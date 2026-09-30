Une pie, une clé et un drôle de trésor tout bleu

Une pie vêtue de bleu, avec un nœud autour du cou et une jupe aux formes géométriques, découvre une clé qui lui ressemble étrangement. Fascinée par ce qui brille, elle s’en empare et l’emporte dans un ciel lui aussi entièrement bleu. À partir de cette rencontre, les pages invitent l’enfant à observer les correspondances entre les animaux, leurs vêtements et les objets qui les entourent.

Des animaux pour inventer des histoires

Deuxième volet d’une série consacrée aux saisons, Trésor d’hiver fait du bleu son fil conducteur. Les corps poilus et crayonnés des animaux contrastent avec leurs habits aux formes nettes et géométriques, tandis que les détails récurrents permettent aux jeunes lecteurs de créer peu à peu leurs propres associations et de laisser libre cours à leur imagination.

Les éditions La Joie de lire (collection "Petits cartonnés") nous en proposent un extrait, à paraître le 6 novembre :

Après des études de mathématiques, Gilles Baum est devenu professeur des écoles avant de découvrir la littérature jeunesse grâce à son métier. Il vit aujourd’hui en Alsace. Illustratrice et graphiste née en 1977, Csil développe pour sa part un univers poétique et décalé, mêlant formes et couleurs.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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