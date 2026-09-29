Oxford ouvre les trésors de la Bodleian à l’entraînement d’OpenAI

La Bodleian n’a pas envoyé ses rayonnages à OpenAI. Leur contenu, en revanche, intéresse manifestement beaucoup la machine. Selon une enquête du Guardian, des documents internes de l’université d’Oxford indiquent que des textes historiques numérisés dans le cadre de sa collaboration avec l’entreprise américaine ont servi à « alimenter le jeu d’entraînement d’OpenAI ».

En juin 2025, 125.000 images provenant de dissertations anciennes avaient déjà été partagées, parmi lesquelles des travaux universitaires européens et américains des XIXe et XXe siècles. Le quotidien britannique mentionne également 10.000 « broadside ballads », ces feuilles imprimées diffusant chansons, paroles et partitions, ainsi que plusieurs ensembles envisagés pour de futures opérations : archives administratives irlandaises du XVIIIe siècle, correspondance de Maria Edgeworth ou carnets de Dorothy Hodgkin consacrés à la pénicilline. Pour ces derniers, prudence : les documents consultés établissent qu’ils ont été discutés, non qu’ils ont effectivement été transmis à OpenAI.

Ce que l’annonce de 2025 ne disait pas

Quand Oxford présentait officiellement son accord avec OpenAI, début mars 2025, la musique était légèrement différente. Dans son annonce institutionnelle, l’université mettait en avant une collaboration de cinq ans autour de la recherche, de l’enseignement, de ChatGPT Edu et d’un projet pilote destiné à rendre accessibles des documents du domaine public de la Bodleian.

Parmi les ensembles annoncés figuraient 3500 dissertations, couvrant différentes disciplines et datées de 1498 à 1884. Elles devaient devenir consultables et interrogeables par les étudiants et chercheurs. Nulle mention explicite, dans cette présentation publique, de leur intégration aux données utilisées pour entraîner les modèles d’OpenAI.

C’est précisément ce que viennent compléter les procès-verbaux obtenus par le Guardian grâce au droit d’accès à l’information. Ils rapportent aussi des interrogations formulées au sein de l’université : certains membres du personnel et du comité de gouvernance de la Bodleian ont évoqué le risque réputationnel d’une association avec OpenAI et les conséquences environnementales d’un accord impliquant une technologie particulièrement gourmande en énergie.

Oxford récuse toutefois l’idée d’avoir dissimulé cette utilisation. L’université souligne que le volume traité reste « modeste », que seuls des documents hors droit sont concernés et que l’usage concédé à OpenAI n’est pas exclusif. La Bodleian conserve ses droits sur les reproductions numériques et prévoit de commencer à les publier librement en ligne. Le patrimoine physique, lui, reste dans les magasins.

En France, la BnF fournit déjà des textes à l’IA

Le principe consistant pour une institution patrimoniale à fournir ses propres corpus à des développeurs d’intelligence artificielle n’est pourtant plus inédit. La Bibliothèque nationale de France a déjà engagé cette démarche avec ArGiMi, projet retenu en 2024 dans le cadre de France 2030 et officiellement lancé en janvier 2025.

Le consortium réunit Artefact, Giskard, Mistral AI, la BnF, l’Institut national de l’audiovisuel et CentraleSupélec — Université Paris-Saclay. La BnF y met à disposition des textes francophones du domaine public provenant de Gallica. L’établissement indique explicitement que ce corpus a servi à alimenter un modèle ouvert de 24 milliards de paramètres développé par Mistral AI. L’objectif revendiqué diffère néanmoins du partenariat Oxford–OpenAI : ArGiMi doit produire des « communs numériques » sous licence ouverte et développer des outils adaptés au français et aux collections patrimoniales.

La démarche va désormais au-delà de ce seul programme. La BnF commercialise aussi des services destinés aux professionnels de l’intelligence artificielle : accès à des données libres de droits, extraction, numérisation, océrisation ou constitution de jeux de données sur mesure. Elle précise que ces ressources peuvent servir à « entraîner et spécialiser » des modèles génératifs. Autrement dit, les fonds patrimoniaux ont désormais aussi une existence comme matière première informatique — avec licences et conditions d’utilisation à la clé.

À ne pas confondre, toutefois, avec le partenariat annoncé en juillet 2025 entre la BnF et Microsoft. Celui-ci porte notamment sur la numérisation de 1.500 maquettes et costumes d’opéra, avec l’appui d’ICONEM, afin de créer une base accessible aux chercheurs et au public. Les informations publiquement disponibles ne permettent pas d’affirmer que ces fichiers alimenteront l’entraînement des modèles de Microsoft. ActuaLitté avait alors détaillé les interrogations entourant cette coopération, notamment la question de la souveraineté numérique.

Après les livres désossés, les bibliothèques partenaires

Ce nouvel épisode tranche surtout avec une autre méthode de constitution des corpus, révélée ces derniers mois. Dans le cadre du Project Panama, Anthropic avait acheté des millions de livres imprimés afin de constituer une bibliothèque numérique interne. Les ouvrages étaient démontés, leurs pages scannées, puis les exemplaires papier éliminés.

Une décision judiciaire américaine rendue en juin 2025 décrit explicitement l’achat de millions d’exemplaires et leur destruction lors de leur conversion en fichiers numériques. Nous avions consacré en février 2026 un article à cette opération, dont les documents internes évoquaient l’ambition de « scanner de façon destructive tous les livres du monde ». L’affaire avait donné une dimension très matérielle à l’appétit des industriels de l’IA : avant de devenir des données, certains livres passaient littéralement sous la lame.

Oxford offre un tout autre scénario. Aucun volume historique de la Bodleian n’est sacrifié et les documents concernés sont annoncés comme appartenant au domaine public. Mais l’enquête britannique dévoile plus clairement le nouvel échange qui se dessine : une entreprise technologique finance ou facilite la conversion numérique de collections jusqu’alors difficiles d’accès ; en retour, ces textes rejoignent aussi les masses documentaires dont ses modèles ont besoin.

La nuance est de taille. Elle n’empêche pas que, des magasins patrimoniaux de la Bodleian aux millions de documents de Gallica, les bibliothèques détiennent désormais quelque chose que les développeurs d’intelligence artificielle recherchent avec insistance : des textes anciens, structurés, identifiés et, surtout, encore largement absents du web.

Crédits photo : Bodleian

Par Clément Solym

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