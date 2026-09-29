Comment (enfin !) mesurer le bilan carbone de la fabrication d'un livre

Mesurer avant d’agir. C’est le principe qui sous-tend Livrempreinte, plateforme lancée par le Syndicat national de l’édition dans le cadre de son programme « Chapitres responsables ». Après plusieurs années consacrées aux questions de papier, de recyclage, de pilon ou de certifications, sa commission Environnement et Fabrication entend désormais fournir aux éditeurs des données suffisamment précises pour intégrer le carbone à leurs décisions de production.

Le calculateur travaille d’abord à l’échelle du tirage. Papier utilisé, grammage, usine de fabrication, quantité brute consommée, imprimeur, procédés d’impression et de façonnage, encres, colles, finitions ou transports : les paramètres renseignés doivent permettre d’établir les émissions de gaz à effet de serre, exprimées en équivalent CO₂, associées à la fabrication.

Le résultat est présenté pour l’ensemble du tirage, mais aussi par exemplaire, avec une ventilation des principaux postes d’émission, précise Pascal Lenoir, président de la commission Environnement et Fabrication du SNE. Le calculateur travaille d’abord à l’échelle du tirage. Papier utilisé, grammage, usine de fabrication, quantité brute consommée, imprimeur, procédés d’impression et de façonnage, encres, colles, finitions ou transports : les paramètres renseignés permettent d’estimer les émissions de gaz à effet de serre associées à la production.

Le résultat est présenté pour l’ensemble du tirage, mais aussi par exemplaire, avec une ventilation des principaux postes d’émission.

Du papier jusqu’au centre de distribution

Livrempreinte a été développé avec Écograf, cabinet de conseil spécialisé dans les questions environnementales de la chaîne graphique, et la société AKKI. Le dispositif s’appuie sur une base commune réunissant notamment les données fournies par les papetiers et les imprimeurs.

L’enjeu est d’éviter que chacun construise son estimation à partir de références différentes. Les sites de production peuvent être géolocalisés, tandis que les distances parcourues et les modes de transport — camion, train ou bateau — entrent également dans le calcul.

La précision dépend directement de la qualité des renseignements fournis. Lorsque certaines informations manquent, la plateforme utilise des valeurs moyennes et indique le niveau de fiabilité du résultat. Une logique qui peut aussi inciter les maisons à mieux documenter leurs commandes : les premiers utilisateurs ont été amenés à rechercher auprès de leurs fournisseurs des données qu’ils ne demandaient pas nécessairement auparavant.

Pour les productions importantes, la saisie manuelle deviendrait vite lourde. Un fichier Excel permet donc l’import de données et peut comporter, pour les ouvrages les plus complexes, jusqu’à environ 400 colonnes potentielles décrivant leurs différents composants. À terme, une connexion avec les ERP des éditeurs doit permettre de limiter encore les ressaisies et de faciliter le traitement de productions comprenant plusieurs centaines ou milliers de tirages.

Mesurer avant même d’imprimer

L'outil n’a pas été conçu comme un simple compteur après fabrication. Les maisons peuvent aussi réaliser des simulations en amont : modifier un papier, un format, un imprimeur ou un procédé, puis observer les conséquences de ces choix. « Mesurer pour agir » : la formule employée par Renaud Lefebvre, directeur général du SNE, résume cette logique. Le calcul doit fournir aux professionnels une information exploitable afin d’éclairer leurs arbitrages, et non définir une recette unique du livre présentant le meilleur résultat environnemental.

Cette nuance compte. Les contraintes diffèrent selon les ouvrages, leur marché et leur fabrication. Le grand format, le poche, la bande dessinée ou le livre jeunesse ne reposent pas sur les mêmes caractéristiques. Le SNE insiste donc sur la nécessité de préserver également la qualité et l’attractivité des objets éditoriaux, plutôt que de chercher à uniformiser leur conception autour du seul critère carbone.

On retrouvera également et gratuitement, le module Les enjeux environnementaux du secteur de l'édition, à cette adresse et le second, Les leviers d'actions pour améliorer l'impact environnemental des choix éditoriaux à cet endroit.

Le syndicat travaille par ailleurs à un fichier permettant, pour les maisons qui le souhaitent, de faire apparaître en fin d’ouvrage le résultat calculé par exemplaire.

Ce que Livrempreinte ne mesure pas

Une distinction reste essentielle : Livrempreinte ne calcule pas l’empreinte environnementale complète d’un livre pendant toute son existence. Son périmètre porte sur sa production, et non sur l’intégralité de sa diffusion, de sa distribution, de ses usages ou de sa fin de vie.

Un tirage peut ainsi présenter un résultat favorable par exemplaire sans que cela suffise à apprécier l’ensemble de sa trajectoire, notamment si une partie importante des volumes reste invendue. De même, la durée pendant laquelle un livre est conservé, prêté, échangé ou relu ne relève pas du périmètre immédiat du calculateur.

C’est pourquoi « Chapitres responsables » comprend parallèlement un travail d’analyse de cycle de vie. Celui-ci doit notamment étudier les pratiques commerciales, de diffusion et de distribution à partir de quatre profils : grand format, poche, bande dessinée et jeunesse. Les questions de stockage, de réimpression, de services de presse ou de retours peuvent alors être replacées dans une approche plus large.

Une base commune pour toute la profession

Livrempreinte doit également permettre aux maisons de regrouper leurs calculs pour établir un bilan mensuel, trimestriel ou annuel de leur production. À terme, le SNE espère disposer d’un nombre suffisamment représentatif d’utilisateurs pour produire des statistiques anonymisées à l’échelle de la filière.

La centralisation concerne aussi les fournisseurs. Plutôt que de voir chaque maison solliciter séparément ses papetiers et imprimeurs pour obtenir leurs données carbone actualisées, le gestionnaire de la plateforme doit pouvoir effectuer cette collecte et mettre à jour une base commune. Une manière de fiabiliser les calculs tout en réduisant la répétition des demandes administratives.

Le calculateur est accessible aux maisons d’édition françaises, qu’elles soient ou non adhérentes au SNE. Les préinscriptions sont gratuites et sans engagement jusqu’au 18 novembre 2026. L’accès reposera ensuite sur un abonnement annuel modulé selon la taille de l’entreprise, avec des tarifs annoncés lors de la présentation allant d’environ 60 à 7000 € HT par an. Un accès gratuit mais restreint est également prévu pour les structures réalisant moins de dix tirages annuels.

Mesure, sensibilisation et cycle de vie

Le programme ne se limite pas au calcul. Le SNE propose parallèlement un module socle de sensibilisation d’environ 45 minutes, complété par quatre modules « métiers » de 15 minutes chacun. L’objectif est de donner aux salariés une compréhension commune des enjeux environnementaux de la chaîne du livre et de montrer comment une décision prise à une étape peut influer sur les marges de manœuvre des autres acteurs.

Lancé en 2025, « Chapitres responsables » bénéficie du soutien de l’État dans le cadre du dispositif « Soutenir les alternatives vertes 2 » de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, ainsi que du Centre national du livre.

Calculer un tirage ne donnera donc jamais, à lui seul, la mesure environnementale absolue d’un livre. Livrempreinte entend plutôt installer un point de départ commun : disposer de chiffres comparables pour comprendre où se situent les émissions de la fabrication, tester d’autres scénarios et suivre, dans le temps, les effets des décisions prises.

Et en passant, les 4085 kg CO₂e indiqués sur la photo équivalent à 20.425 km parcourus en voiture thermique ou 16 trajets aller-retour Paris-New York – ou 2000 à 3100 livres imprimés.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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