Une belle affaire ? Non, une grande cause ! : le droit contre la raison d’État

L’Organisation des moudjahidines du peuple iranien (OMPI) est sur la liste des organisations terroristes, cette organisation fait partie du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), l’organisme qui lutte contre le pouvoir des Mollahs. L’OMPI est fichée sur la liste européenne, la France applique la règle du droit européen et a naturellement inscrit automatiquement l’OMPI sur sa liste noire.

Jean-Pierre Spitzer est sollicité par l’organisation pour plaider le retrait de cette liste, car ce mouvement a maintes fois prouvé qu’il n’est en rien un mouvement violent, préparant des attentats, mais au contraire, un mouvement pacifique se préparant à l’après régime.

C’est une longue bataille juridique qui se profile et qui doit être menée par plusieurs avocats internationaux. L’inscription sur la liste européenne est motivée par une décision de la justice anglaise, donc, dans un premier temps, demander à la Grande-Bretagne d’enlever cette inscription, puis ce sera au tour du TPI, puis de l’Europe et enfin, de la France qui traine des pieds pour appliquer la décision de la Cour Européenne.

Une organisation terroriste contre l’arrêt des recherches nucléaire

Ce combat est long et très technique, mais derrière cette inscription sur la liste noire, il y a un chantage d’État : l’inscription de l’OMPI comme organisation terroriste contre l’arrêt des recherches sur le nucléaire. Nous savons désormais que le régime de Téhéran n’a pas respecté sa promesse. Au nom d’un équilibre incertain entre notre pays et l’Iran et en dépit du respect des décrets qui vont se succéder pour « désenregistrer » cette organisation, la France s’obstinera, arguant que chaque gouvernance à sa définition du terrorisme.

Il faut à Jean-Pierre Spitzer une volonté incroyable, une force de caractère, une parfaite connaissance du droit international, un réseau professionnel efficace ainsi que la foi en cette cause pour mener avec des collègues européens cette croisade, car au bout du compte, c’est réparer une injustice dont il s’agit, défendre des femmes et des hommes qui luttent contre un régime inique et barbare.

Si on se perd facilement dans les procédures, les actions des uns et des autres, le droit et les recours dans les différents pays, ce livre donne de l’espoir : les États ne sont pas au-dessus du droit et les citoyens ont raison de saisir la justice quand ils se sentent spoliés.

L’OMPI a montré qu’elle était une organisation respectueuse des décisions de justice et elle ne s’est jamais comportée comme une organisation extrémiste, démontrant s’il en était besoin, que la barbarie était dans le l’autre camp. Ce livre, très pédagogue et détaillé, prouve que les gouvernements qui font des « deals » avec des régimes non démocratiques, se font piéger. Mais c’est grâce à la pugnacité, l’engagement sans faille de Jean-Pierre Spitzer, que l’OMPI peut désormais se prévaloir opposant reconnu à l’international du régime théocratique iranien.

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Ce livre est une rencontre forte entre un avocat qui n’a jamais baissé les bras pour défendre un combat juste, un homme de conviction qui a rendu la dignité à ces opposants et a rappelé que les États qui se compromettent, ne sortent jamais avec les honneurs, que le combat contre le terrorisme n’autorise pas tout. Ses plaidoiries sont un exemple, Malraux aurait pu dire de lui : « Les grands rêvent poussent les hommes aux grandes actions ».

Par Christian Dorsan

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