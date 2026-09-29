"Un génie du lieu, un voyage à travers les genres"

Dans Pampa, un train postal traverse une plaine de maïs qui semble ne jamais finir. À bord, Josefina vit parmi les lettres en attente, un potager, un poulailler et les croix qu’elle rapporte des cimetières. Le convoi avance, mais son trajet a quelque chose d’une répétition. Puis arrivent des fugitifs ; ailleurs, on recherche un énorme objet tombé des montagnes. Le voyage prend une autre direction, plus inquiétante.

Fabrice Baumann, libraire dédié aux professionnels chez Decitrepro, garde du roman d’Eduardo Fernando Varela une image finale qu’il préfère ne pas dévoiler. Elle laisse, dit-il, les questions de la lecture en suspens.

Il nous fait part de sa découverte et de cette lecture dans notre nouvelle émission, Paroles de libraires, à écouter ci-dessous :

Ce qui le frappe d’abord, c’est la place accordée à la pampa : une étendue plate, envahie de maïs, où le train et ses passagers paraissent à la fois exposés et coupés du monde. Baumann y voit « un génie du lieu ». Le paysage ne sert pas seulement à situer l’histoire. À force de défiler, il pèse sur elle.

Le libraire parle d’un « voyage à travers les genres ». Il évoque tour à tour la fable, le conte fantastique, la satire sociale et la fable politique. Aucune de ces pistes ne suffit longtemps. Une situation cocasse peut céder la place à la menace ; un détail du quotidien ouvrir sur une question plus vaste. C’est cette mobilité, dans un train pourtant si lent, qui retient son attention. « On change de registre assez habilement par un dialogue, par une situation », observe-t-il. Le lecteur doit accepter de perdre, de temps à autre, ses repères.

Josefina offre un point d’attache à ce mouvement. Elle a grandi sur les trains et connaît la vie du convoi jusque dans ses habitudes les plus modestes. Son mari, Buenaventura Sánchez, en est le contrôleur ; Olszen conduit la locomotive. Baumann la voit installée dans son mariage et dans un destin dont elle commence à éprouver les limites. Il lui prête une « envie irrépressible de foutre le camp », peut-être de toucher enfin la terre et de vivre autre chose. Le conditionnel compte : il s’agit de sa lecture du personnage, de ce qu’il devine dans ses silences.

La plateforme à l’arrière du fourgon devient alors un lieu décisif. Josefina peut s’y tenir seule, regarder au-delà des rails, laisser ses pensées prendre leurs distances avec la vie à bord. Baumann revient à ces scènes avec une gravité discrète. Selon lui, cette femme interroge le couple, le mariage et la place qui lui a été assignée, « sans que tout ça soit vraiment dit ». Une phrase de Josefina revient alors : « J’ai besoin d’arriver quelque part, de marcher sur quelque chose qui ne bouge pas, de rencontrer d’autres gens. » Dans ce roman de voyage, son désir le plus pressant est celui d’un sol immobile.

Le train lui-même résiste aux définitions. Maison, lieu de travail, bureau de poste, jardin et terrain de boules, il abrite une petite société dont les règles changent avec l’arrivée de nouveaux voyageurs. Baumann le compare à une machinerie de théâtre : « Ce train, c’est un peu un plateau mouvant ».

On passe d’un wagon à l’autre comme d’un décor à l’autre. Ses secousses troublent les gestes et les jeux ; son allure indolente modifie la manière dont les personnages perçoivent le temps. À l’avant, les machinistes lui rappellent jusqu’aux images d’un vieux film. Ce convoi a une présence que le mot « décor » peine à contenir.

Peu à peu, le burlesque s’assombrit. Le courrier ne rejoint pas toujours ses destinataires, les villages se ressemblent, les règlements ferroviaires semblent perdre leur objet. Les réfugiés et la violence font entrer d’autres rapports de force dans cet univers étrange. Baumann remarque que chaque wagon possède son paysage, tandis que l’immensité du maïs peut porter de « mauvais présages ou inquiétudes ». Le ciel, lui aussi, revient dans sa lecture. Même lorsqu’un épisode fait sourire, quelque chose demeure ouvert, susceptible de basculer.

Comment conseiller un livre qui passe ainsi d’une tonalité à l’autre ? Baumann pense d’abord aux lecteurs de littérature sud-américaine, puis à ceux qui aiment voir le burlesque et l’imaginaire se mêler. Il souligne l’humour de la traduction française de René Solis, tout en reconnaissant que le roman demande de l’attention. Mais il se méfie des frontières trop vite tracées autour d’un public : « Chaque livre qu’on ouvre est une ouverture. »

En quelques mots, ce roman raconte « le sens de la marche et le devenir des choses ». La formule tient ensemble l’élan du train et ce que chacun emporte avec soi. Josefina regarde vers une vie possible, depuis un convoi où s’accumulent le courrier, les souvenirs et les habitudes. Le mouvement continue. Reste à savoir s’il peut conduire quelque part.

Crédits photo : Fabrice Baumann

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com