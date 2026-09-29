Quand Fontenelle rencontre la NASA

Un dialogue inédit entre un chef-d'œuvre du XVIIe siècle, inscrit au programme du Bac de français jusqu'en 2027, et l'astrophysique contemporaine. Le projet est aujourd'hui soutenu par une campagne de financement participatif sur Ulule, ouverte jusqu'au 18 octobre 2026.

Depuis 2010, les éditions Invenit conçoivent des beaux-livres d'une exigence éditoriale et graphique rare. Elles préparent aujourd'hui une nouvelle édition des Entretiens sur la pluralité des mondes de Bernard Le Bouyer de Fontenelle (1657-1757), conversation entre un narrateur et une marquise au fil de six soirées sous le ciel étoilé.

Best-seller du Grand Siècle et annonciateur des Lumières, ce texte connaîtra 33 éditions entre 1686 et 1742 et reste l'un des premiers ouvrages de vulgarisation astronomique et philosophique — ce qui lui vaut d'être inscrit au programme du Bac de français jusqu'à la session 2027.

Le projet fait dialoguer ce texte avec les images de la NASA et les connaissances de l'astrophysique contemporaine, pour en proposer une lecture nouvelle.

Une genèse née à l'École Estienne

Ce projet est né en 2020, dans le cadre du diplôme en design typographique de Claire Capone à l'École Estienne, alors qu'elle rédigeait un mémoire sur la manière dont les savoirs de différentes époques et disciplines peuvent dialoguer au sein d'une même édition. À l'occasion des 30 ans du télescope Hubble, elle découvre les Entretiens et imagine une réédition où sciences, philosophie, poésie et images se répondraient.

La rencontre avec l'astrophysicienne de l’observatoire de Paris Sylvie Cabrit donne véritablement naissance au projet. En 2025, Claire Capone présente le projet à Dominique Tourte, des éditions invenit, immédiatement convaincu par l'intelligence de la démarche et la puissance des images de la NASA.

Écrit à l'aube des Lumières, ce texte dialogué, où un philosophe initie une marquise sous les étoiles au secret des mondes habités, n'a rien perdu de sa force poétique ni de son audace. Ce que Fontenelle ne pouvait qu'effleurer en imaginant la surface de la Lune ou les anneaux de Saturne, les télescopes et sondes spatiales modernes l'ont aujourd'hui révélé.

Le texte retenu, celui de la dernière édition parue du vivant de l'auteur (1742), est éclairé par les notes de Vincent Wannecque. Choisies et commentées par Sylvie Cabrit, les images la NASA prolongent chaque « Soir » de conversation dans une explosion de formes, de couleurs, de reliefs et de vérités scientifiques vertigineuses. Cette réédition à double éclairage offre un panorama fascinant sur l'évolution des connaissances, des théories des Lumières à la science actuelle.

Elle constitue, pour les lycéens et leurs enseignants, un outil pédagogique de premier ordre, qui se détache des manuels traditionnels pour réenchanter le savoir par la beauté. Elle est aussi la traduction d’une conviction profonde des éditions invenit : la science et la poésie ne s'opposent pas, elles s'éclairent mutuellement.

Après l’éclipse solaire du 12 août dernier, cet ouvrage pour continuer à lever les yeux, à s'émerveiller, et à redécouvrir, page après page, que la curiosité humaine n'a pas d'âge.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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