The Lamp-Post : une nouvelle librairie anglophone s'installera bientôt à Paris

« Je crois que beaucoup d'Américains ont ce rêve d'ouvrir une librairie à Paris », s'amusent Destiny Promise Ellis et Jameson Workman, « mais ce genre de projet se concrétise rarement ». Cela semble bien parti pour The Lamp-Post, qui devrait éclairer le village Saint-Paul dès le printemps prochain.

Venue du Texas et installée à Paris depuis deux ans, Destiny Promise Ellis y a retrouvé Jameson Workman, qui a étudié la philosophie à l'American University of Paris après avoir obtenu un doctorat en littérature à l'université d'Oxford. Forte de plusieurs expériences commerciales aux États-Unis, Destiny Promise Ellis a estimé que leur duo, en alliant leurs compétences, avait toute légitimité pour se lancer.

L'un et l'autre partagent une passion évidente : « Tout ce qu'on sait faire, c'est lire et chercher des endroits où lire », résument-ils. « L'idée derrière The Lamp-Post, c'était donc, en quelque sorte, de créer un monde et de convier les gens à y entrer », détaille Jameson Workman.

À quoi ressemble une vie faite de livres ?

The Lamp-Post, qui s'installera au 21, rue Saint-Paul, n'a donc pas été imaginé comme une simple librairie. Un premier espace, d'une surface de 37 m2 environ, développera l'idée de l'« hospitalité littéraire » à travers une offre de « curiosités, de petites antiquités, de beaux objets », expliquent les deux cofondateurs. Sacs en toile, bougies artisanales et articles de papeterie viendront compléter cette offre « très éloignée des souvenirs touristiques habituels », souligne Destiny Promise Ellis.

« Nous nous efforçons de créer notre propre univers et nous souhaitons que nos visiteurs puissent faire de même. On entre pour acheter un livre et on craque finalement pour cette bougie ou pour ce petit objet qui sera parfait sur le bureau de votre compagnon ! », renchérit-elle. « L'idée derrière cette marque est d'incarner ce à quoi ressemble une vie façonnée par les livres : que lit-on ? Qu'a-t-on sur son bureau ? Qu'offre-t-on aux gens qu'on aime ? »

Logotype prévisionnel pour The Lamp-Post (crédits The Lamp-Post)

La clientèle pourra ainsi traverser ce premier espace, puis une cour intérieure, avant de pénétrer au sein de la librairie, laquelle s'étend sur une cinquantaine de m2, surmontés d'une mezzanine de 30 m2 environ.

Au rez-de-chaussée, le cœur battant de The Lamp-Post, la librairie, proposera sur ses étagères des ouvrages neufs et d'occasion — un programme de reprise est à l'étude. « Si nous tombons sur de vieilles et rares éditions lors de nos voyages ou en furetant à Paris, nous les ajouterons aussi », promet Jameson Workman, qui façonnera l'offre de la librairie avec Tommy Marcoon, qui étudie l'écriture créative et la littérature francophone à l'American University of Paris.

Si la littérature, la philosophie et l'histoire occuperont une place maitresse dans les bibliothèques, les libraires ne s'interdisent pas, évidemment, d'y ajouter d'autres genres, en fonction des coups de cœur ou des événements culturels en cours dans la capitale.

À la fois tiers lieu et bibliothèque

À l'étage de ce second espace, la mezzanine accueillera une bibliothèque privée, accessible pour les adhérents sur certaines plages horaires, y compris en dehors des horaires d'ouverture de la librairie. « Nous l'imaginons un peu comme un tiers lieu, un endroit où l'on puisse lire et travailler sans forcément rester chez soi, ni se retrouver dans un café », expliquent Destiny Promise Ellis et Jameson Workman.

Fauteuils confortables, lumière tamisée et étagères chargées d'ouvrages à emprunter poseront un cadre familier et chaleureux, auquel viendront se superposer l'activité de la librairie « et toute la vie que cela implique », complète la première. L'adhésion sera ouverte à toute personne intéressée — les places seront évidemment très limitées — mais la gamme d'abonnements reste en cours d'élaboration.

Évidemment, The Lamp-Post n'est pas sans évoquer la fameuse librairie Shakespeare and Co, « un lieu magnifique et magique », reconnait Destiny Promise Ellis, mais qui souffre d'une surfréquentation telle qu'y flâner relève du parcours du combattant. Comme d'autres amateurices de littérature en langue anglaise, le duo confie lui préférer The Abbey Bookshop, librairie qui ne manque assurément pas de cachet non plus.

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« C'est pour cela que nous avons voulu séparer la librairie de l'espace dédié à notre marque, afin que les gens qui souhaitent s'offrir un sac en toile et ceux qui s'intéressent plus aux livres puissent circuler facilement », détaillent les libraires. Des événements, comme des conférences et des rencontres, animeront un peu plus l'endroit : la plupart seront en anglais, uniquement, mais les libraires envisageront des angles plus francophones, de temps à autre.

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La rénovation et l'aménagement de The Lamp-Post se poursuivent et réunissent déjà toute l'équipe : Destiny Promise Ellis et Jameson Workman, donc, mais aussi Tommy Marcoon ainsi que Sara Linard, laquelle sera associée au développement de la marque. Une des prochaines étapes du chantier, particulièrement cruciale, consistera à élaborer la devanture, « avec des lettres peintes à la main », précise Destiny Promise Ellis.

Quant à l'inauguration, elle est pour l'instant programmée au 20 mars 2027, dans la perspective, déjà, d'organiser les anniversaires du lieu, « avec de belles fêtes au mois de mars, quand tout devient un peu plus beau à Paris », se réjouit-elle. Le duo d'Américains a adopté Paris : il sera bientôt au tour de la capitale de réserver un bel accueil à The Lamp-Post...

Photographies : À gauche, Jameson Workman et Destiny Promise Ellis à l'entrée du premier espace de The Lamp-Post ; à droite, une partie de l'équipe (Tommy Marcoon, Sara Linard et Destiny Promise Ellis) sur le chantier (crédits : Destiny Promise Ellis/The Lamp-Post)

Par Antoine Oury

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