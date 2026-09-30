si loin si proche, Pamir : à la lisière du visible et de ce qui est tu

Aux confins occidentaux de l’Himalaya, le Pamir s’élève dans l’éclat des montagnes et le silence imposé par le pouvoir. Autonome et surveillé, ce territoire porte l’empreinte d’une histoire complexe, traversée par les nomades et habitée par des communautés sédentaires unies par une tradition ancienne d’hospitalité.

À l’été 2023, j’y ai fait l’expérience du si proche. Dans ses immenses vallées, avec leurs airs d’Alpes lointaines, vivait une humanité aussi généreuse que démunie ; les habitants partageaient avec le voyageur leurs modestes ressources et une présence humaine sans détour. Leur accueil a ouvert un espace de confiance et de fragilité qui a guidé mon regard.

En 2025, je suis revenu pour retrouver ces visages et questionner ce que mes premières images avaient laissé en suspens : la difficulté des existences, la chape de plomb qui pèse sur les paroles, la précarité visible dans les paysages et les gestes du quotidien. Certains visages étaient encore là ; d’autres avaient disparu. Dans l’émotion retrouvée, les sourires portaient la fatigue, et les silences, la crainte.

"Toute image construit déjà sa part du réel"

Avec le recul, certains portraits de 2023 m’ont semblé idéaliser la réalité, comme les affiches officielles qui saturent l’espace public. Cette prise de conscience a déplacé ma pratique. J’ai cherché une autre manière d’approcher la vérité des vies : par l’attention aux scènes du quotidien, aux détails infimes qui révèlent tout, en m’effaçant parfois sans renoncer à la force du lien humain ni à la beauté lorsqu’elle s’imposait.

L’histoire des représentations du Pamir — scientifiques, idéologiques ou touristiques — m’a rappelé que toute image construit déjà sa part du réel. Dans un environnement saturé de beauté et de propagande, que peut réellement saisir un regard étranger ? Peut-être seulement les contours mouvants d’une expérience partagée, les vibrations qui naissent entre celui qui regarde et ce qu’il croit voir.

Dans Pamir, si loin, si proche, j’ai choisi de renoncer à ma parole pour ouvrir un espace au poète pamiri Sashi Zaifi. Depuis l’exil, sa voix répond aux images et fait surgir une vérité intérieure : celle des hommes et des femmes dont il porte la mémoire, celle d’un peuple qui affirme son courage et rappelle le prix de la liberté.

Ce livre est né de cette tension — entre présence et distance, beauté et contrainte, image et parole — et de la volonté de rendre justice à ce qui demeure fragile, retenu, presque inaudible.

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Par Projet Ulule

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