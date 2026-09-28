Le Prix Prima Bula pour Le Parc Saint-Rien de Margaux Meissonnier

La remise du prix a eu lieu lors de la soirée d’ouverture de la 14e édition du festival Formula Bula, qui s’engage à soutenir la bande dessinée indépendante. Le jury salue, dans un communiqué, « une œuvre touchante qui nous ramène à notre humanité ».

Aujourd'hui, Arlaime doit passer gardinier·es. Après tant d'années à être technicien·ne de surface au Parc Saint-Rien, iel va pouvoir rendre son balai et, enfin, s'occuper de ce qu'iel préfère : les plantes. Mais Dani et ses collègues sont à la manoeuvre pour malmener le pauvre hère. Résultat des courses, iel est en retard à son entretien avec Madame Malgret. Pris·e en défaut de ponctualité, la promotion lui est refusée. La direction lui offre tout de même une chance de se racheter. En prévision d'un tournoi de bootball, Arlaime devra dévaguer le terrain vague pour le lendemain. Lorsqu'iel se met au travail, iel tombe sur Fleur au pied d'une vieille souche. Ces deux-là partent explorer le parc avec l'intention de trouver le meilleur endroit pour repiquer le végétal. Au pays du labeur, les hiérarchies dominent et l'aliénation prospère comme de la mauvaise herbe. - Le résumé de l'éditeur pour Le Parc Saint-Rien

Margaux Meissonnier a obtenu son diplôme en illustration aux Arts-Déco de Strasbourg, en 2017. Depuis ses débuts, elle compose des univers nourris de la peinture surréaliste de Yves Tanguy ou de Chirico, et de l’écriture absurde de Samuel Beckett ou Boris Vian.

Son trait souple rend ses sujets à la fois mous et gracieux, elle les déploie sur des fonds d’encre diluée et d’aquarelle, installant une atmosphère flottante, à mi-chemin entre le rêve et la réalité. L’autrice fait toujours preuve d’un grand sens de l’humour et du dialogue, privilégiant une langue orale et actuelle qui n’enlève rien à la dimension poétique de son travail.

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Ses trois premiers livres, Erstein Costis, Pharœwère et Seumwère, ont été publiés aux éditions Magnani. Pour Le Parc Saint-Rien, elle a été accueillie en résidence à la Maison des auteurs d’Angoulême.

L'année dernière, le Prix Prima Bula était revenu à Lucie Morel pour son album Toc toc (Même pas mal).

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Par Dépêche

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