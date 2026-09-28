Elsa Holfert : "Le burn-out n’est pas que professionnel"

Paru le 22 avril 2026 aux Éditions Dangles, Fatigue chronique, et si c’était un épuisement surrénalien ? d’Elsa Holfert explore les mécanismes de l’épuisement liés au stress chronique. Kinésithérapeute de formation, l’autrice exerce aujourd’hui comme praticienne en santé fonctionnelle et en hormonologie.
Le 28/09/2026 à 16:40 par Clotilde Martin
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28/09/2026 à 16:40
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Passée par le sport de haut niveau avant de se former à la micronutrition, Elsa Holfert signe un premier ouvrage consacré à la fatigue chronique et à l’épuisement. Son objectif : rendre accessibles des mécanismes qu’elle dit avoir souvent dû expliquer dans sa pratique. « Ma démarche, c’est de vulgariser. Le livre, vraiment, je l’ai voulu accessible à tout le monde. »
Après ses études de kinésithérapie, elle travaille notamment avec des sportifs de haut niveau, puis s’intéresse progressivement à la nutrition dans le cadre de la performance et de la santé. En 2018, elle obtient un diplôme universitaire de micronutrition à la faculté de pharmacie de Strasbourg. « Doucement, ma pratique s’est orientée vers quelque chose de beaucoup plus technique sur cet aspect-là », raconte-t-elle. Elle se présente aujourd’hui comme praticienne en santé fonctionnelle et en hormonologie.
Au fil de ses échanges, l’autrice dit retrouver des situations proches : fatigue persistante, accumulation de stress, troubles du sommeil ou manifestations physiques et émotionnelles. « Je retrouve beaucoup de choses semblables, des histoires qui sont assez semblables d’accumulation, de stress, de choses que le corps a encaissées pendant des années et des années. »
Surtout, elle a l’impression de répéter sans cesse les mêmes explications. « Trois fois par semaine, cinq fois par semaine, dix fois par semaine, j’explique aux gens ce qui se passe dans le corps quand il y a une désadaptation face au stress, quels sont les différents types de stress, que le burn-out n’est pas que professionnel. »
Elle commence alors à mettre ces éléments par écrit, d’abord avec l’idée d’en faire des articles ou des contenus pour les réseaux sociaux. Puis au fur et à mesure, plusieurs sujets s’accumulent, comme le sommeil, l'alimentation, ou encore le cerveau, les émotions ou les rythmes quotidiens. « Il y avait un sujet, puis un autre sujet, puis un autre sujet […] et puis au bout du compte ça fait 200 pages. »
Le manuscrit est déjà terminé lorsqu’elle prend contact avec sa maison d’édition. « Moi, j’ai donné mon manuscrit fini. On a fait quelques retouches », résume-t-elle.
Le livre mêle physiologie, nutrition, sommeil et gestion du stress. Il vise tous les publics : « C’est un livre qui peut s’adresser aussi bien à des professionnels de santé qu’à des gens qui ne sont pas du tout formés et qui veulent le lire pour eux. »
Le burn-out occupe une place importante dans l’ouvrage. La praticienne souhaite élargir la réflexion à plusieurs situations d’épuisement comme l'activité professionnelle, surentraînement sportif, parentalité ou périodes de forte sollicitation. « Il y a plein de gens qui sont en pré-burn-out sans le savoir, et pas forcément qu’à cause du travail », avance-t-elle.
Avec la nutrithérapeute Clara Materne, elle a imaginé quatre profils : un sportif en surentraînement, un jeune parent, une personne en burn-out diagnostiqué et un professionnel encore en activité mais déjà en situation de surmenage. Des recettes ont ensuite été associées à ces différents cas. « L’idée, c’était de fournir une application pratique pour que les gens ne soient pas perdus. »
L’autrice revient aussi sur l’image de faiblesse parfois associée à l’effondrement. « Les gens fragiles ne font pas de burn-out », affirme-t-elle. Selon sa lecture, les personnes concernées ont souvent tenu longtemps avant d’atteindre leurs limites. « Quand on en arrive au point que c’est le corps et toute la physiologie hormonale du corps qui s’effondrent à force d’avoir trouvé des compensations pendant des années, ça veut dire au contraire que ce sont des gens qui sont très costauds. »
Elle cite notamment les métiers du soin, où l’investissement personnel peut être particulièrement fort : « Quand est-ce que je m’écoute, moi ? Quand est-ce que je prends soin de moi ? »
L’ouvrage s’intéresse aussi à ceux qui quittent un emploi devenu vide de sens pour se reconvertir, travailler à leur compte ou choisir une activité plus créative.
Elle écrit : « Il me semble primordial de redéfinir ce qu’est l’épuisement surrénalien, justement pour ne pas le cantonner à la notion de burn-out par surcharge de travail. » Selon elle, une reconversion peut parfois être nécessaire, sans régler automatiquement les mécanismes qui ont conduit à l’épuisement. Le perfectionnisme, le surinvestissement ou la difficulté à poser des limites peuvent réapparaître dans un nouveau cadre professionnel.
« Tout le monde se sent stressé, tout le monde traverse des épisodes difficiles dans sa vie et nous ne sommes pas éduqués à questionner cela », écrit-elle encore. Elle évoque aussi l’injonction contemporaine à être « pleinement épanoui dans tous les domaines ». Quitter un emploi stable pour vivre de sa passion peut apporter du sens, tout en créant d’autres formes de pression ou d’insécurité. « Nos représentations sociétales sont en pleine transition et cela ajoute certainement de la difficulté dans la lecture de ces situations d’épuisement. »
Elle résume : « C’est très sociétal et je pense que c’est générationnel aussi. »
Pour la praticienne, la question ne se limite donc pas au volume de travail. Elle s’intéresse aussi à la manière dont une situation est vécue. « La question, ce n’est pas forcément la charge de travail […] la question, c’est : est-ce que je suis acteur de ce qui se passe ou est-ce que je le subis ? »
Le livre propose plusieurs leviers autour du sommeil, de l’alimentation, des rythmes quotidiens et de la compréhension du stress. « Tous les outils que je donne permettent d’abord de comprendre et de reprendre un peu de pouvoir décisionnaire sur ce qui se passe. »
L’enjeu, selon elle, est d’intervenir avant l’effondrement. « Il y a plein de situations où on est déjà dans la désadaptation sans forcément être obligé d’atteindre le burn-out. » Elle dit vouloir donner aux lecteurs « la responsabilité et la capacité […] de sortir de ces situations ».
À LIRE - “La véritable violence, c’est le déni, l’indifférence”
Elle poursuit parallèlement son travail autour de la santé fonctionnelle et du sport. Elle participe notamment au podcast Run Your Life, avec la coach sportive Myriam Hocquel, disponible sur Spotify et YouTube : « L’idée, c’est vraiment d’avoir toujours une vision à 360 sur la santé fonctionnelle dans son ensemble. »
Crédits photo : Sophie Vicente (© javea.photographie)
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 22/04/2026
240 pages
Editions Dangles
24,00 €
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19/09/2026, 07:30
Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…
16/09/2026, 17:03
Pourquoi devient-il parfois si difficile de savoir ce que l’on pense vraiment, ce que l’on ressent ou même ce que l’on veut ? Sollicitations permanentes, rythme soutenu et bruit mental finissent par couvrir cette perception plus discrète que l’on appelle intuition. Fondatrice du centre d’enseignement Infinite Spirit, formatrice et thérapeute, Johanna Hani propose de retrouver un peu de silence, de revenir aux sensations du corps et d’apprendre à distinguer l’intuition de l’anxiété ou de la peur.
14/09/2026, 14:58
À mesure que l’intelligence artificielle s’immisce dans les pratiques d’écriture, une question revient avec insistance : que reste-t-il de l’auteur lorsque la machine intervient dans le texte ? Nicolas, créateur d’Atypikal Life, propose de déplacer le débat. Plutôt que d’opposer frontalement écriture humaine et IA, il interroge la transparence, la responsabilité et ce que l’auteur choisit — ou refuse — de déléguer.
14/09/2026, 07:00
Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.
13/09/2026, 07:00
Dans les romans, le Code du travail semble avoir été imprimé en caractères minuscules, puis abandonné quelque part entre la page de copyright et la table des matières. Enquête à l’autre bout du monde, magie non déclarée, poisons au Vatican, cadavres à restaurer : six personnages passent aujourd’hui leur visite médicale. Certains auraient dû venir plus tôt.
12/09/2026, 06:00
Le 11 septembre 2026, New York commémore les 2977 morts des attentats d’al-Qaïda tandis que la ville ouvre plus de 170.000 pages d’archives sur leurs conséquences sanitaires. Un quart de siècle après, l’événement déborde encore Ground Zero : guerres, soupçon et Guantánamo ont prolongé son histoire. Huit livres rendent à ce récit ce que les doctrines effacent : des enfants, des corps, des familles et des voix.
11/09/2026, 13:08
À l’occasion de la 4e édition du festival Read & Shine, ActuaLitté ouvre ses colonnes à Déli, fondatrice d’Overbookées. Elle revient sur la naissance de ce rendez-vous dédié aux littératures et savoirs féministes et antiracistes, sur la nécessité de faire entendre des voix encore marginalisées dans l’édition, et sur les enjeux d’une nouvelle édition placée sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ».
09/09/2026, 13:56
Clinique sauvage, c'est le nom de la chronique que Salim Rzin, psychanalyste et essayiste, ethnoclinicien et praticien en psychosomatique, inaugure pour la rentrée dans nos colonnes. Pour ce premier texte, Tanger devient le point de départ d’une réflexion sur l’exil, la perte et ce « deuil blanc » qui maintient parfois l’adulte sur une rive intérieure qu’il ne parvient plus à rejoindre. Entre psychanalyse, littérature et cinéma, il interroge ce qui demeure vivant en nous lorsque le désir semble s’être retiré.
09/09/2026, 12:48
À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.
08/09/2026, 18:33
Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.
08/09/2026, 17:02
« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...
07/09/2026, 17:25
En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.
05/09/2026, 11:50
Les élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er septembre 2026. Pour certains enseignants, la rentrée pourrait tourner court. Expérience autoritaire, lancer d’élèves, fascination fasciste, bacchanale et cours particulier achevé au couteau : les dossiers ont ébranlé les services de l'Inspection. Pour l'Éducation nationale, une question : peut-on vraiment les laisser poursuivre ?
05/09/2026, 06:00
Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.
04/09/2026, 14:58
Les Éditions Syllepse et le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher dénoncent la saisie puis la destruction d’un exemplaire du Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l’épreuve du néolibéralisme lors d’une perquisition visant Nicolas Shahshahani, vice-président d’Europalestine, dans le cadre d’une enquête pour « apologie du terrorisme ».
03/09/2026, 17:54
Exclusif - Après avoir identifié protéines, médicaments ou autres résidus sur les documents de Vlad III, Jack London, Casanova et Alessandro Volta, l’équipe de Gleb et Svetlana Zilberstein veut franchir une nouvelle étape. Son « Cabilly Project » associe données biochimiques, archives et intelligence artificielle pour générer des hypothèses historiques. ActuaLitté révèle aussi l’existence de travaux, encore non publiés, sur André Malraux, Stendhal et Marcel Proust.
03/09/2026, 17:07
Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.
02/09/2026, 17:01
La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.
02/09/2026, 15:59
Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.
01/09/2026, 17:05
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