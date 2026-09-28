L’art de la sieste : éloge du temps flottant

Par les temps qui courent, j’avais révisé Sun Tzu, puis défendu ce penchant guerrier avec L’Art d’avoir toujours raison de Schopenhauer. Bilan : un bon mal de crâne, et l’impression qu’il ne me restait plus qu’à aller faire un somme. Sauf que dormir ne s’improvise pas : c’est tout un art, nous glisse Thierry Paquot dans L’art de la sieste (Éditions de l’Atelier, 2026).

Pour un auteur aussi prolifique, la question se pose : trouve-t-il le temps de faire la sieste, ou est-ce entre deux siestes qu’il trouve le temps d’écrire ?

Loin d’un vulgaire assoupissement utilitaire destiné à recharger nos batteries productives, la sieste retrouve chez lui toute sa dignité. Elle ouvre une brèche dans la montre : un temps flottant, suspendu, où les minutes cessent d’être comptées et où la pensée dérive enfin librement.

Bachelard et Lafargue traversent ces pages, et avec eux revient le droit à la paresse, non comme une démission honteuse, mais comme une résistance intime et nécessaire au rouleau compresseur de l’urgence.

Le psychanalyste y reconnaîtra un pendant éveillé : l’attention flottante que Freud demandait à l’analyste. Nul sommeil ici, mais le même renoncement à trier, à hiérarchiser, pour laisser venir. Encore faut-il que le surmoi en accorde la permission.

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Alors, au cœur du fracas de la rentrée et ses joutes épuisantes : siesteuses, siesteurs, siestez, et surtout sans la moindre culpabilité.

Par Salim Rzin

Contact : salimrzin@gmail.com