Ensemble en Librairie ! place les "Résistances" au cœur de sa troisième édition

Créé en 2024, le festival rassemble chaque année les librairies du réseau ALIDO autour d’une thématique commune. L’association, fondée en 2020, œuvre plus largement à la défense et à la promotion des librairies indépendantes de la région, notamment à travers la mutualisation entre professionnels et l’organisation d’actions destinées au public.

Pour cette troisième édition, la programmation s’articule autour des différentes formes de résistance, avec des propositions allant de la littérature aux essais et abordant notamment l’écologie, la nature, les luttes sociales, l’indépendance ou encore la solidarité. Près de 40 activités sont annoncées, pour la plupart gratuites, chaque librairie construisant sa propre programmation.

Le lancement aura lieu le samedi 10 octobre à 18h30 à la librairie L’Épluche-livres, à Castelnau-le-Lez (Hérault), avec Corinne Morel Darleux, marraine de cette édition. Militante écosocialiste, essayiste et romancière, elle ouvrira le festival autour de cette thématique des « Résistances ».

Cinq auteurs et autrices sont également mis en avant dans une série de 20 rencontres en librairie : Valentine Goby, Antoine Choplin et Nicolas Rouillé seront invités autour de leurs œuvres. Clément Pairot présentera pour sa part Mobilisation générale. Dans les urnes et sur le terrain : s’organiser pour enfin gagner, publié chez Actes Sud, tandis que Sean Prentiss viendra parler de À la recherche d’Abbey, consacré à l’écologiste américain Edward Abbey, aux éditions Les Fondeurs de Briques.

La programmation ne se limite pas aux rencontres littéraires : lectures, ateliers, conférences, concerts, DJ sets ou encore propositions autour de la nature figurent parmi les rendez-vous annoncés. Le programme du festival rassemble par ailleurs plus de 60 recommandations de lecture liées au thème de cette édition.

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Le festival se déroulera dans les librairies indépendantes participantes, aux quatre coins de l’Occitanie, Le programme complet, avec le détail des rencontres et des animations par librairie, est disponible ci-dessous :

Par Lina Tinel-Sebie

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