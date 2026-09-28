Elsa Holfert : "Le burn-out n’est pas que professionnel"

Passée par le sport de haut niveau avant de se former à la micronutrition, Elsa Holfert signe un premier ouvrage consacré à la fatigue chronique et à l’épuisement. Son objectif : rendre accessibles des mécanismes qu’elle dit avoir souvent dû expliquer dans sa pratique. « Ma démarche, c’est de vulgariser. Le livre, vraiment, je l’ai voulu accessible à tout le monde. »

Après ses études de kinésithérapie, elle travaille notamment avec des sportifs de haut niveau, puis s’intéresse progressivement à la nutrition dans le cadre de la performance et de la santé. En 2018, elle obtient un diplôme universitaire de micronutrition à la faculté de pharmacie de Strasbourg. « Doucement, ma pratique s’est orientée vers quelque chose de beaucoup plus technique sur cet aspect-là », raconte-t-elle. Elle se présente aujourd’hui comme praticienne en santé fonctionnelle et en hormonologie.

Des explications répétées devenues un livre

Au fil de ses échanges, l’autrice dit retrouver des situations proches : fatigue persistante, accumulation de stress, troubles du sommeil ou manifestations physiques et émotionnelles. « Je retrouve beaucoup de choses semblables, des histoires qui sont assez semblables d’accumulation, de stress, de choses que le corps a encaissées pendant des années et des années. »

Surtout, elle a l’impression de répéter sans cesse les mêmes explications. « Trois fois par semaine, cinq fois par semaine, dix fois par semaine, j’explique aux gens ce qui se passe dans le corps quand il y a une désadaptation face au stress, quels sont les différents types de stress, que le burn-out n’est pas que professionnel. »

Elle commence alors à mettre ces éléments par écrit, d’abord avec l’idée d’en faire des articles ou des contenus pour les réseaux sociaux. Puis au fur et à mesure, plusieurs sujets s’accumulent, comme le sommeil, l'alimentation, ou encore le cerveau, les émotions ou les rythmes quotidiens. « Il y avait un sujet, puis un autre sujet, puis un autre sujet […] et puis au bout du compte ça fait 200 pages. »

Le manuscrit est déjà terminé lorsqu’elle prend contact avec sa maison d’édition. « Moi, j’ai donné mon manuscrit fini. On a fait quelques retouches », résume-t-elle.

Le livre mêle physiologie, nutrition, sommeil et gestion du stress. Il vise tous les publics : « C’est un livre qui peut s’adresser aussi bien à des professionnels de santé qu’à des gens qui ne sont pas du tout formés et qui veulent le lire pour eux. »

Le burn-out au-delà du travail

Le burn-out occupe une place importante dans l’ouvrage. La praticienne souhaite élargir la réflexion à plusieurs situations d’épuisement comme l'activité professionnelle, surentraînement sportif, parentalité ou périodes de forte sollicitation. « Il y a plein de gens qui sont en pré-burn-out sans le savoir, et pas forcément qu’à cause du travail », avance-t-elle.

Avec la nutrithérapeute Clara Materne, elle a imaginé quatre profils : un sportif en surentraînement, un jeune parent, une personne en burn-out diagnostiqué et un professionnel encore en activité mais déjà en situation de surmenage. Des recettes ont ensuite été associées à ces différents cas. « L’idée, c’était de fournir une application pratique pour que les gens ne soient pas perdus. »

L’autrice revient aussi sur l’image de faiblesse parfois associée à l’effondrement. « Les gens fragiles ne font pas de burn-out », affirme-t-elle. Selon sa lecture, les personnes concernées ont souvent tenu longtemps avant d’atteindre leurs limites. « Quand on en arrive au point que c’est le corps et toute la physiologie hormonale du corps qui s’effondrent à force d’avoir trouvé des compensations pendant des années, ça veut dire au contraire que ce sont des gens qui sont très costauds. »

Elle cite notamment les métiers du soin, où l’investissement personnel peut être particulièrement fort : « Quand est-ce que je m’écoute, moi ? Quand est-ce que je prends soin de moi ? »

Quand changer de travail ne suffit pas

L’ouvrage s’intéresse aussi à ceux qui quittent un emploi devenu vide de sens pour se reconvertir, travailler à leur compte ou choisir une activité plus créative.

Elle écrit : « Il me semble primordial de redéfinir ce qu’est l’épuisement surrénalien, justement pour ne pas le cantonner à la notion de burn-out par surcharge de travail. » Selon elle, une reconversion peut parfois être nécessaire, sans régler automatiquement les mécanismes qui ont conduit à l’épuisement. Le perfectionnisme, le surinvestissement ou la difficulté à poser des limites peuvent réapparaître dans un nouveau cadre professionnel.

« Tout le monde se sent stressé, tout le monde traverse des épisodes difficiles dans sa vie et nous ne sommes pas éduqués à questionner cela », écrit-elle encore. Elle évoque aussi l’injonction contemporaine à être « pleinement épanoui dans tous les domaines ». Quitter un emploi stable pour vivre de sa passion peut apporter du sens, tout en créant d’autres formes de pression ou d’insécurité. « Nos représentations sociétales sont en pleine transition et cela ajoute certainement de la difficulté dans la lecture de ces situations d’épuisement. »

Elle résume : « C’est très sociétal et je pense que c’est générationnel aussi. »

"Est-ce que je suis acteur de ce qui se passe ?"

Pour la praticienne, la question ne se limite donc pas au volume de travail. Elle s’intéresse aussi à la manière dont une situation est vécue. « La question, ce n’est pas forcément la charge de travail […] la question, c’est : est-ce que je suis acteur de ce qui se passe ou est-ce que je le subis ? »

Le livre propose plusieurs leviers autour du sommeil, de l’alimentation, des rythmes quotidiens et de la compréhension du stress. « Tous les outils que je donne permettent d’abord de comprendre et de reprendre un peu de pouvoir décisionnaire sur ce qui se passe. »

L’enjeu, selon elle, est d’intervenir avant l’effondrement. « Il y a plein de situations où on est déjà dans la désadaptation sans forcément être obligé d’atteindre le burn-out. » Elle dit vouloir donner aux lecteurs « la responsabilité et la capacité […] de sortir de ces situations ».

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Elle poursuit parallèlement son travail autour de la santé fonctionnelle et du sport. Elle participe notamment au podcast Run Your Life, avec la coach sportive Myriam Hocquel, disponible sur Spotify et YouTube : « L’idée, c’est vraiment d’avoir toujours une vision à 360 sur la santé fonctionnelle dans son ensemble. »

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Crédits photo : Sophie Vicente (© javea.photographie)

Par Clotilde Martin

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