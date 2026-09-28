Janine Boissard, grande figure de la littérature populaire française, n'est plus

« Janine Boissard a construit une œuvre exceptionnelle, riche de plus de cinquante livres, et a rassemblé des millions de lecteurs sur plusieurs générations », écrit Fayard dans son hommage. La maison salue également « son extrême gentillesse et son sens de l'humour vif et malicieux ».

Son éditeur la présente comme un « monstre sacré de la littérature dite “populaire” », un qualificatif dont la romancière, précise Fayard, tirait « une grande fierté ».

De la Série Noire à « L'Esprit de famille »

Née à Paris le 18 décembre 1932, Janine Boissard publie son premier roman, Driss, à seulement 22 ans, chez René Julliard, sous son nom d'épouse, Janine Oriano. Plusieurs autres livres suivent sous ce nom avant un détour décisif par le roman policier.

En 1971, avec B comme Baptiste, Janine Oriano devient la première romancière française publiée dans la collection Série Noire de Gallimard. Elle travaillera par la suite comme scénariste, adaptatrice et dialoguiste pour la télévision.

À partir de la fin des années 1970, sous le nom de Janine Boissard, elle porte L'Esprit de famille. La série raconte, en six volumes, la vie de la famille Moreau et de ses quatre filles, Claire, Bernadette, Pauline et Cécile. Amours, conflits entre générations, émancipation, vie professionnelle et transformations de la famille nourrissent une saga dans laquelle de nombreux lecteurs se reconnaissent.

Fayard présente les six tomes, publiés entre 1977 et 1984, comme « une œuvre emblématique, devenue au fil des décennies un véritable phénomène littéraire ».

Des romans jusqu'à la télévision

L'Esprit de famille est adapté pour TF1 en 1982 sous la forme d'une série de sept épisodes. Janine Boissard participe elle-même au scénario, à l'adaptation et aux dialogues de cette version réalisée par Roland-Bernard, avec notamment Maurice Biraud, Denise Grey et Anne Teyssèdre.

Plusieurs de ses œuvres connaissent des adaptations, tandis que la romancière poursuit une production particulièrement régulière. Parmi ses titres les plus connus figurent notamment Une femme en blanc, Marie-Tempête, Au plaisir d'aimer ou encore Une femme, récit autobiographique publié en 2016.

Janine Boissard a continué à publier jusque dans les dernières années de sa vie : Fayard faisait encore paraître Puisque tu m'aimes en 2020, Ne pleure plus, Marie en 2021, Quand la belle se réveillera en 2022 puis Elle parlait aux fleurs en 2023. Puisque tu m'aimes a également rejoint Le Livre de Poche en juillet 2025.

Décorée des Palmes académiques pour son action auprès de la jeunesse, la romancière avait résumé l'écriture comme « à la fois ma passion, un métier exigeant et ma façon de respirer ». Les éditions Fayard ont adressé leurs pensées « à ses enfants, sa famille, et à ses proches ».

Crédit photo : Janine Boissard au Livre sur la Place, à Nancy, le 13 septembre 2014 (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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