Anders Nilsen remporte le Prix Comics de la Critique ACBD 2026

Au cœur du récit de Tongues, qui mêle mythologie grecque, science-fiction et géopolitique contemporaine, Prométhée subit toujours son antique châtiment sur le mont Caucase, tandis qu’une jeune fille nommée Astrid reçoit en Afrique de l’Est une mission meurtrière et qu’un Américain erre dans une Asie centrale traversée par les tensions et les conflits.

Prométhée dans le monde contemporain

Anders Nilsen reprend librement le mythe de Prométhée pour le déplacer dans un monde moderne. Les trajectoires de plusieurs personnages, lieux et époques s’entrecroisent progressivement, sur fond de rivalités dans une région riche en pétrole. L’auteur travaille également la forme même de la bande dessinée, avec des découpages très variables et des compositions qui occupent parfois toute la page.

L’association ACBD salue une œuvre qui constitue à la fois « un espace d’expérimentation », « d’aventure » et de « mystère ». Un second volume est annoncé par l’éditeur pour 2027.

Auteur et dessinateur américain, Anders Nilsen a commencé à s’autoéditer dès 1999 avec les premiers épisodes de Big Questions. Il est également l’auteur de Dogs and Water, Don't Go Where I Can't Follow ou encore The End. Big Questions lui a notamment valu le Lynd Ward Graphic Novel Prize en 2012 et plusieurs de ses travaux ont été récompensés aux Ignatz Awards.

Les lecteurs francophones avaient déjà pu découvrir une partie de son travail chez Atrabile avec Fin en 2015, traduit de l’anglais par Christophe Gouveia Roberto, puis La Colère de Poséidon en 2018, également traduit par Christophe Gouveia Roberto, où il revisitait déjà les mythologies grecque et biblique. Tongues, publié initialement en anglais par Pantheon en 2025, prolonge cette exploration à une tout autre échelle.

Cinq albums parmi 87 ouvrages

Créé en 2019, le Prix Comics de la Critique ACBD récompense chaque année une bande dessinée initialement publiée en anglais dans un pays de culture anglophone, puis traduite et éditée pour le marché francophone. Pour cette huitième édition, 87 ouvrages publiés entre août 2025 et juillet 2026 ont été examinés par le comité de sélection.

Cinq titres avaient finalement été retenus : Drome, de Jesse Lonergan, traduit par Virgile Iscan chez 404 Graphic ; Helen de Wyndhorn, de Tom King, Bilquis Evely et Matheus Lopes, traduit par Marie Renier chez Glénat ; La Physique pour les chats, de Tom Gauld, traduit par Éric Fontaine chez 2042 Éditions ; Sacrifice, tome 4, de Rick Remender, Max Fiumara et André Lima Araújo, traduit par Benjamin Rivière chez Urban Comics ; et Tongues, volume 1.

Le jury est composé de membres de l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée, journalistes et critiques spécialisés dans les comics. Après l’établissement de cette sélection, les adhérents de l’ACBD ont été appelés à voter entre le 17 août et le 6 septembre 2026.

En 2025, le prix avait été attribué à Watership Down, adaptation du roman de Richard Adams par James Sturm et Joe Sutphin, traduite par Pierre Clinquart et Hélène Charrier et publiée par Monsieur Toussaint Louverture. L’album avait succédé à Au-dedans de Will McPhail.

Le Prix Comics de la Critique ACBD 2026 sera remis aux éditions Atrabile à l’occasion du festival Quai des Bulles de Saint-Malo. Créée en 1984, l’ACBD rassemble aujourd’hui une centaine de journalistes, critiques et spécialistes de la bande dessinée et décerne plusieurs récompenses consacrées notamment aux comics, aux mangas, à la bande dessinée québécoise et à la création francophone.

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Crédits photo : Anders Nilsen au Brooklyn Book Festival en 2011 (David Shankbone, CC BY 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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