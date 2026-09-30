Elles quittent Tokyo pour une plantation de thé au pied du Fuji

Dans les collines de Shizuoka, la culture du thé organise depuis des générations le quotidien d’un petit village. C’est là qu’Akane décide de reprendre la plantation de ses grands-parents avec sa compagne Mayumi. Les deux femmes quittent alors Tokyo pour cette reconversion inattendue, sous le regard du mont Fuji, et découvrent une existence bien différente de celle qu’elles menaient dans la capitale.

Une nouvelle vie, entre thé et montagnes japonaises

Ce nouveau récit s’intéresse à ces moments où une vie bascule et où il faut accepter de tourner une page. Les retrouvailles avec Akane sont ainsi associées à l’idée d’un nouveau départ, avec un avenir encore à écrire et une forme de témérité retrouvée.

Les éditions Robert Laffont nous ne proposent un extrait, à paraître le 15 octobre :

Camille Monceaux a grandi dans la région bordelaise avant de partir au Japon, dont la culture la fascine. C’est là qu’est née l’idée de sa série Les Chroniques de l’érable et du cerisier, publiée chez Gallimard Jeunesse. L’album est illustré par Virginie Blancher, ancienne coloriste de bande dessinée, dont les voyages au Japon nourrissent également l’imaginaire et la documentation.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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