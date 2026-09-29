Éclairage : une nouvelle collection pour lire dans l’ordre… ou pas

Avec « Éclairage », les Éditions du Félin entendent expérimenter une forme de lecture « plus libre ». Chaque ouvrage est composé de textes courts et indépendants : le lecteur peut commencer par la première page, choisir directement un chapitre ou passer d’un sujet à l’autre sans suivre l’ordre du livre.

La maison d’édition explique avoir conçu cette collection dans un contexte marqué par la place croissante des écrans et par une attention plus fragmentée. L’objectif est de proposer des ouvrages de vulgarisation accessibles, sans imposer une lecture continue ni un parcours unique.

Cette logique se retrouve dans la fabrication même des volumes. Une « Read Map », sorte de carte de navigation placée dans le livre, relie les différents thèmes et permet de choisir son propre itinéraire. Un chapitre peut être lu seul, puis conduire vers un autre sujet, sans obligation de poursuivre à la page suivante.

Le Moyen Âge

Pour ouvrir cette collection, Laurent Decaux s’intéresse aux chirurgiens, aux femmes savantes, aux voyageurs, aux banquiers, aux bâtisseurs ou encore aux médecins confrontés à la peste. L’ensemble entend restituer une période faite de circulations, d’innovations et de contradictions, plutôt qu’un bloc uniforme figé entre Antiquité et Renaissance.

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Plusieurs thèmes structurent le livre. La vie quotidienne et le rapport au corps croisent par exemple la médecine de la peste, les bains ou la cuisine. D’autres parcours portent sur les sciences et les techniques, la place des femmes, le pouvoir et la violence, mais aussi l’art, la littérature, la religion et les échanges au-delà des frontières.

La « Read Map » reproduite dans l’ouvrage relie ces différents ensembles et renvoie à des figures ou épisodes tels qu’Héloïse et Abélard, Christine de Pizan, Marco Polo, François d’Assise, Guillaume le Maréchal ou encore l’abbé Suger.

Laurent Decaux

Historien, romancier et conférencier, Laurent Decaux travaille notamment sur le récit historique. Dans ses romans, il associe la documentation factuelle à une attention portée aux personnages, aux situations et aux détails permettant de restituer une époque. Pour Éclairage sur le Moyen Âge, il reprend cette approche en privilégiant des histoires et des cas précis plutôt qu’une présentation strictement chronologique. L'ouvrage paraîtra le 16 octobre prochain.

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Laurent Decaux, né en 1981 à Paris et diplômé de Sciences Po, est l’auteur de plusieurs romans historiques, dont Le Seigneur de Charny, Le Roi fol et Avant la Fin du Monde. Depuis 2023, il préside le prix Honoré de Balzac. Son quatrième roman, consacré au Masque de fer, doit paraître à l’automne chez Albin Michel.

Crédit image : Ulrich Richental, Chronique du concile de Constance, vers 1460-1465, Spencer Collection, New York Public Library. Domaine public.

Par Clotilde Martin

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