Ce livre est couvert de 190 améthystes — et son histoire mène jusqu’au Titanic

On pourra toujours répéter qu’un livre ne se juge pas à sa couverture. Celui-ci demande au moins qu’on la regarde longtemps. Le Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum Library conserve un exemplaire de Wine, Women, and Song, publié à Londres par Chatto & Windus en 1884 et rhabillé vingt-trois ans plus tard par les relieurs Francis Sangorski et George Sutcliffe. Le Smithsonian Libraries and Archives en a remis l’histoire en lumière le 14 septembre.

Le maroquin vert disparaît sous un réseau de vignes dorées. Aux grappes, pas de raisin : 190 cabochons d’améthyste, montés sur or et répartis entre les deux plats. Le décor se poursuit dans des doublures en maroquin levant crème, enrichies d’or et d’incrustations, puis dans les gardes en maroquin rose. L’ensemble est encore conservé dans son étui d’origine doublé de soie moirée.

Des Carmina Burana sous les pierres

Le contenant pourrait presque faire oublier le texte. Wine, Women, and Song rassemble 60 pièces latines médiévales traduites en vers anglais par John Addington Symonds, largement issues des Carmina Burana. Le manuscrit aujourd’hui conservé à la Bayerische Staatsbibliothek a été copié vers 1230 dans la région des Alpes du Sud. Il réunit notamment satires morales, chansons d’amour et de printemps, textes consacrés à la boisson ou au jeu.

Le choix de la vigne n’a donc rien d’un caprice décoratif. Le travail de Sangorski & Sutcliffe fait répondre l’extérieur du volume à cette poésie de la fête et des plaisirs terrestres : ici, la reliure ne se contente plus de protéger le texte, elle commence déjà à l’interpréter.

La commande revient à John Harrison Stonehouse, alors directeur de la librairie londonienne Sotheran’s. Sangorski et Sutcliffe s’étaient rencontrés en 1896 dans un cours du soir consacré à la reliure avant de créer leur atelier en 1901. Au cours de leur première décennie d’activité, ils réalisent environ 150 reliures joaillières, selon le Smithsonian. Celle-ci, achevée en 1907, appartient aux exemples précoces de cette spécialité.

Stonehouse la vend presque immédiatement à un acquéreur dont le nom n’est pas connu. Une lettre conservée avec l’ouvrage permet ensuite de retrouver sa trace en 1925 : la librairie Priscilla Guthrie, à Pittsburgh, documente alors son acquisition par Edwin C. May, qui le destine à son épouse, Gertrude Brilles May.

Un livre qui en appelle un autre

La réussite de cette commande donne surtout des idées à Stonehouse. En 1908, il confie aux mêmes artisans une copie du Rubáiyát d’Omar Khayyám avec une consigne nettement moins mesurée : créer ce qui doit devenir la plus spectaculaire reliure moderne possible. Sangorski & Sutcliffe y travaillent pendant deux ans. Le futur Great Omar reçoit des paons, des serpents, un crâne, des milliers d’incrustations de cuir, de grandes quantités de feuille d’or et plus d’un millier de pierres précieuses ou semi-précieuses.

La pièce se révèle aussi difficile à vendre qu’à fabriquer. Proposée chez Sotheby’s à Londres en 1912, elle est finalement achetée par le marchand new-yorkais Gabriel Weis. Direction les États-Unis. Pour traverser l’Atlantique, le volume embarque à bord du Titanic.

Il n’arrivera jamais.

Le Great Omar disparaît avec le paquebot en avril 1912. Wine, Women, and Song connaît une destinée moins tragique. Et contrairement à ce que pourrait laisser penser une présentation trop enthousiaste, cet exemplaire n’a nullement été retrouvé en 2026 : le Cooper Hewitt lui consacrait déjà un article en 2012 et l’avait même montré au public lors d’une exposition organisée en 1981.

La publication de septembre ne révèle donc pas un trésor oublié. Elle remet sous les yeux du public une époque où certains bibliophiles demandaient au relieur de faire avec un livre ce qu’un joaillier aurait fait d’un bijou.

Crédits photo : Smithsonian Libraries and Archives

Par Clément Solym

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