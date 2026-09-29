Enki Bilal et Philippe Druillet face à face : une exposition réunit les deux géants de la BD

Le titre de l’exposition renvoie à une dimension commune à leurs œuvres : la création de mythologies contemporaines. Chez Philippe Druillet, elles prennent la forme de figures cosmiques, archaïques et monumentales. Chez Enki Bilal, elles s’inscrivent davantage dans les ruines, les traumatismes collectifs et une histoire marquée par la violence. L’exposition cherche ainsi à faire apparaître les rapprochements, mais aussi les différences entre leurs deux approches.

Au-delà de la confrontation entre deux styles, Des Dieux et des Hommes revient sur la manière dont Druillet et Bilal ont contribué à faire évoluer le neuvième art. Le parcours s’intéresse à leurs procédés graphiques, à leurs récits et à leurs imaginaires, ainsi qu’à l'influence exercée par leurs œuvres sur plusieurs générations d’artistes, de dessinateurs et de créateurs.

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L’exposition est conçue par Jean-Baptiste Barbier, Clémentine Hustin et Laurent Duroche. Les trois commissaires ont imaginé un parcours construit autour d’un dialogue entre les œuvres des deux artistes, accompagné de textes de Laurent Duroche et Clémentine Hustin consacrés à leurs univers et aux mythologies qu’ils ont contribué à façonner.

"Deux trajectoires qui ont marqué l’histoire"

Cette rencontre permet également de revenir sur deux trajectoires qui ont marqué l’histoire de la bande dessinée. Enki Bilal, né à Belgrade en 1951, s’est fait connaître dans les années 1970 avant de développer son propre univers, notamment avec la Trilogie Nikopol, puis la Tétralogie du monstre et Bug. Son travail s’est également étendu au cinéma, à l’opéra et à la danse. Le Fonds Enki Bilal a ouvert ses portes en 2026 dans le Marais parisien.

Né à Toulouse en 1944, Philippe Druillet débute dans la bande dessinée dans les années 1960 et rejoint Pilote en 1969. En 1974, il fonde avec Jean-Pierre Dionnet, Mœbius et Bernard Farkas les Humanoïdes Associés, qui lancent en janvier 1975 la revue Métal Hurlant, appelée à jouer un rôle majeur dans le renouvellement de la bande dessinée de science-fiction. Son œuvre s’est également développée dans la peinture, la sculpture, l’architecture, l’opéra rock et l’infographie. En 2023, le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême lui avait consacré une importante rétrospective pour ses 50 ans de carrière.

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L’exposition Philippe Druillet × Enki Bilal, Des Dieux et des Hommes sera accessible du mardi au dimanche, de 11h à 19h, au Fonds Enki Bilal, 22 rue Charlot, dans le 3e arrondissement de Paris, du 3 décembre 2026 au 9 mai 2027.

Enki Bilal et Philippe Druillet. Fonds Enki Bilal.

Crédits photo : affiche de l'exposition Des Dieux et des Hommes. Fonds Enki Bilal

Par Lina Tinel-Sebie

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