Molière sur scène : ce que les metteurs en scène ont changé

Plutôt que d’aborder les textes de Molière uniquement sur la page, l’ouvrage propose de les regarder depuis le plateau. En confrontant l’œuvre aux mises en scène modernes et contemporaines, il s’intéresse aux choix de Copeau, Planchon, Fo, Lazar, Van Hove ou Sivadier, et à ce qu’ils ont apporté à notre compréhension du théâtre moliéresque.

Quand la scène révèle ce que le texte cachait

Le livre examine notamment les mécanismes dramaturgiques qui apparaissent lorsque les textes sont mis en jeu. La scène devient ainsi un outil d’interprétation, capable de faire émerger des significations latentes, mais aussi un véritable instrument de connaissance du texte : certains éléments de la structure dramatique de Molière ne seraient perceptibles qu’à l’épreuve du plateau.

Presses Sorbonne Nouvelle nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître le 5 novembre :

L’ouvrage est dirigé par Tristan Alonge, Céline Candiard, Sylvie Chalaye, Jean De Guardia, Gilles Declercq et Stella Spriet. Il s’inscrit dans une réflexion sur la place prise par les metteurs en scène dans le processus artistique depuis la fin du XIXe siècle et sur les nouvelles voies qu’ils ont ouvertes pour lire le théâtre de Molière.

Par Lina Tinel-Sebie

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