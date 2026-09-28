Malaise chez les plongeuses : reconstruire l’humanité, en apnée

Kuschko, Maâyana, Sawannah, Nashree, Karadjian, Djessica, Solongo. Ils et elles sont sept, avec une mission précise – différente dans les détails, quoique l’objectif premier reste le même : faire renaître l'humanité. Après des mois, des années d’entraînement, ces soldat·e·s se glissent dans des rêves, voyagent vers d’autres mondes… or, rien ne se passe jamais comme prévu.
Le 28/09/2026 à 18:37 par Valentine Costantini
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
28/09/2026 à 18:37
0
Commentaires
0
Partages
Dès qu’ils ou elles entrent dans une zone, dès que débute la mission qui leur incombe, la noirceur qui les entoure est accaparante, omniprésente. Et les obstacles, multiples. La confusion, parfois la folie, se mêle à l’angoisse, l’épuisement, l’incompréhension. Peu importe la préparation, peu importe leur connaissance, de cet environnement, c’est comme si tout s’effondrait, comme si toute cette entreprise était finalement vouée à l’échec.
« Autant tout abandonner… Abandonner tout, tout de suite… La mort de Dogone à côté de moi a été brève, mais atroce… J’ai entendu le craquement des os, la réduction des chairs puis leur dispersion, les sifflements, les carbonisations et les giclements… »
Au cœur de ce monde qui a vu la catastrophe, la destruction, la disparition de la majorité de la population, ne reste qu’une poignée de survivants. D’un côté, un pouvoir politique décousu, bercé d’illusions, qui impose des lois et des règles parfois insensées, mais qui doivent être respectées coûte que coûte.
Dénonciation, paranoïa… Ici, tout le monde surveille tout le monde et n’importe qui peut être un traître en devenir. L’obéissance est la seule ligne de conduite, quitte à tomber dans l’absurde. De l’autre côté, un ordre religieux et ses prélats. Ces figures sont reconnaissables grâce à leur tenue, à la couleur et au tissu bien précis. À travers eux, des croyances, des rituels de purification s’imposent, se répètent — sans qu’on en sache réellement la signification ou la portée.
« Une fois de plus, l’Organisation tentait d’intervenir dans les miettes d’humanité qui avaient subsisté et, une fois de plus, il s’agissait de mettre un coup d’arrêt à l’extinction de l’espèce. Comme celle-ci était dispersée et introuvable, la seule manière de l’atteindre était d’entrer dans le rêve d’un de ses représentants pris au hasard. Depuis toujours, Maâyana avait trouvé cela stupide. Une fois de plus, il s’agissait d’essayer de changer le cours d’une gigantesque catastrophe en manipulant des leviers infimes. Tout le monde savait que cela n’avait jamais rien donné, mais les prélats s’obstinaient, leur argumentation d’illuminés était devenue la seule audible, et l’Organisation traversait une phase de découragement si aiguë que les deux hiérarchies s’étaient rapprochées. »
Sur fond de destruction, une humanité qui se désagrège, racontée à travers 7 nouvelles hypnotiques, fantomatiques. Ce titre s’inscrit dans un projet littéraire d’ampleur porté par nulle autre que Antoine Volodine, sous la signature collective Infernus Iohannes.
Retour au Goudron, c’est une plume derrière 11 romans, chez 11 éditeurs différents. Malaise chez les plongeuses peut donc se lire indépendamment des autres titres concernés ; en revanche, si vous tenez à vivre cette expérience dans sa totalité, ce roman devient une pièce dans un puzzle bien plus complexe et complet.
Est-il possible de tout comprendre ? Non. N’en est-ce pas d’autant plus délicieux et envoûtant ? Oh que si !
Par Valentine Costantini
Contact : valentine.costantini@gmail.com
Paru le 27/08/2026
200 pages
La Volte
18,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Reparu en août, pendant que les éditeurs fourbissent leurs armes pour la rentrée, les lecteurs, eux, se gardent encore quelques jours de répit avant le marathon de septembre. Quand l’ouvrage traite de la sieste, le calendrier tient du sur-mesure : l’occasion idéale de parcourir, avec Thierry Paquot, l’histoire et la phénoménologie du roupillon de la sixième heure.
28/09/2026, 17:30
Cet album reprend le reportage du journaliste Philippe Broussard, couronnée du Prix Albert Londres en 1993. L'enquête sur un groupe de migrants africains jetés par-dessus bord au large du Portugal par l'équipage d'un porte-conteneurs.
28/09/2026, 14:00
Une des caractéristiques d’une démocratie est que l’État se légitime par le Droit, mais peut-il outrepasser cette règle au nom de l’intérêt supérieur de la Nation ? Le livre de Jean-Pierre Spitzer prouve que le droit est au-dessus de tout et que rien ne saurait s’y soustraire.
28/09/2026, 12:30
Publié en 1978 aux Éditions du Seuil, dans la collection « Le Champ freudien », L’Ordre médical de Jean Clavreul interroge la médecine comme discours, ses rapports au savoir, au désir, à la maladie et à la relation entre médecin et patient. Près d’un demi-siècle après sa parution, l’ouvrage continue d’alimenter la réflexion sur les liens entre pratique médicale et psychanalyse. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan, revient sur cette oeuvre, essentielle à ses yeux.
26/09/2026, 17:00
La Booksletter revient cette semaine avec cinq lectures pour regarder le monde autrement : les souvenirs de guerre d’Arturo Pérez-Reverte, l’érosion de la lecture à l’ère du smartphone, le retour de Francis Fukuyama sur « la fin de l’Histoire », les habitants précaires de la baie de San Francisco et le gothique écologique de Giovanna Rivero. Cinq livres, cinq manières de déplacer le regard sur notre époque et ses lignes de fracture.
26/09/2026, 13:23
Paul Leroux a tué ses voisins. De sa cellule, il entreprend de raconter comment il en est arrivé là. Mais très vite, le récit déborde. Les souvenirs se contaminent, les visages se brouillent, les certitudes s'effondrent.
25/09/2026, 12:22
Il faut une poignée de pages à Home Sick Pilots pour faire comprendre qu’il n’a aucune intention de rester sagement dans sa case. Californie, été 1994 : Ami, Buzz et Rip forment un groupe punk lycéen, bricolé avec de la colère, quelques amplis et cette certitude adolescente que le monde entier joue faux. Puis Ami entre dans une demeure abandonnée. Et celle-ci, manifestement, n’a pas davantage envie qu’elle de respecter les règles.
25/09/2026, 12:17
Elle a grandi en France, mais ses racines sont en Russie. À vingt ans, elle prend une décision : elle sera actrice, coûte que coûte. Elle cherche donc à intégrer l'École du Théâtre National de Moscou, établissement prestigieux et exigeant qui devrait lui permettre de réaliser son rêve. En parallèle, la Russie est secouée par la réélection d’un certain Vladimir Poutine, qui mène à de nombreuses manifestations dans les rues face à une démocratie qui vacille….
24/09/2026, 17:35
La magie du voyage n’est pas que dans le dépaysement géographique, la langue permet de se déplacer instantanément dans un autre pays et l‘imagination fait le reste. Le Français a un cousin qui vit dans les îles, il se nomme « créole », et en Haïti, le créole est la deuxième langue officielle du pays. Laisse folie courir est une saga sur plusieurs générations : d’une esclave achetée pour sa beauté à l’autrice Gerda Cadostin, ce roman raconte l’histoire d’une famille.
21/09/2026, 14:40
À 92 ans, Irvin Yalom signe avec son fils Benjamin un livre d’une rare intensité. Dans L’Heure du cœur, le psychiatre et psychothérapeute revient à l’essentiel : la rencontre humaine, la présence, la parole juste. À travers des consultations uniques d’une heure, il explore le deuil, la solitude, la vieillesse et la transmission, avec une simplicité désarmante, une grande tendresse et une lucidité intacte face au temps qui passe. Jean-Charles Bettan, psychanalyste, nous en livre ici une lecture personnelle.
21/09/2026, 12:29
Il y a des romans qui racontent une fuite. Celui-ci vous met des chaussures trouées aux pieds et vous pousse sur la route. Jonas Dorléon, professeur d’histoire-géographie à Carrefour-Feuilles, voit son quartier brûler, ramasse ce qu’une vie peut encore tenir dans un sac et part. Pas vers un avenir radieux : vers moins pire. C’est toute la force de C’était ça ou mourir.
20/09/2026, 19:43
La Booksletter de cette semaine traverse l’histoire et les débats contemporains : la peste noire vue depuis l’Europe et le monde musulman, les héritages de la pensée politique chinoise, le rôle des grands hommes dans l’Histoire, un détournement oublié devenu matière romanesque et les limites de la puissance économique américaine. Cinq livres, cinq regards pour relire le passé, déplacer les certitudes et éclairer les tensions du monde contemporain.
19/09/2026, 13:00
Nina Harrow a douze ans. Un âge qui pourrait, pour elle comme pour bien d’autres enfants du royaume, indiquer le début d’un nouveau chapitre. Ces jeunes de tous les villages alentours, plus précisément de la Bordure, sont invités à se rendre à Belleville, capitale flamboyante, pour y passer un test. Une épreuve très simple : boire un précieux liquide, l'idium, qui déterminera quel sera leur pouvoir. Façonneur, Artisan, Alchimiste… quel destin les attend ?
18/09/2026, 12:56
Certains ouvrages font beaucoup trop de bruit, d’autres un peu moins, mais celui-là a son propre son, son diapason, et, tout comme son auteur, une identité : celle d'un arpenteur méticuleux, viscéralement attaché à démêler le mythe de la raison. On en a parlé, on en parle et on en parlera encore ; après tout, c’est logique quand le livre, lui, parle du monde. Jean-Jacques Bedu, L’Odyssée du savoir. Vraies sagesses et fausses croyances, tome 1 : Des origines à l’Antiquité tardive.
18/09/2026, 12:40
Un récit teinté d'amertume, où plane l'ombre de Goebbels, et qui nous ramène aux tout débuts de l'industrie du cinéma français quand on pouvait croiser dans les couloirs des studios parisiens, H-G. Clouzot, Suzy Delair, Simone Signoret, Gabin...
16/09/2026, 11:06
Ni formules toutes faites ni slogans tapageurs. Dans Une réponse, Iris Brey livre une traversée émancipatrice, entre réflexion intime et critique sur la construction du désir. Faisant la part belle aux trajectoires obliques, elle esquisse les contours d’une éthique attentive aux violences que subissent les démunis et les minoritaires, le viol et l’inceste au premier chef.
15/09/2026, 15:20
Brandon Sanderson a souvent construit ses mondes autour d’une mécanique : des règles, des pouvoirs, une prophétie, puis des personnages chargés d’en éprouver les limites. Ténébreux retourne la pièce. Paul Tanasin n’est pas l’élu promis à sauver un royaume : à Mirandus, il est celui que l’histoire attend pour le détruire. Un changement de perspective simple sur le papier, autrement moins sage en images.
15/09/2026, 15:17
Un livre inclassable en cette rentrée : l'imagination fertile de Thomas Gunzig questionne pêle-mêle la science, le futur, le capitalisme, notre humanité en perdition et notre rapport au deuil, à la mémoire ou à la mort.
15/09/2026, 15:04
Qu'on ait trouvé son enfant dans un chou, dans une rose ou dans sa propre chair, l'affaire n'a que faire des doctrines. Pédagogie libérale, rigoriste ou bricolée : rien ne protège de l'expérience nue. Non par défaut d'instinct, mais parce que l'épreuve est structurelle — un vertige existentiel qu'une simple question d'enfant suffit à faire basculer.
15/09/2026, 09:59
Hilda Bustamante est morte depuis un an. Elle se réveille sans souvenir de son décès, sans savoir pourquoi elle se retrouve dans le cimetière. Pour célébrer cette nouvelle vie, elle va sonner les cloches de l’église à toute volée au point d’éclater toutes les vitres du village et regagne sa maison. Hilda Bustamante revient de Salomé Esper, traduction d’Hélène Serrano.
14/09/2026, 13:02
À la Strange Academy, la rentrée ne ressemble pas franchement à une rentrée. Ici, les élèves viennent d’Asgard, de Weirdworld ou de la Dimension Noire, un géant du givre partage les couloirs avec une fée et le fils de Dormammu tente de ne pas finir comme papa. Dans
13/09/2026, 14:53
Cette semaine, la Booksletter passe des partitions de Nino Rota aux archives du KGB, du spleen d’un tueur imaginé par Edgardo Scott aux patients qui réapprennent les gestes les plus simples après une lésion cérébrale. En chemin, Alexander Krauss rappelle combien les outils façonnent les découvertes scientifiques. Cinq livres, cinq manières d’explorer les zones où l’art, l’histoire, la médecine et la science déplacent notre regard sur notre monde.
12/09/2026, 11:30
Oklahoma, 1935. L’Amérique mord la poussière : une ville s’enfonce dans le Dust Bowl tandis qu’un tueur profite du chaos. Avec Dust to Dust, Phil Bram et J.G. Jones construisent un polar historique lent, suffocant et visuellement saisissant, dont la résolution convainc moins que l’atmosphère. Delcourt publie en français ce récit complet, traduit par Laurent Queyssi.
11/09/2026, 12:16
La rentrée littéraire c'est aussi la rentrée des classes avec, au programme, cette leçon d'Histoires sur la guerre d'indépendance des États-Unis et la toute première expédition du très jeune La Fayette outre-Atlantique.
10/09/2026, 09:00
Virginia met un peu de couleur dans le gris du quotidien, elle fait équipe avec le narrateur, un jeune homme, factotum, qu’elle a pris sous son aile immédiatement, comme une mère poule. Une relation fusionnelle s’installe entre eux avec une idée obsessionnelle pour Virginia : préparer une fête pour égayer cet univers clos.
07/09/2026, 13:45
Elle paraît inquiétante Frédérique dite « la grande Frédé » sur la couverture du nouveau roman de Nicolas Robin, et il y a de quoi : cette grande rousse d’un mètre quatre-vingt-cinq, mène une vie terne entre son job d’hôtesse de l’air au sol- parce qu’elle a peur de l’avion- et la garde du chat de sa voisine, elle aussi hôtesse de l’air et dépressive.
07/09/2026, 12:01
En une dizaine d’années, les éditions Vibration se sont fait une place remarquée et incontournable avec ses publications sur la poésie russe. La situation actuelle n’incite guère à la curiosité pour découvrir ou redécouvrir les poètes de cet empire, et c’est un tort, car la poésie de cette partie du monde épouse l’histoire de son pays et de ses soubresauts. Une histoire mouvementée perçue à travers la sensibilité d’auteurs est une formidable façon de comprendre et d’aborder ce peuple qui semble voué à une destinée unique et particulière.
07/09/2026, 11:49
Olivier Truc, s'essaie au roman de guerre et nous révèle la face cachée de la pseudo-neutralité suédoise durant la guerre. Son roman très didactique est un véritable panorama de l'histoire militaire récente de la Suède mais pèche par excès de pédagogie si bien que la mise en scène un peu artificielle manque de naturel.
07/09/2026, 05:00
À rebours du plaidoyer attendu, Jean-Pierre Winter interroge ce qui, aujourd’hui, résiste encore à la psychanalyse. Silence de l’analyste, transfert, responsabilité, absence de garantie institutionnelle : Il n’est jamais trop tard pour choisir la psychanalyse défend moins une méthode qu’une expérience de la parole et du désir, volontairement rétive aux promesses de résultats immédiats.
06/09/2026, 14:07
Cette semaine, la Booksletter traverse le XVIIIe siècle avec George Forster, ausculte la seconde présidence de Donald Trump, raconte l’énigme Mar de Marchis, envisage le scénario d’une guerre biologique et interroge l’avenir de l’intelligence artificielle avec Cory Doctorow. Cinq livres, cinq angles pour lire les inquiétudes, les impostures et les bouleversements d’un monde qui ne manque décidément ni de vertiges ni de matière à penser.
05/09/2026, 14:13
Ressuscité après Blood Hunt, Marc Spector retrouve la Mission de Minuit tandis qu’une drogue magique, Glitter, gagne les rues de New York. Jed MacKay relance son Moon Knight sans repartir de zéro : un tome nerveux, superbement noir, porté par un formidable cliffhanger, mais traversé par une inquiétude. Et si la série finissait par simplifier Marc ?
04/09/2026, 16:42
SexOD de Patrick Collignon : premier polar d'un auteur belge qui flirte avec le thriller érotique et nous emmène à Stockholm pour un été très chaud, avec ce Cluedo bien mené où, sans chandelier ni poignard, le sexe est l'arme même du crime.
03/09/2026, 18:06
Les Paysages intérieurs de Toyō Itō constitue le fil secret de ce très beau volume publié par Arléa, conçu autour de sept entretiens menés par l’architecte Maki Ōnishi et prolongés par les textes de Benoît Jacquet et Yann Nussaume.
03/09/2026, 17:27
Délaissant l'écrivain fictif Marboeuf, et douze ans après Les barrages du sable, Jean-Yves Jouannais revient avec Une forêt dans l’univers romanesque. Un récit resserré, d’une centaine de pages, qui réussit à mêler, dans une économie de mots et de moyens, l’intime et le fait historique. Une forêt, de Jean-Yves Jouannais, publié aux éditions Albin Michel, a remporté le Grand Prix SGDL de la fiction et figure dans la première sélection du Prix Goncourt 2026. Par Patrice Vibert.
03/09/2026, 13:09
Autres articles de la rubrique Livres
Yabar parle comme on marche dans Rome l’été : vite, de travers, avec des détours, des arrêts brusques, une plaisanterie au moment où quelque chose fait mal. Pour comprendre une histoire, prévient-il, il faut « s’armer de patience et se disposer à écouter ». C’est exactement ce que demande le roman. Sortie le 1er octobre.
28/09/2026, 13:30
Adapter Résurrection sans en faire une relique : c’est le pari de Leïla Slimani. Elle ne transporte pas Tolstoï intact sur la scène, elle le resserre, le déplace, le confronte au présent. Nekhlioudov n’est plus seulement un prince ; il devient un écrivain reconnu, un homme que l’admiration publique protège autant qu’elle accuse. Dès lors, le drame ne tient plus seulement à ce qu’il a fait, mais à ce qu’il fait de sa culpabilité. Sortie le 1er octobre.
28/09/2026, 12:30
Dernier volume à rejoindre l’intégrale des œuvres de Goliarda Sapienza au Tripode, Le Grand mensonge et autres textes rassemble des écrits pour le théâtre restés jusqu’ici moins connus. Trois pièces, trois synopsis et un projet d’adaptation permettent de retrouver la modernité d’une autrice qui, bien avant L’Art de la joie, interrogeait déjà l’identité, le genre, la sexualité et la condition des femmes.
28/09/2026, 08:00
Pour le dernier tome des Cosy Christmas Mystery, Carine Pitocchi entraîne la bande de St Mary Hill jusqu’en Égypte. Entre préparatifs de mariage, disparition sur le lac Nasser, tueur en série et trésor caché, le voyage de Jo et Lawrie prend rapidement une tournure pour le moins mouvementée.
28/09/2026, 07:00
Avec Mom alone – Ma vie de mère parfaite, Clotka croque avec humour les petites catastrophes et les grands moments de tendresse de la vie avec deux enfants. Un journal de bord en bande dessinée où les retards, les devoirs et les repas deviennent autant de scènes du quotidien.
28/09/2026, 06:00
« Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes moudront au moulin : l’une sera prise, l’autre laissée. » (1) La parabole de saint Matthieu a parfois l’air de s’appliquer, avec son arbitraire sans « pourquoi », aux verdicts de l’Histoire littéraire, surtout quand elle laisse dans les limbes le roman posthume Les Hauts-Quartiers de Paul Gadenne (1907-1956), paru en 1973 dans la collection « Cadre rouge » des Éditions du Seuil et réédité chez Points en 2013. Par Hortense Miginiac *
27/09/2026, 13:39
Avec L’Hors-présence ou chimères du pays de Morsan, Tiphaine Raffier met en scène une famille confrontée aux derniers jours de l’une des leurs. Dans un village en ruine, la maladie, les non-dits et une mystérieuse présence qui les observe font vaciller les repères autour de la mort.
27/09/2026, 06:00
Avec Les glaces, Rébecca Déraspe et Yoakim Bélanger racontent le retour brutal d’un traumatisme enfoui. Lorsqu’une mère apprend que son fils est accusé d’agression sexuelle, elle se retrouve contrainte de regarder en face une violence qu’elle pensait avoir laissée derrière elle.
26/09/2026, 07:30
Avec Le collectionneur du cimetière Montparnasse, Ernestine Garnier transforme l’un des lieux de mémoire les plus célèbres de Paris en scène de mystère. Lorsqu’un pilleur de tombes s’en prend aux sépultures de personnalités disparues, les morts eux-mêmes décident de réagir.
26/09/2026, 07:00
Dans Corinne Luchaire, ses rayons et ses ombres, Cédric Meletta revient sur le parcours fulgurant d’une actrice devenue une figure oubliée du cinéma français. Fille de Jean Luchaire, jeune vedette déchue, Corinne Luchaire meurt de la tuberculose avant ses 30 ans. L’auteur entend revisiter son histoire en revenant sur les zones restées dans l’ombre de son destin.
26/09/2026, 06:00
« Quand je suis entré dans le garage, j’ai eu la vision d’un vélo d’appartement flambant neuf qui allait bientôt trôner là et s’ajouter à l'amoncellement d'objets inutiles. Un vélo qu’il faudrait dépoussiérer plusieurs fois par an en gage d’utilisation aussi rassurant que mensonger [...] ». Émilien Borie, quinquagénaire, auteur. La vie n’est pas évidente pour lui, en ce moment. Sa femme l’a quitté – et a depuis trouvé un autre homme avec qui elle semble si heureuse. Mais ça, ce n’est que le début de sa descente en enfer…
25/09/2026, 15:01
Réunis sous un même titre, trois ouvrages de Michel Winock, publiés séparément entre 1997 et 2017, retrouvent leur cohérence d’ensemble. Les écrivains dans la mêlée. De la Révolution française aux années Sartre n’est pas une simple somme : c’est une fresque qui redonne son ampleur à des interrogations poursuivies de longue date par l’historien. Que peuvent les écrivains dans la cité ? Et que deviennent leurs idées lorsqu’elles descendent dans l’arène politique ?
25/09/2026, 14:56
Troisième semaine en tête pour Sarah Knafo, qui cumule près de 160.000 ventes en seulement trois semaines avec Le Casse du siècle (Fayard). Une légère baisse est tout de même à relever : 43.038 exemplaires écoulés, contre 55.929 la semaine précédente. Un score qui lui permet de prendre le large sans trop de crainte.
25/09/2026, 11:47
Voyage avec un âne dans les Cévennes, de Robert Louis Stevenson, illustré par Guillaume Guilpart, préfacé par Clara Arnaud et traduit par Léon Bocquet, paraîtra le 15 octobre 2026 aux éditions Marchialy. Cette nouvelle édition illustrée revient sur le périple de douze jours entrepris par l’écrivain écossais dans les Cévennes en 1878, accompagné de l’ânesse Modestine.
25/09/2026, 08:00
Avec Fille des corbeaux, Mark Lawrence ouvre une nouvelle saga de Fantasy sombre, entre mythologie, vengeance et survie. Au cœur du récit, des jeunes filles sont formées pour devenir des « émissaires de vengeance », avant de découvrir le prix à payer pour rendre justice. Roman traduit de l’anglais par Claire Kreutzberge.
25/09/2026, 07:00
Dans L’art de boire le thé avec les crocodiles, Sarah Marquis transforme ses expéditions aux confins du monde en un guide consacré à la connaissance de soi. Face à la faim, à la peur et à l’épuisement, l’exploratrice raconte comment la nature sauvage lui a appris à dépasser ses limites et à faire confiance à son instinct.
25/09/2026, 06:00
Il y avait Jean Gabin. Et puis Jean Moncorgé. Le premier appartient aux affiches, aux répliques passées dans la langue et au patrimoine national. Le second se levait pour aller voir ses chevaux, surveillait les récoltes, pestait contre les imbéciles et tenait sa famille à portée de regard. C’est précisément là que Mathias Moncorgé et Patrick Glâtre vont chercher leur homme. Pas dans le monument : dans la cuisine, la voiture, le haras, le bureau. À paraître le 1er octobre.
24/09/2026, 17:20
Une route droite, le chauffage, du jazz en sourdine. Rien qui menace, sinon cette phrase, tombée avant le choc : « Même si je l’ignore, je vais bientôt mourir. » Galien Sarde ouvre L’échelle de Judith par une conscience qui raconte sa propre extinction. Simon rentre du cinéma, il n’arrivera pas chez lui. Déjà, le récit déborde le présent, sait ce que ses personnages ignorent. Le trajet paraît tranquille ; chaque seconde est pourtant comptée.
24/09/2026, 12:26
Avec Demba, Daniel Picouly plonge en 1906, à Marseille, dans les coulisses de la première Exposition coloniale. Rescapée de la guerre contre les troupes françaises, une ancienne Amazone doit affronter l’esclavage, l’exhibition dans les zoos humains et les fantômes d’un passé qui ne cesse de la rattraper.
24/09/2026, 08:00
Avec La Chute d’Eddie Blanket, Melissa Lucashenko fait dialoguer deux histoires séparées par cinq générations. Entre une vieille femme propulsée malgré elle sous les projecteurs et un ancêtre confronté à l’arrivée des colons, le roman mêle mémoire familiale, colonisation et combats contemporains. Traduit de l’anglais par Mireille Vignol.
24/09/2026, 07:00
La terre colle aux doigts, aux bottes, aux souvenirs. Chez Ian Manook, elle colle aussi aux hommes. La Glaise et le Feu part de là : d’une matière pauvre, lourde, ordinaire, que certains savent reconnaître, creuser, vendre et transformer. « Les argiles sont l’usure du monde. La poussière de la terre. » Deux phrases et tout le roman est posé : ce qui s’effrite, ce qui demeure, ce que les générations reçoivent avant de tenter d’en faire autre chose.
24/09/2026, 06:00
Avec À la table des écrivaines, les autrices du Parlement des écrivaines francophones mêlent recettes et récits intimes. De la soupe au pistou au tajine aux pruneaux, chaque plat devient le point de départ d’un souvenir, d’un héritage ou d’une rencontre.
24/09/2026, 06:00
Avec ce roman, Anacharsis continue ses vagabondages dans les recoins de la littérature populaire et de genre, initiés avec les ouvrages d’Alberto Ongaro, notamment, mais on peut également invoquer l’ouvrage lauréat du Trophée 813 Maurice Renault en 2015 : Krimi. Une anthologie du roman policier sous le IIIe Reich, de Vincent Platini.
23/09/2026, 17:30
Avec Paradisier superbe, Vincent Sarthou-Lajus signe un premier roman intime et poétique. Un homme séparé, père de deux adolescents et sans emploi fixe, pousse la porte d’un psychiatre pour tenter de mettre des mots sur ses désirs, ses croyances, ses amours et une existence qui lui échappe.
23/09/2026, 09:00
Avec Les Sables de Dune, Brian Herbert et Kevin J. Anderson prolongent l’univers imaginé par Frank Herbert à travers quatre nouvelles inédites. D’Arrakis à Kaitain, ces récits explorent les zones les plus sombres de la saga et reviennent notamment sur les parcours de Gurney Halleck, d’un Sardaukar et de celle qui deviendra Shadout Mapes. Traduit de l’anglais par Fabian Leroy.
23/09/2026, 08:00
« Le Moyen Âge était froid et pluvieux », « tout le monde mourait de faim », « Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers »… Dans En finir avec les idées fausses sur le Moyen Âge, l’historien et vulgarisateur Guilhem Jean revient sur plus de quarante clichés attachés à cette longue période de l’histoire.
23/09/2026, 07:00
Figure du music-hall et incarnation internationale de la Parisienne, Mistinguett revient en librairie avec Toute ma vie, son autobiographie publiée en 1954 et aujourd’hui rééditée avec un appareil critique de Bruno Fuligni. Un récit où la chanteuse raconte, avec gouaille et humour, une vie passée de la banlieue à la célébrité.
23/09/2026, 06:00
En Picardie, à l’aube du XXe siècle, une histoire de haine et d’amour entre les membres de deux familles de glaisiers, la première, de petite noblesse, la seconde anarchiste et communiste. Ian Manook publiera son prochain roman, La Glaise et le feu, ce 7 octobre. Une sortie très attendue.
22/09/2026, 17:07
Avec Ricochets en eaux troubles, Cécile Cabanac signe un polar sombre autour d’une enquête lancée après la découverte de restes humains dans un canal, près de Lille. Trois enquêteurs aux motivations très différentes se retrouvent sur la piste d’un tueur en série, sur un territoire marqué par plusieurs affaires criminelles jamais résolues.
22/09/2026, 08:00
Pour sa première pièce de théâtre, Lola Lafon réunit quatre amis dans un aéroport où plus rien ne décolle. Un incident apparemment anodin fait voler leur groupe en éclats et devient le point de départ d’une réflexion sur les mots, le dialogue et notre capacité à faire société.
22/09/2026, 07:00
Dans Les Douze Césars, nouvelle saison, Delphine Jouenne met en parallèle douze dirigeants contemporains et douze figures du pouvoir romain. De Trump à Caligula, de Poutine à Tibère, l’essai cherche ce que ces rapprochements peuvent révéler des mécanismes du pouvoir et de la fascination qu’exercent les figures autoritaires.
22/09/2026, 06:00
Commenter cet article