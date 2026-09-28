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Janine Boissard, grande figure de la littérature populaire française, n'est plus

La romancière française Janine Boissard est morte à l'âge de 93 ans, ont annoncé ce lundi 28 septembre les éditions Fayard. Autrice de plus de cinquante livres et figure majeure de la littérature populaire française, elle laisse derrière elle près de 70 ans d'écriture, marqués notamment par le succès de la saga L'Esprit de famille.

Le 28/09/2026 à 17:57 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

28/09/2026 à 17:57

Hocine Bouhadjera

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« Janine Boissard a construit une œuvre exceptionnelle, riche de plus de cinquante livres, et a rassemblé des millions de lecteurs sur plusieurs générations », écrit Fayard dans son hommage. La maison salue également « son extrême gentillesse et son sens de l'humour vif et malicieux ».

Son éditeur la présente comme un « monstre sacré de la littérature dite “populaire” », un qualificatif dont la romancière, précise Fayard, tirait « une grande fierté ».

De la Série Noire à « L'Esprit de famille »

Née à Paris le 18 décembre 1932, Janine Boissard publie son premier roman, Driss, à seulement 22 ans, chez René Julliard, sous son nom d'épouse, Janine Oriano. Plusieurs autres livres suivent sous ce nom avant un détour décisif par le roman policier.

En 1971, avec B comme Baptiste, Janine Oriano devient la première romancière française publiée dans la collection Série Noire de Gallimard. Elle travaillera par la suite comme scénariste, adaptatrice et dialoguiste pour la télévision.

À partir de la fin des années 1970, sous le nom de Janine Boissard, elle porte L'Esprit de famille. La série raconte, en six volumes, la vie de la famille Moreau et de ses quatre filles, Claire, Bernadette, Pauline et Cécile. Amours, conflits entre générations, émancipation, vie professionnelle et transformations de la famille nourrissent une saga dans laquelle de nombreux lecteurs se reconnaissent.

Fayard présente les six tomes, publiés entre 1977 et 1984, comme « une œuvre emblématique, devenue au fil des décennies un véritable phénomène littéraire ».

Des romans jusqu'à la télévision

L'Esprit de famille est adapté pour TF1 en 1982 sous la forme d'une série de sept épisodes. Janine Boissard participe elle-même au scénario, à l'adaptation et aux dialogues de cette version réalisée par Roland-Bernard, avec notamment Maurice Biraud, Denise Grey et Anne Teyssèdre.

Plusieurs de ses œuvres connaissent des adaptations, tandis que la romancière poursuit une production particulièrement régulière. Parmi ses titres les plus connus figurent notamment Une femme en blanc, Marie-Tempête, Au plaisir d'aimer ou encore Une femme, récit autobiographique publié en 2016.

Janine Boissard a continué à publier jusque dans les dernières années de sa vie : Fayard faisait encore paraître Puisque tu m'aimes en 2020, Ne pleure plus, Marie en 2021, Quand la belle se réveillera en 2022 puis Elle parlait aux fleurs en 2023. Puisque tu m'aimes a également rejoint Le Livre de Poche en juillet 2025.

Décorée des Palmes académiques pour son action auprès de la jeunesse, la romancière avait résumé l'écriture comme « à la fois ma passion, un métier exigeant et ma façon de respirer ». Les éditions Fayard ont adressé leurs pensées « à ses enfants, sa famille, et à ses proches ».

Crédit photo : Janine Boissard au Livre sur la Place, à Nancy, le 13 septembre 2014 (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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B comme Baptiste

Janine Oriano

Paru le 14/04/1981

256 pages

Editions Gallimard

3,80 €

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L'esprit de famille

Janine Boissard

Paru le 01/09/1982

698 pages

Fayard

32,00 €

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Une femme en blanc

Janine Boissard

Paru le 01/07/2003

400 pages

Robert Laffont

22,50 €

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Marie-Tempête

Janine Boissard

Paru le 06/06/1998

383 pages

Robert Laffont

21,19 €

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Au plaisir d'aimer

Janine Boissard

Paru le 25/02/2015

314 pages

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Une femme

Janine Boissard

Paru le 05/10/2016

335 pages

Flammarion

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Puisque tu m'aimes

Janine Boissard

Paru le 03/06/2020

252 pages

Fayard

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Ne pleure plus, Marie

Janine Boissard

Paru le 20/10/2021

124 pages

Fayard

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Quand la belle se réveillera

Janine Boissard

Paru le 27/04/2022

250 pages

Fayard

19,90 €

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Elle parlait aux fleurs

Janine Boissard

Paru le 19/04/2023

335 pages

Fayard

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Mexique : cinq réformes du livre réclamées à la présidente Claudia Sheinbaum

Partie d’une maison patrimoniale contrainte de réduire ses activités, l’alerte gagne désormais toute la chaîne du livre. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) demande à Claudia Sheinbaum une réunion et avance cinq mesures : prix unique réellement appliqué, dialogue direct avec la profession, TVA à taux zéro pour libraires et distributeurs, reprise des acquisitions en bibliothèque et politique de lecture renforcée.

26/09/2026, 16:00

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Pour aider les éditeurs locaux, Córdoba commande 50.000 livres

En Argentine, la province de Córdoba remet la commande publique au service du livre. Son gouvernement a investi 550 millions de pesos dans des ouvrages publiés localement, auprès de 27 petites et moyennes maisons. L'opération accompagne la mise à disposition de 50.000 exemplaires dans les établissements secondaires, les instituts de formation des enseignants et différents espaces éducatifs. De quoi remplir les rayonnages tout en donnant un peu d'air à l'édition du territoire.

26/09/2026, 15:30

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Écosse : 200 £ pour les jeunes de 18 ans, les libraires veulent leur part

Le cadeau d'anniversaire avait d'abord tout d'une promesse électorale, bien connue : 200 £ à dépenser dans la culture pour chaque Écossais atteignant 18 ans. Réélu au printemps, le SNP de John Swinney a désormais inscrit le Youth Culture Pass dans son programme de gouvernement pour 2026-2031. Reste un détail qui n'en est pas tout à fait un : si les librairies figuraient bien parmi les bénéficiaires envisagés avant le scrutin, les modalités doivent encore être arrêtées. Et les professionnels du livre veillent au grain.

 

26/09/2026, 14:30

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Cet éditeur séduit l’autoédition en offrant 50 % des revenus

À peine deux mois après son lancement, Simon Stream commence à remplir ses rayons. La structure numérique de Simon & Schuster UK and International accueille Allie Moffatt et Joy Wood aux côtés de Jack Gatland, déjà annoncé en juillet. Le profil des recrues éclaire la stratégie : des écrivains rompus à l’édition indépendante, des genres très lus en ligne et, pour les convaincre de changer d’échelle, 50 % de royalties sur l’ebook, versées chaque mois. Avec une contrepartie : aucun à-valoir.

 

26/09/2026, 14:13

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Russie : jusqu’à 70 % des fonds municipaux pourraient sortir de l’accès général

Le chiffre vient du ministère russe du Numérique : si une pratique récente de contrôle était généralisée, les bibliothèques municipales pourraient devoir soustraire 50 à 70 % de leurs collections à l’accès général. En cause, des livres édités avec le soutien d’organisations devenues depuis « indésirables ». Moscou cherche désormais comment éviter qu’un statut attribué des années plus tard ne rattrape des ouvrages déjà en rayon.

26/09/2026, 14:00

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Les archéologues trouvent la “classe” où Aristote enseigna à Alexandre

Il y avait les textes. Restait à retrouver les murs. À Miéza, dans le nord de la Grèce, les fouilles d’un vaste gymnase royal du IVe siècle avant notre ère révèlent espaces d’étude, bancs de pierre, stylets et mosaïques. Pour le ministère grec de la Culture, ces découvertes renforcent une hypothèse assez vertigineuse : Aristote aurait enseigné ici au jeune Alexandre le Grand et à d’autres fils de l’aristocratie macédonienne. Une identification désormais solidement étayée, mais pas encore définitivement démontrée.

26/09/2026, 13:31

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Romance : la librairie lilloise Aya Books s'exporte à Marseille

Exclusif - Inaugurée en juin 2025, la librairie lilloise Aya Books, spécialisée dans la romance, de la dark romance à la romantasy, déclinera son enseigne à Marseille d'ici la fin de l'année. La boutique reprendra le modèle librairie-salon de thé, mais sur une surface bien plus importante qu'à Lille.

25/09/2026, 18:30

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À La Rochelle, “la première librairie française spécialisée dans la romance anglophone”

Une librairie-café presque entièrement consacrée à la romance en langue anglaise doit ouvrir ses portes à La Rochelle cet automne. Derrière Books’ Apothecary, Angela Ieffi et Floriane, amies et anciennes collègues, préparent un lieu mêlant livres, café, rencontres et clubs de lecture.

25/09/2026, 17:30

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Le Prix Del Duca pour la jeunesse et 50 000 € pour l'association Dulala

Le Prix Del Duca pour la jeunesse, attribué chaque année afin de soutenir des initiatives porteuses de valeurs de transmission et de solidarité, a été décerné à l'association Dulala pour son projet de concours Kamishibaï plurilingue. Il s'accompagne d'une dotation de 50.000 €.

25/09/2026, 15:34

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Trois polars rares de Sergio Toppi réunis dans une édition limitée

L'éternel retour est le troisième et dernier titre de la trilogie policière dessinée par le maître Sergio Toppi, après Traces de sang et Sans respiration. Les tirages sont limités et ne seront pas réédités. Un coffret a été réalisé à cette occasion et regroupe les 3 polars, accompagné d'un ex-libris collector. Projet porté par Salvatore Biddau.

25/09/2026, 15:01

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Conseil de l'UE : Xenia Fedorova sanctionnée, un éditeur russe blanchi

Deux personnalités ont été visées par des décisions de l'Union européenne, dans un contexte similaire : celui de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Le Conseil de l'Union européenne a ainsi gelé les avoirs de l'autrice et chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova, tandis que la Cour de justice de l'Union européenne annulait une de ses décisions précédentes, relative à un éditeur russe, Oleg Polikarpovich Tkach. 

25/09/2026, 10:55

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IA : la Cour des comptes presse la Culture de passer à l’acte

Des chartes, des groupes de travail, 62 actions et désormais un directeur de projet : le ministère de la Culture ne découvre plus l’intelligence artificielle. Mais la Cour des comptes lui demande maintenant de transformer l’essai. Dans le livre, elle relève qu’au moment de son contrôle, le CNL n’avait ni budget spécifique ni personnel affecté à l’IA, quand la BnF avait déjà engagé plusieurs millions d’euros.

24/09/2026, 16:41

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Livre au Québec : derrière la croissance, les librairies se fracturent

Au Québec, le marché du livre poursuit sa progression, mais toutes les librairies n’en profitent manifestement pas de la même manière. Les données complètes publiées ce 24 septembre par l’Institut de la statistique du Québec révèlent un écart saisissant : les ventes des librairies agréées reculent de 2,9 % en 2025, tandis que celles des non agréées bondissent de 10 %. Derrière un marché revenu à son plus haut niveau depuis 2010, les équilibres bougent.

24/09/2026, 16:31

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Édition juridique : le groupe allemand C.H.Beck veut s'offrir Lextenso

Lextenso, acteur français de l'édition et de l'information juridique, doit être acquis par le groupe allemand C.H.Beck. L'opération, annoncée le 24 septembre, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.

24/09/2026, 15:55

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Dangles fête ses 100 ans : l’incroyable parcours d’une maison d'édition née dans une librairie

Fondées en 1926 dans l’arrière-boutique d’une librairie parisienne, les Éditions Dangles célèbrent leur centenaire. Spécialisée de longue date dans la santé naturelle et le mieux-être, la maison a connu une croissance spectaculaire à partir des années 1970, avant plusieurs changements de direction. Désormais adossée au Groupe Éditorial Piktos, elle aborde son deuxième siècle en renouvelant auteurs et thématiques.

24/09/2026, 11:56

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La revue Presk’île : le patrimoine et les histoires uniques de la presqu’île de Rhuys

La revue Presk’île, c’est notre déclaration d’amour à cette langue de terre de 25 kilomètres de long, nichée entre le calme du golfe du Morbihan et l’impétuosité de l’océan Atlantique. À travers plus de 150 pages de beaux textes et de belles images, nous nous sommes attachés à dresser le portrait de personnalités, d’artisanes, de restaurateurs, d’associations, de productrices et d’entrepreneurs inspirants qui tissent ensemble l’âme de cette presqu’île unique et la font vibrer tout au long de l’année. Projet porté par Emma Crasnier. 

24/09/2026, 10:59

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Frédéric Desfeuillet, passeur de Jules Verne à Amiens, est mort à 54 ans

Frédéric Desfeuillet, responsable du développement, de la communication et du mécénat des Musées d'Amiens, est décédé le 21 septembre 2026, à l'âge de 54 ans. Très lié à la Maison de Jules Verne et à la vie culturelle amiénoise, il avait notamment porté la création du parcours Aronnax consacré à l'écrivain.

23/09/2026, 17:15

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Charte de pluralité chez Relay : Lagardère promet “une règle identique à tous les éditeurs”

L'enseigne Relay s'est dotée, depuis cet été, d'une « charte de pluralité et de non-discrimination » qui vise à préciser les règles et pratiques « en matière de référencement et de mise en avant des produits d’édition », mais aussi à désamorcer des critiques récurrentes sur l'offre de ces boutiques, propriétés de Louis Hachette Group. Le document reste toutefois confidentiel et réservé aux concédants, avec un contrôle des engagements en interne uniquement.

23/09/2026, 14:52

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Sauvons La Virevolte, librairie lyonnaise en péril

Librairie généraliste et engagée, La Virevolte (société A.S Librairie) est située au cœur du quartier St Paul à Lyon. Petite devanture bleue au milieu des quelques bars qui mènent à la gare St Paul, la librairie fait à présent partie de la carte postale. À l’intérieur, des libraires acharnés s’activent pour proposer des événements, des clubs lectures ou d’autres projets sortant de l’ordinaire. L’objectif ? Partager nos coups de cœur, créer des instants hors du temps et provoquer des rencontres. Projet porté par la libraire La Virevolte.

23/09/2026, 14:25

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Un éditeur brésilien majeur décide de retirer ses ouvrages d'Amazon

Au Brésil, la bataille des rabais vient de passer du discours aux bons de commande. WMF Martins Fontes cessera, dans les prochains mois, de fournir Amazon, une décision annoncée le 2 septembre par Alexandre Martins Fontes, éditeur, libraire et président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL). Dans un entretien publié le 18 septembre par Folha de S.Paulo, il détaille aussi son retrait des foires universitaires imposant de fortes réductions.

23/09/2026, 11:34

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États-Unis : les revenus de l’édition bondissent de 14 %

Les revenus nets déclarés par les éditeurs participant au StatShot de l’Association of American Publishers (AAP) ont atteint 1 milliard $ en juillet 2026, soit une hausse de 14 % sur un an. Les livres grand public tirent la progression, portés par le broché et l’audio numérique, tandis que l’ebook recule. Depuis janvier, les recettes cumulées atteignent 6,7 milliards $, en hausse de 5,4 %. Un mois plus tôt, elles faisaient état d’une progression de 11 % sur un an et de 3,9 % depuis le début de l’année.

23/09/2026, 11:31

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Une nouvelle grille de salaires étendue à l'ensemble de l'édition

Relatif aux minima conventionnels, le 18e avenant à la convention collective de la branche de l'édition de livres a été étendu à tous les employeurs et tous les salariés, par un arrêté du 7 septembre. La grille de salaires prend désormais en compte deux augmentations du SMIC, survenues en janvier et juin derniers.

23/09/2026, 10:50

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Editis nomme Valentin Bouvet directeur des opérations

Valentin Bouvet prend, à compter du 23 septembre 2026, la direction des opérations du groupe d’édition Editis, selon nos informations. Revenu au sein du groupe en mai après avoir dirigé Lelivrescolaire.fr chez Hachette Livre, il supervisera notamment la distribution, la fabrication, les achats industriels ainsi que plusieurs services destinés aux éditeurs. Ces activités sont désormais regroupées sous une même direction.

23/09/2026, 10:12

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IA pas IA ? Thélyson Orélien et Grasset répondent, à droite on jubile

Depuis lundi, C’était ça ou mourir, l’un des romans les plus en vue de la rentrée, est au centre d’une polémique sur l’usage de l’intelligence artificielle. Auprès de Libération, Thélyson Orélien dément catégoriquement. Grasset lui apporte désormais sa « confiance absolue ». Dans le même temps, franceinfo a multiplié les tests et les comparaisons, et les résultats ne plaident pas vraiment en faveur de l’auteur...

22/09/2026, 18:44

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Chez Editis, FO exige une aide face à la flambée du carburant

Force ouvrière interpelle la direction d’Editis et son actionnaire sur le coût des trajets domicile-travail des salariés de Malesherbes et Tigery. Le syndicat réclame une aide spécifique pour ceux qui doivent utiliser leur voiture, allant jusqu’à proposer des cartes carburant TotalEnergies. Une demande qui intervient en pleine hausse des prix à la pompe, alors que plusieurs dispositifs publics existent déjà.

22/09/2026, 18:18

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L’ANEL renouvelle son conseil d’administration 2026-2027

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a dévoilé son conseil d’administration pour 2026-2027 à l’issue de son assemblée générale annuelle, tenue le 10 septembre. Geneviève Pigeon, des éditions L’Instant même, conserve la présidence de l’association.

22/09/2026, 11:27

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Et si la rentrée littéraire ne savait plus reconnaître un grand livre ?

Paru chez Grasset le 19 août, le premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, compte parmi les titres très remarqués de la rentrée, porté par une réception critique largement favorable. Dans cette chronique, Laurent LD Bonnet prend le contre-pied de cet enthousiasme : partant de l’écriture du livre, il interroge les mécanismes de prescription, l’emballement médiatique et ce qu’il considère comme un recul progressif des exigences éditoriales, rapproché ici de l’effet des shifting baselines. Par Laurent LD Bonnet.

22/09/2026, 10:21

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FOJO, première publication en France de l’auteur portugais Osvaldo Medina

Avec FOJO, Osvaldo Medina signe un huis clos glacial ancré dans le Portugal de l'entre-deux-guerres. L’auteur primé compte déjà quatorze albums à son actif, son travail a été distingué par le prix du Meilleur Dessin à l'Amadora BD, le plus grand festival de bande dessinée du pays, puis par celui de Dessinateur de l'année aux PPBD en 2013. FOJO, premier de ses albums traduit en français par Mylène Oliveira Contival, paraît le 14 octobre 2026 chez familiaR Éditions.

22/09/2026, 10:16

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Sébastien Santuccio aux relations presse des éditions Amsterdam

Les éditions Amsterdam, actives dans les domaines de la philosophie, de l'histoire et des sciences sociales, annoncent la reprise des relations presse de la maison par Sébastien Santuccio, en cette rentrée.

22/09/2026, 09:13

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Ukraine : quatre ans et demi de guerre, jusque dans les livres

Ce 21 septembre sort le 51e numéro de Soutien à l’Ukraine résistante : il rassemble témoignages, analyses, textes syndicaux et contributions consacrées à la vie culturelle ukrainienne. Sa publication intervient quatre ans et demi après le début de l’invasion russe à grande échelle, dans un conflit toujours meurtrier pour les civils et sans règlement politique global. 

21/09/2026, 14:16

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À Nancy, les vacataires de la médiathèque travaillent à la lampe frontale

16 agents vacataires de la médiathèque Manufacture, à Nancy, ont cessé le travail samedi 19 septembre pour demander la transformation de leurs vacations en contrats à durée déterminée. À la précarité de leur statut s'ajoutent des problèmes matériels : monte-charge hors service, climatisation défaillante et magasins de livres insuffisamment éclairés. En attendant le rétablissement de la lumière, des lampes frontales ont été mises à leur disposition...

21/09/2026, 12:46

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Et si changer de vie commençait simplement par oser partir ?

Kosélig ou Sirop d’érable ? ouvre la série Les Amoureuses du Vivant, une nouvelle collection romanesque, avec Joséphine, une femme qui quitte Montréal pour tenter de donner une seconde vie à une ferme écologique en Norvège. Entre départ, nouveaux chemins et rencontres, son voyage devient peu à peu une invitation à ralentir, à écouter ce que la vie murmure et à se reconnecter à l’essentiel. Une cosy romance chaleureuse (mais pas que), où les paysages, les lieux et le vivant prennent une place à part entière. Porté projet par Sabine Royer.

21/09/2026, 11:17

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