Keith Jarrett au Japon : quand une musique disparaît après avoir été jouée

Cette tournée japonaise constitue un épisode singulier dans la carrière du pianiste. En treize jours, Keith Jarrett enchaîne huit récitals en solo, dont cinq formeront les Sun Bear Concerts, publiés par ECM sous la forme de dix vinyles. Au total, plus de six heures et demie d’improvisation composent cet ensemble, témoignage d’une musique créée dans l’instant.

Sur les traces d’un concert qui n’existe qu’une fois

Pour raconter cette aventure, Philippe Séclier mène l’enquête en interrogeant les témoins, les lieux et les traces laissées par la tournée. Son livre mêle ainsi récit de voyage et fascination pour une musique dont le mystère tient aussi à son caractère éphémère : née un soir, elle ne sera jamais rejouée à l’identique.

Les éditions Arléa (collection "La rencontre") nous en proposent un extrait, à paraître le 15 octobre :

Journaliste et photographe, Philippe Séclier a notamment suivi les traces de Pier Paolo Pasolini sur La Longue Route de sable et parcouru l’œuvre de l’architecte Tadao Ando. Avec Keith Jarrett, Japon 1976, il signe son premier récit littéraire.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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