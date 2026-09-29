Chine : le livestream de livres entre dans le règlement

Dix ans après la publication du texte en vigueur, Pékin remet l’ouvrage sur le métier. L’Administration nationale de la presse et des publications a ouvert, le 1er septembre, une consultation publique. Dans la note d’accompagnement, l’autorité cite expressément le développement du commerce électronique du livre et de la vente en direct parmi les motifs de la réforme, indique Nppa.

La nuance compte : le livre vendu sur internet n’échappait pas jusqu’ici au droit chinois. Le règlement de 2016 impose déjà aux plateformes de vérifier l’identité des vendeurs et leurs licences, de conserver les transactions pendant deux ans et d’intervenir en présence d’activités illicites. Depuis 2021, les règles générales sur les transactions en ligne couvrent aussi explicitement les ventes via les réseaux sociaux et les livestreams.

La nouveauté tient donc à l’entrée explicite de ces pratiques dans la révision du cadre propre au marché des publications. Le China Publishing & Media Journal, repris le 15 septembre par la Sichuan Writers Association, présente le texte comme la première intégration du commerce électronique du livre et de la vente en direct dans des dispositions sectorielles spécifiques.

Les plateformes priées de regarder les papiers

Le projet va plus loin que le texte de 2016. Les plateformes devraient contrôler les licences commerciales et les autorisations de vente de publications des professionnels accueillis, puis renouveler cette vérification au moins tous les six mois. Les données de transaction seraient conservées trois ans, contre deux actuellement.

Elles devraient aussi prévoir des règles de transaction, un mécanisme de plainte et des dispositifs de prévention des risques. Face à une vente sans licence, à des publications illégales ou interdites, à une infraction tarifaire, à un marketing trompeur ou à du piratage, elles seraient tenues d’agir puis de signaler les faits.

Autre verrou : lorsqu’un vendeur commet, au cours d’une même année civile, au moins trois infractions relevant notamment de la vente de publications illégales ou interdites, la plateforme devrait cesser de lui fournir son service de transaction. Une sorte de « trois fautes, dehors », cette fois inscrite dans le règlement sectoriel.

Le prix, toujours le prix

Ce durcissement arrive dans un marché qui a changé de rayon. Selon Beijing OpenBook, les ventes chinoises de livres au détail ont reculé de 1,63 % en valeur au prix public au premier semestre 2026, et de 3,91 % en valeur réellement encaissée. Dans le même temps, le « commerce de contenu » a progressé de 22,21 %, seul canal en hausse sur la période.

ActuaLitté avait déjà documenté ce basculement en février, avec une prescription de plus en plus façonnée par les algorithmes et les influenceurs. En outre, l'industrie est confrontée à d'autres difficultés : faux déstockages, piratage maquillé et ventes éclair difficiles à tracer. Les données disponibles pour 2025 situaient alors à 86,35 % la part des ventes réalisées en ligne.

Le projet touche donc au rabais, sans instaurer un prix unique à la française. Son article 28 interdit la vente sous le coût lorsqu’elle vise à évincer des concurrents ou à monopoliser le marché. Les plateformes ne pourraient pas davantage imposer des restrictions déraisonnables, des frais injustifiés ou une participation forcée à des promotions.

Du piratage à la responsabilité des intermédiaires

L’opération nationale Jianwang 2026 vise explicitement la vente de livres piratés par l’e-commerce, les livestreams et les vidéos courtes. En juillet, douze grandes plateformes ont annoncé renforcer la vérification des vendeurs et le retrait des publications contrefaites.

Le projet ajoute des obligations de transmission : lors des contrôles ou enquêtes, les plateformes devraient fournir aux autorités les informations d’identité, données sur les publications et historiques de transaction concernés. En l’absence d’une sanction déjà prévue par une norme supérieure, un manquement pourrait entraîner un avertissement et une amende maximale de 30.000 yuans.

France : autre règle du jeu

Le parallèle français s’arrête vite. La loi du 10 août 1981 confie à l’éditeur ou à l’importateur la fixation du prix de vente au public ; lorsqu’un livre neuf est expédié à l’acheteur et non retiré chez un détaillant, il doit être vendu à ce prix. Depuis octobre 2023, la livraison d’une commande comprenant moins de 35 € de livres neufs doit être facturée au minimum 3 €.

À l’échelle européenne, le Digital Services Act impose aux places de marché de recueillir plusieurs informations sur les professionnels et de déployer leurs meilleurs efforts pour en vérifier la fiabilité avant qu’ils puissent vendre. Rien de spécifique au livre ni au livestream : la traçabilité du vendeur constitue ici le point de rencontre.

Le texte chinois reste un projet. La consultation s’achève le 30 septembre et aucune date d’entrée en vigueur n’est encore fixée : l’article final laisse cet emplacement à compléter. Le règlement de 2016 demeure donc applicable tant que la révision n’a pas été adoptée.

Crédits photo : PPPSDavid CC 0

Par Clément Solym

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