La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage

Jean-Paul Dubois : Chacun (Éditions de l'Olivier)

Voilà une trentaine d'années que Jean-Paul Dubois, Prix Goncourt en 2019 pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, met à l'honneur des anti-héros confrontés à l’absurdité de l’existence. Chacun (Éditions de l'Olivier), son nouveau roman, se penche sur un médecin légèrement désabusé qui attend le retour de sa femme, disparue depuis deux ans, et qui finit par trouver un nouvel élan.

Véronique Ovaldé : Vivre sans bonheur et n'en point dépérir (Flammarion)

Dans Vivre sans bonheur et n'en point dépérir (Flammarion), Véronique Ovaldé nous offre un texte plus intime que jamais où elle rend hommage à sa mère. Une femme discrète, docile et malmenée par un mari violent, à laquelle elle imagine d'autres vies possibles. Une héroïne qui fut longtemps pour elle un contre-modèle et dont elle célèbre aujourd'hui la force tranquille et la joie. Au fond, que doit-on à nos mères ?

Louise Chennevière : Faire la peau (P.O.L)

De quoi donner du grain à moudre à Louise Chennevière ! Faire la peau (P.O.L) est le récit d'une jeune femme rongée par l'emprise toxique de sa génitrice et qui décide de s'arracher à celle-ci pour mieux renaitre. Anatomie d'une relation mère-fille structurée par la peur et la culpabilité, atomisation du mythe de l'amour maternel : voilà un texte impressionnant de maitrise, diablement transgressif et d'une liberté sidérante.

Rachida Brakni : La part absente (Stock)

Il sera également question d'amour, d'héritage et de mémoire avec Rachida Brakni. Dans La part absente (Stock), son deuxième roman, elle brosse le portrait d'une femme qui a choisi de renier ses origines pour se faire une place dans la société, et qui est rattrapée par les fantômes de son enfance et ceux de la guerre d'Algérie. Une invitation à lever les silences qui pèsent sur nos histoires intimes, familiales et collectives et qui trop souvent nous empêchent d'avancer.

Marie Colombe : Le bruit du melon qui explose (Au Diable Vauvert)

Comme chaque semaine, un premier roman sera à l'honneur ! Le bruit du melon qui explose (Au Diable Vauvert) est signé Marie Colombe. C’est l'histoire rocambolesque d'une mère tyrannique et absente, de sa fille de vingt ans, et de leur gouvernante colombienne pas piquée des hannetons, prises de court par une crise financière et contraintes de revoir leur train de vie à la baisse. Une satire enjouée qui s'attaque au mythe du « rêve américain » et esquisse l'espoir d'un autre monde possible.

Joyce Carol Oates : Frénésie et Lettres à mon biographe (Philippe Rey)

On est allé rencontrer, enfin, l’immense romancière américaine Joyce Carol Oates, dans une librairie à Vincennes, pour parler des deux livres qu’elle fait paraître cet automne en France. Ses Lettres à mon biographe qui nous la font découvrir sous un nouveau jour, et un recueil de neuf nouvelles intitulé Frénésie (Philippe Rey). L’occasion aussi de l’interroger sur aujourd’hui, et sur son pays qu’elle regarde, en écrivaine, avec inquiétude et ironie.

Le choix des libraires : L'Usage du papier

Les libraires auront aussi voix au chapitre ! Direction Trouville-sur-Mer, dans le Calvados, chez Katia et Jean-Philippe Pérou, qui animent la librairie L’Usage du papier et nous présentent leurs ouvrages préférés de la rentrée tout en défendant un message qui leur tient à cœur : la lecture n’est pas morte, loin de là !

Si on lisait à voix haute : Maya Angelou

Et enfin, on se rendra au Musée de La Vie Romantique à Paris où trois élèves membres du club de lecture du collège Jean Jaurès à Levallois-Perret et inscrites à notre concours Si on lisait à voix haute partageront avec nous un extrait de Lettre à ma fille (Le Livre de Poche) de Maya Angelou.

À mercredi prochain, lisez bien !

Crédits photo : (Joyce Carol Oates) La Grande Librairie

Par Dépêche

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