorie de rareté. Le 30 juin, Christie’s présentera à Londres un ensemble de trois volumes paru en 1847 : Wuthering Heights, signé Ellis Bell, et Agnes Grey, publié sous le nom d’Acton Bell. L’estimation s’établit entre 400.000 et 600.000 livres sterling.
20/06/2026, 17:20
Ce jeudi 25 juin (de 18h30 à 20h15), à la bibliothèque Part-Dieu, une table ronde se tiendra autour du podcast À la trace, saison 2, épisode 2 L’agenda retrouvé, qui porte sur le cas des livres spoliés à Jakob Pawlotzky et dont une partie a été retrouvée dans les collections non traitées de la Bibliothèque municipale de Lyon. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
19/06/2026, 14:14
La Bibliothèque nationale de France a identifié en février 2026, à Paris, un manuscrit inédit de Wolfgang Amadeus Mozart datant de 1778. Conservé au département de la Musique, ce cahier de 44 pages contient des exercices de composition et des pièces pour flûte et harpe liés aux leçons données à Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes. Le document sera présenté le 21 juin à la BnF Richelieu, puis diffusé le 22 juin sur France Musique.
19/06/2026, 10:32
Une équipe internationale a restitué 42 pages perdues du Codex H, manuscrit grec du VIe siècle contenant les lettres de saint Paul. Le texte ne ressurgit pas grâce à des feuillets retrouvés, mais par les traces laissées sur d’autres pages, révélées par imagerie multispectrale.
18/06/2026, 12:20
Un manuscrit autographe de John Steinbeck, If This Be Treason, figure dans la vente en ligne Documenting America de Bonhams, ouverte jusqu’au 23 juin. Écrit en 1953 et resté inédit, ce court texte de fiction répond au maccarthysme et à la liste noire hollywoodienne.
18/06/2026, 11:18
Peter Harrington a exposé à Londres une première édition de Winnie-the-Pooh, publiée en 1926, avec une dédicace d’A. A. Milne à son fils Christopher Robin et à l’ours en peluche qui inspira le personnage. L’exemplaire appartient à une collection privée.
17/06/2026, 10:33
L’association régionale allemande de Westphalie-Lippe (LWL), qui supervise notamment l’archéologie dans la région, a annoncé la découverte d’un carnet médiéval lors de fouilles à Paderborn. Retrouvé dans une latrine, l’objet, composé de cuir, de bois et de cire, est daté entre le XIIIe et la fin du XIVe siècle. Il est en cours de restauration à Münster avant l’étude de son texte latin.
08/06/2026, 11:19
Pompompompom... pompompompom... (extrait de la Symphonie n°5, qui n'a aucun lien avec cet article, mais ça fait toujours plaisir). Sotheby’s dispersera, du 23 juin au 7 juillet, une partie de la bibliothèque Stanley J. Seeger et Christopher Cone. La vente réunit un brouillon autographe inédit de Beethoven, l’exemplaire de Far From the Madding Crowd ayant appartenu à Virginia Woolf et un Hamlet annoté par Alec Guinness : trois objets qui racontent autant la création que la lecture.
04/06/2026, 12:48
Près de quatre-vingt-dix ans après sa publication, The Hobbit continue d’alimenter les records du marché du livre ancien. Lors d’une vente consacrée à la science-fiction et à la fantasy, Heritage Auctions a vu un exemplaire exceptionnel du roman de J.R.R. Tolkien atteindre 450.000 dollars (près de 390.000 euros). La provenance du volume, offert par l’auteur à la gouvernante de sa famille, rappelle combien l’histoire matérielle d’un livre peut peser autant que sa rareté bibliographique.
02/06/2026, 13:10
Un manuscrit enluminé du cycle du Lancelot-Graal, daté de 1290-1310, sera vendu chez Christie’s le 8 juillet. Estimé entre 1,5 et 2 millions £, il contient 126 miniatures, dont une scène représentant Merlin transformé en cerf. Resté en mains privées pendant sept siècles, l’ouvrage n’a jamais été entièrement exposé ni étudié.
29/05/2026, 10:15
Un exemplaire broché de première édition de Harry Potter and the Philosopher's Stone, retrouvé après près de trente ans de stockage, a été adjugé 17.000 £ par Rare Book Auctions, maison rattachée à Hansons Auctioneers. Vendu 4,99 £ lors de sa parution, le livre présente les signes caractéristiques du premier tirage et établit, selon la maison, un record pour ce type d’exemplaire.
27/05/2026, 17:25
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