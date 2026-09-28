Intelligence artificielle, climat, frontières : les 10 romans du Prix Les Visionnaires 2027

Créé en 2022 par le Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Prix Les Visionnaires distingue chaque année une œuvre de fiction qui porte un regard singulier sur notre monde et interroge le présent autant que ses prolongements possibles.

Les 10 ouvrages sélectionnés :

Hazar Tango, de Sigrid Baffert (Cambourakis)

Le ciel a disparu, d’Alain Blottière (Gallimard)

La chance rouge, de Damien Igor Delhomme (Agullo)

Sauf la frontière, d’Elisa Shua Dusapin (Zoé)

Lâcher les chiens, d’Antonin Feurté (Paulsen)

Septentrionale, de Karim Kattan (Elyzad)

Scopophilia, d’Alexandra Matine (Les Avrils)

Choses que je croyais perdues, de Clémentine Mélois (Gallimard)

Le septième siffleur, de Colin Niel (Seuil)

Croire au code, de Sarah Tadlaoui (Héloïse d’Ormesson)

Les dix livres doivent maintenant être lus et discutés par les bibliothécaires du Réseau des médiathèques et différents partenaires culturels du territoire, parmi lesquels des libraires, associations et groupes de lecture. Trois romans seront retenus le 5 novembre 2026.

Les lecteurs pourront ensuite voter à partir du 1er décembre et jusqu’au 23 avril 2027 sur le site du Réseau des médiathèques. Le résultat final reposera à parts égales sur le vote du public et celui du jury. La remise du prix est prévue le 24 avril 2027. Le lauréat recevra une dotation de 5000 €.

Le jury sera présidé cette année par Gabrielle Filteau-Chiba, lauréate 2026 avec Hexa. Il réunit notamment des bibliothécaires, libraires partenaires, associations et lectrices et lecteurs du Réseau des médiathèques de SQY.

Le Prix du livre Les Visionnaires entend promouvoir la lecture et mettre en avant des textes capables d’interroger les transformations du monde contemporain et les futurs possibles.

Lors des précédentes éditions, le Prix Les Visionnaires a récompensé Delphine Minoui en 2025, Lilia Hassaine en 2024, Sybille Grimbert en 2023 et Michael Christie en 2022. Deux anciennes lauréates figurent par ailleurs dans l’actualité des prix littéraires cette année : Lilia Hassaine dans la sélection du prix Goncourt et Sybille Grimbert dans celle du prix Femina.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Les Visionnaires

Par Hocine Bouhadjera

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