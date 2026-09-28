"Une rencontre qui bouleversera totalement sa vie"

À La Havane, en 1966, un disque des Beatles vaut bien une expédition dans un hôtel sous surveillance. Pour Miriam et ses amies, l’affaire semble presque simple : obtenir l’autographe de Bobby Fischer, venu disputer l’Olympiade d’échecs, et recevoir en échange le 33 tours convoité. Mais dans Le Soir où Bobby n’est pas venu jouer, de Mayra Montero, traduit par René Solis aux Éditions Métailié, cette course prend une autre dimension. La musique est interdite. Reste ce que la rencontre avec un inconnu peut déplacer dans une vie de quatorze ans.

Sébastien, libraire à la Fnac Bercy, dit avoir refermé le roman avec un mot en tête : « Le trouble. » Il attendait d’abord une histoire cubaine sur fond de dictature. La politique est partout, explique-t-il, mais le livre avance par détours, sans asséner ce qu’il faut penser. La gêne n’éteint pas l’attrait : « C’est à la fois troublant et fascinant. »

Il raconte ce roman avec passion, dans notre nouvelle émission, Paroles de libraires :

Le récit circule entre 1956 et 1966, de part et d’autre de la révolution cubaine. Dans la première époque, Mario, horloger d’origine polonaise installé sur l’île, s’éprend de Regina, la mère de Fischer, à l’occasion d’un tournoi. Dix ans plus tard, son souhait d’obtenir une dédicace du joueur américain rejoint l’obsession d’un groupe d’adolescentes pour les Beatles. Sébastien insiste sur cette construction en deux temps : les chapitres entremêlent des destins séparés par les années, rapprochés par les interdits et l’attente.

Le marché proposé aux jeunes filles a quelque chose d’un jeu. Seulement, pour gagner, il faut franchir les portes du Habana Libre et approcher un visiteur dont la présence à Cuba est politiquement sensible. Le libraire restitue la tension des lieux : « Il y a des oreilles et des yeux partout. » Un disque qui circule sous le manteau devient alors bien davantage qu’un objet de convoitise. Il représente une échappée, hors de ce qui est permis d’écouter et de désirer.

Miriam est poussée en avant parce qu’elle parle un peu anglais. Elle entre dans l’hôtel, rencontre Fischer, et l’aventure change d’échelle. À la maison, rien ne lui offre vraiment de répit : une mère en grande souffrance, un père peu présent, des reproches qui tombent sur elle. Ses amies constituent un point d’appui. Face au champion, pourtant, elle se retrouve seule avec ses premiers émois. Sébastien parle d’« une rencontre qui va bouleverser totalement sa vie ». Ce qui s’annonçait comme une mission collective devient une expérience intime, dont la portée ne se mesure pas sur le moment.

Il faut garder visible ce qui dérange. Miriam a quatorze ans ; Fischer, vingt-trois, selon le libraire. Elle lui dit en avoir seize. Sébastien souligne la douceur de l’écriture, tout en reconnaissant le malaise laissé par l’écart d’âge et l’attitude du joueur. Le roman, à l’entendre, se tient dans cette tension : l’intensité d’un souvenir adolescent ne fait pas disparaître la question de l’asymétrie entre les deux personnages. C’est aussi pourquoi son premier mot, le trouble, revient si justement.

Un autre mouvement travaille les pages que décrit Sébastien : partir. Mario est arrivé de Pologne ; Miriam, elle, regarde vers la sortie de l’île. Chez elle, les valises attendent déjà une autorisation de départ. L’image est simple, presque silencieuse. Elle pèse sur les scènes de 1966 : écouter un disque, entrer dans un hôtel, aimer quelqu’un, tout cela se joue dans une vie dont l’avenir pourrait bientôt se dérouler ailleurs. « C’est Cuba, en même temps, c’est le départ, c’est l’exil », résume le libraire, dans une formule où le lieu et sa perte ne se séparent plus.

Sébastien voit également dans Miriam un double romanesque de Mayra Montero et rapporte que l’autrice a puisé dans une expérience personnelle. C’est son interprétation du livre, exprimée au cours de l’échange. Elle éclaire la place accordée à la mémoire, sans réduire le roman à un témoignage : les deux époques et la trajectoire de Mario composent une fiction plus ample. Que reste-t-il d’un instant quand les années passent et que le pays lui-même devient un souvenir ?

Le libraire estime que les amateurs de littérature latino-américaine y retrouveront une présence sensible de Cuba. Les autres pourront entrer par le fil le plus ténu, ce disque promis à des jeunes filles, et découvrir peu à peu ce que leur aventure met en mouvement. Le titre annonce une absence. Le récit, tel que Sébastien le raconte, s’attache surtout à ce qui demeure après la rencontre : une émotion impossible à classer, et les valises, toujours prêtes.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Inès Lefoulon

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