Monaco n’a pas toujours ressemblé à une carte postale

De la carte postale, il ne reste bientôt plus grand-chose. En explorant des archives, dont certaines n’avaient jamais été exploitées, Pierre Abramovici revient sur les transformations de la Principauté et sur les prémices du Monaco moderne, qui remontent à la Révolution française. Des débuts de la dynastie des Grimaldi à la Seconde Guerre mondiale et à l’Occupation, le récit fait apparaître une succession de péripéties, parfois tragiques, parfois plus surprenantes, mais souvent méconnues.

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Derrière les palmiers, une histoire mouvementée

L’auteur s’intéresse aussi à la vie quotidienne, politique et sociale de la Principauté, ainsi qu’à ses relations avec ses puissants voisins. Le livre revient notamment sur les luttes internes de la famille princière, les questions d’indépendance et le basculement de Monaco dans la collaboration, pour proposer un récit qui entend s’éloigner des représentations idéalisées du Rocher.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent un extrait, à paraître le 15 octobre :

Journaliste, documentariste et historien, Pierre Abramovici est né à Monaco en 1955 et travaille sur l’histoire de la Principauté depuis les années 1970. Il lui a déjà consacré Un rocher bien occupé (Seuil, 2001) ainsi qu’un documentaire diffusé sur Arte, Une étrange occupation.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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