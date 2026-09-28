Malaise chez les plongeuses : reconstruire l’humanité, en apnée

Dès qu’ils ou elles entrent dans une zone, dès que débute la mission qui leur incombe, la noirceur qui les entoure est accaparante, omniprésente. Et les obstacles, multiples. La confusion, parfois la folie, se mêle à l’angoisse, l’épuisement, l’incompréhension. Peu importe la préparation, peu importe leur connaissance, de cet environnement, c’est comme si tout s’effondrait, comme si toute cette entreprise était finalement vouée à l’échec.

« Autant tout abandonner… Abandonner tout, tout de suite… La mort de Dogone à côté de moi a été brève, mais atroce… J’ai entendu le craquement des os, la réduction des chairs puis leur dispersion, les sifflements, les carbonisations et les giclements… »

Au cœur de ce monde qui a vu la catastrophe, la destruction, la disparition de la majorité de la population, ne reste qu’une poignée de survivants. D’un côté, un pouvoir politique décousu, bercé d’illusions, qui impose des lois et des règles parfois insensées, mais qui doivent être respectées coûte que coûte.

Dénonciation, paranoïa… Ici, tout le monde surveille tout le monde et n’importe qui peut être un traître en devenir. L’obéissance est la seule ligne de conduite, quitte à tomber dans l’absurde. De l’autre côté, un ordre religieux et ses prélats. Ces figures sont reconnaissables grâce à leur tenue, à la couleur et au tissu bien précis. À travers eux, des croyances, des rituels de purification s’imposent, se répètent — sans qu’on en sache réellement la signification ou la portée.

« Une fois de plus, l’Organisation tentait d’intervenir dans les miettes d’humanité qui avaient subsisté et, une fois de plus, il s’agissait de mettre un coup d’arrêt à l’extinction de l’espèce. Comme celle-ci était dispersée et introuvable, la seule manière de l’atteindre était d’entrer dans le rêve d’un de ses représentants pris au hasard. Depuis toujours, Maâyana avait trouvé cela stupide. Une fois de plus, il s’agissait d’essayer de changer le cours d’une gigantesque catastrophe en manipulant des leviers infimes. Tout le monde savait que cela n’avait jamais rien donné, mais les prélats s’obstinaient, leur argumentation d’illuminés était devenue la seule audible, et l’Organisation traversait une phase de découragement si aiguë que les deux hiérarchies s’étaient rapprochées. »

Sur fond de destruction, une humanité qui se désagrège, racontée à travers 7 nouvelles hypnotiques, fantomatiques. Ce titre s’inscrit dans un projet littéraire d’ampleur porté par nulle autre que Antoine Volodine, sous la signature collective Infernus Iohannes.

Retour au Goudron, c’est une plume derrière 11 romans, chez 11 éditeurs différents. Malaise chez les plongeuses peut donc se lire indépendamment des autres titres concernés ; en revanche, si vous tenez à vivre cette expérience dans sa totalité, ce roman devient une pièce dans un puzzle bien plus complexe et complet.

Est-il possible de tout comprendre ? Non. N’en est-ce pas d’autant plus délicieux et envoûtant ? Oh que si !

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com