Éléction présidentielle au Brésil : éditeurs et libraires réclament une politique d’État pour le livre

Les trois organisations n’en sont pas à leur première lettre au futur président. En 2022 déjà, elles avaient présenté leurs demandes aux candidats, autour du Programme national du livre et du matériel didactique (PNLD), du Plan national du livre et de la lecture (PNLL), de l’exemption fiscale du livre ou encore du droit d’auteur. Quatre ans plus tard, le Jornal do Commercio relève le retour de l’exercice, avec quelques sujets nouveaux sur la table, pour les candidats qui se retrouveront les 4 et 25 octobre prochains.

Le plus conséquent reste pourtant un vieil habitué : le PNLD, gigantesque programme fédéral qui fournit gratuitement manuels, ouvrages pédagogiques et littérature aux écoles publiques. En 2025, selon l’Anuário Abrelivros cité dans la lettre ouverte, plus de 127 millions de manuels ont été distribués, touchant plus de 33 millions d’élèves et d’enseignants.

Mettre le PNLD à l’abri

Aujourd’hui encadré par décret, le PNLD — volet littéraire compris — gagnerait, selon les trois organisations, à devenir une politique inscrite dans la loi. Manière, expliquent-elles, de soustraire autant que possible sa continuité aux alternances gouvernementales.

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Avec le texte viendraient les sous. Les organisations demandent des budgets suffisants, moins exposés aux coupes, ainsi que des calendriers d’achat, des volumes de réassort et des critères de fixation des prix suffisamment prévisibles pour permettre aux pouvoirs publics comme aux maisons d’édition de préparer les différents cycles.

Mais pas question, dans cette sécurisation, de transformer le catalogue en menu unique. La lettre insiste sur l’autonomie des réseaux scolaires, des établissements et des enseignants pour choisir, parmi les titres approuvés au PNLD, ceux qui correspondent à leurs projets pédagogiques. Pluralité des œuvres, des auteurs et des approches : les signataires entendent préserver ce principe face aux dispositifs qui conduiraient à l’adoption d’un matériel unique.

La question ne tombe pas tout à fait du ciel. Le Brésil vient justement de développer PNLD Digital, plateforme nationale donnant accès aux ouvrages scolaires et littéraires du programme sous forme numérique.

Des lecteurs qui se font moins nombreux

Derrière les demandes économiques se trouve un indicateur autrement moins réjouissant. La sixième édition de Retratos da Leitura no Brasil, réalisée en 2024 par l’Institut Pró-Livro, établissait que 53 % des personnes interrogées n’avaient lu aucun livre, même partiellement, durant les trois mois précédant l’enquête. Pour la première fois depuis le début de cette série d’études, les non-lecteurs devenaient majoritaires.

Le Brésil comptait alors 93,4 millions de lecteurs âgés de 5 ans et plus, contre 100,1 millions en 2019, soit 6,7 millions de moins. Nous évoquions déjà cette situation à travers l’inégal accès aux bibliothèques dans le pays.

Les résultats scolaires racontent une histoire assez voisine. Au PISA 2025, qui évalue les élèves de 15 ans, le Brésil obtient 408 points en lecture, contre 410 en 2022. L’OCDE considère cette variation comme non significative ; sa moyenne s’établit à 461 points. Les performances brésiliennes demeurent d’ailleurs proches des niveaux observés depuis 2015.

D’où une autre demande adressée au prochain exécutif : investir dans la formation initiale et continue des enseignants et des médiateurs de lecture. Bibliothécaires et agents culturels sont eux aussi concernés, tandis que les organisations appellent à financer l’extension, la modernisation et le renouvellement des collections des bibliothèques publiques et scolaires.

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Sur ce terrain, un texte attend toujours son heure au Sénat. Le PL 2219/2022 prévoit notamment que l’État fédéral, les États fédérés et les municipalités inscrivent dans leurs budgets des crédits destinés à l’entretien et à l’acquisition de collections pour les bibliothèques publiques placées sous leur responsabilité, y compris celles des établissements scolaires publics.

Les dix prochaines années — et l’IA

Deux cadres sont désormais posés. Le nouveau Plan national d’éducation, adopté par la loi du 14 avril 2026, court pour dix ans. Quant au PNLL 2026-2036, il a été approuvé par arrêté interministériel le 23 avril. Celui-ci prévoit notamment de moderniser les bibliothèques, développer la médiation, soutenir les petites et moyennes maisons d’édition et favoriser la bibliodiversité. Pour les trois organisations, reste maintenant à garantir les moyens et le suivi permettant de passer du plan à l’exécution.

Puis vient le sujet qui ne figurait évidemment pas dans la même configuration quatre ans auparavant : l’intelligence artificielle. Abrelivros, CBL et SNEL demandent que l’utilisation d’œuvres protégées pour entraîner des systèmes d’IA soit conditionnée à l’autorisation préalable des titulaires de droits et assortie d’une rémunération qu’elles qualifient de « juste ».

Le débat est déjà au Parlement. Le vaste PL 2338/2023 sur la régulation de l’intelligence artificielle est examiné par une commission spéciale de la Chambre des députés. Un autre texte, le PL 4025/2023, concerne plus directement l’utilisation de l’image et les droits d’auteur liés à l’IA, et prévoit notamment l’autorisation de l’auteur pour l’emploi d’une œuvre intellectuelle dans l’entraînement d’un système.

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Le scrutin, lui, n’attendra pas ces débats législatifs : le premier tour des élections générales brésiliennes est fixé au 4 octobre. Pour Abrelivros, la CBL et le SNEL, l’enjeu consiste précisément à faire en sorte que le livre, passé le rendez-vous électoral, ne retourne pas sur l’étagère.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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