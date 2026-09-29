Alberto Manguel reçoit le Prix de la BnF 2026, Patti Smith distinguée par le jury

L’édition 2026 porte aussi la marque de la disparition de Jean-Claude Meyer, mort le 12 juin dernier. Président du Cercle de la BnF et créateur du prix, il avait participé aux délibérations et à la désignation des deux lauréats avant son décès.

Le Prix de la BnF, créé en 2009 et doté de 10.000 €, récompense habituellement l’ensemble de l’œuvre d’un auteur vivant de langue française. Pour cette édition, son périmètre a été élargi afin qu’un écrivain étranger puisse également être distingué, à condition qu’une partie de son œuvre soit traduite en français et qu’elle entretienne des liens avec la France et sa culture.

Alberto Manguel

Né en Argentine en 1948 et de nationalité canadienne, Alberto Manguel a construit une œuvre autour de la littérature, de la lecture, de la mémoire et de l’histoire. Écrivain, traducteur et critique, il a également dirigé la Bibliothèque nationale d’Argentine jusqu’en 2018. Entre 2021 et 2022, il a occupé au Collège de France la chaire « Europe : langues et littératures ». Il dirige aujourd’hui à Lisbonne l’« Espaço Atlântida : Centro de Estudos da História da Leitura », consacré à l’histoire de la lecture.

Fronteiras do Pensamento — Alberto Manguel no Fronteiras do Pensamento 2014

Son parcours a déjà été récompensé par plusieurs distinctions, dont le prix Médicis étranger en 1998, le prix Formentor en 2017 et le prix Gutenberg en 2018.

Un Prix spécial du jury pour Patti Smith

La BnF a parallèlement choisi de remettre, à titre exceptionnel, un Prix spécial du jury à Patti Smith. Née en 1946 dans l’Illinois, l’Américaine développe depuis les années 1970 une œuvre qui mêle musique, poésie, photographie et littérature.

Son travail autobiographique comprend notamment Just Kids (Denoël, traduction d’Héloïse Esquié), consacré en grande partie à ses années new-yorkaises et à sa relation avec le photographe Robert Mapplethorpe. Le livre a reçu le National Book Award en 2010. Il a ensuite été repris par Gallimard, notamment en Folio.

Elle a poursuivi cette veine avec M Train (Gallimard, traduction de Nicolas Richard), paru en français en 2016. En avril dernier, Gallimard a également publié Le Pain des anges, traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire Desserrey. Dans ce nouveau récit autobiographique, Patti Smith revient notamment sur la mémoire, les disparus, la création et la littérature.

Le jury était présidé par Gilles Pécout, président de la Bibliothèque nationale de France. Il réunissait également Jean-Claude Meyer, qui avait pris part aux délibérations avant sa disparition, Laure Adler, Antonin Baudry, Anne Berest, Barbara Cassin, Jérôme Clément, Antoine Compagnon, Aurélie Filippetti, Émilie Frèche, Géraldine Muhlmann, Olivier Nora et Christophe Ono-dit-Biot.

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L’année précédente, le Prix de la BnF avait été attribué à l’historienne et écrivaine Michelle Perrot, spécialiste notamment de l’histoire sociale, du mouvement ouvrier, des femmes et du genre.

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Crédit photo : Patti Smith (Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Dépêche

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