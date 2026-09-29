Un fils adopté, une famille blanche : le vertige de L’Enfant de cœur

La polyphonie est le moteur du livre. Marie aime, culpabilise, explique. Alex regarde l’histoire depuis l’ancienne cellule familiale. Mathias, beau-père, juge les actes avec une dureté que la mère refuse souvent d’adopter. Noé, lui, introduit une fracture que les adultes ont longtemps cru pouvoir ignorer. Enfant noir adopté par des parents blancs, il dit avoir ressenti « un décalage énorme entre la maison et l’extérieur ? »

À partir de là, le roman cesse d’être seulement celui d’un adolescent qui déraille. Il devient celui d’une famille qui découvre que l’amour ne produit pas automatiquement la connaissance de l’expérience de l’autre. Le texte est particulièrement juste lorsqu’il met en crise le discours des parents qui prétendent ne pas voir la couleur. Marie affirme : « on se fout du regard des autres ». Noé raconte exactement l’inverse. Ce regard extérieur le précède, le désigne, l’oblige à répondre. Entre les deux, le livre évite assez bien la caricature : la bonne intention parentale existe, son insuffisance aussi.

L’adoption ouvre une seconde ligne de faille. Noé ne la vit pas comme un événement rangé dans le passé, mais comme une condition qui revient dans les questions, les papiers, les ressemblances absentes. « Être adopté, ça te colle à la peau, ça ne s’oublie pas. » La phrase est simple, presque sèche. Elle dit pourtant ce que les adultes ont tenté de résoudre par une histoire familiale cohérente : être aimé ne supprime pas le besoin de comprendre. Plus tard, Noé formule encore plus brutalement l’impasse : « Je ne sais pas d’où je viens. »

Les deux foyers, les demi-frères, les demi-sœurs, les nouveaux conjoints rendent cette place encore plus flottante. Noé le dit lui-même : « je flotte entre leurs deux maisons, leurs deux familles ». De Rivières ne transforme pourtant pas cette souffrance en excuse générale. Les actes du garçon ont des conséquences ; son sentiment d’exclusion ne les annule pas. C’est l’une des qualités du roman : distribuer les responsabilités sans confondre explication et absolution.

Les rapports de psychologue, les entretiens avec la Protection judiciaire de la jeunesse, les pièces administratives ajoutent une autre voix encore, celle des institutions. Une même existence change de sens dès qu’elle passe dans le vocabulaire du diagnostic, du suivi, du placement ou du judiciaire. Le procédé est efficace lorsqu’il crée du décalage entre les versions. Il l’est moins quand ces documents explicitent ce que la fiction avait déjà fait comprendre.

C’est d’ailleurs la principale limite du livre. De Rivières pousse fortement l’intensité : enlèvement, conflits conjugaux, secrets, drogue, violence, culpabilité, peur. Cette accumulation soutient l’envie de tourner les pages, mais donne parfois l’impression que chaque fissure doit devenir une alarme. Certaines scènes nomment longuement des émotions déjà visibles. À plusieurs reprises, un silence aurait eu davantage de force qu’une explication supplémentaire.

La prose, directe, orale, volontiers heurtée, convient pourtant à cette famille qui n’arrive plus à produire un récit commun. Les narrateurs se corrigent, se jugent, reviennent en arrière. Marie peut reconnaître : « J’ai été aveugle, pour survivre. » C’est dans ces moments de nudité que le livre touche le plus juste, lorsque la culpabilité cesse d’être une surenchère dramatique et devient une manière de regarder enfin ce qui a été refusé.

L’Enfant de cœur tient ainsi sur une ligne difficile. Il refuse de réduire Noé à sa violence, mais refuse également d’effacer cette violence derrière son histoire. Ses meilleurs chapitres interrogent les angles morts d’une famille aimante ; ses moins convaincants ajoutent encore une couche de tension là où le drame intime suffirait.

Le livre est plus fort sur la filiation, l’identité et le regard que sur certains automatismes du suspense. Il reste pourtant très lisible, nerveux, douloureux, et surtout capable de poser une question sans la refermer : comment aimer quelqu’un sans décider à sa place ce que son histoire signifie ?

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Par Victor De Sepausy

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