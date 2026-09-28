Les Braqueuses : 30 femmes pour raconter autrement le monde

Les Braqueuses sont journalistes, écrivaines, metteuses en scène, comédiennes, artistes, psychologues, chercheuses, enseignantes, ingénieures, entrepreneuses… Elles viennent d’horizons différents, avec des parcours, des sensibilités et des regards singuliers.
Le 28/09/2026 à 15:51 par Dépêche
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28/09/2026 à 15:51
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LES BRAQUEUSES, un nouveau media féminin numérique avec une passion pour la complexité et la nuance.
Les Braqueuses fondatrices sont : Iman Bassalah ; Anissa Bonnefont ; Caroline Bravo ; Manon Buselli ; Virginie Bégaudeau ; Marianne Chargois ; Flore Cherry ; Alexandra Cismondi ; Pauline Coffre ; Maïmouna Coulibaly ; Diane de Séléné ; Laetitia Edo ; Maryse Estier ; Stéphanie Fanfan ; Manuela Guevara ; Axelle Laffont ; Clémence Longy ; Nicole M. Ortega ; Estelle Meyer ; Miel Pagès ; Dorielle Perrault ; Manuela Saccomano ; Chloé Saffy ; Nora Sahara ; Callie Saul ; Milène Tournier ; Meta Tshiteya ; Anne Vassivière ; Pauline Verduzier ; Lise Villemer
Leur point commun : l’envie de créer un espace où les femmes puissent raconter, penser, enquêter, créer et débattre.
LES BRAQUEUSES revendique une ligne éditoriale en female gaze, indépendante, plurielle et ouverte au débat. Enquêtes, témoignages, portraits, interviews, analyses et créations doivent faire dialoguer expériences personnelles et recherches documentées.
Dès son lancement, Les Braqueuses proposent quatre dossiers qui donnent la mesure de leur ligne éditoriale.
Avec « Borderline », de Manon Buselli, le média s’intéresse aux parents confrontés aux troubles du comportement de leurs enfants et aux professionnels qui les accompagnent.
« La Révolution des aiguilles », de Meta Tshiteya, examine les bouleversements liés aux nouveaux traitements de l’obésité, entre médecine, rapport au corps et représentations sociales.
« La République des oubliées », de Stéphanie Fanfan, conduit les lecteurs en Guyane, auprès de femmes détenues dans l’unique prison du territoire.
Enfin, dans « Réflexions d’une femme trans », Callie Saul raconte sa transition, son rapport à la parentalité ainsi que son parcours personnel et professionnel.
Santé, sexualité, travail, argent, violences, parentalité, politique, culture ou création : Les Braqueuses souhaitent aborder des sujets parfois sensibles ou controversés en privilégiant le temps long, la confrontation des expériences et la pluralité des points de vue.
Les Braqueuses ne se limitent pas à la publication d’articles. LES BRAQUEUSES offrira bientôt une agora destinée à prolonger les discussions ; une galerie d’art contemporain ; un agenda culturel ; une maison d’édition et un club de talents.
L’ambition est de faire dialoguer journalisme, littérature, création artistique et conversation publique au sein d’un même espace numérique.
Les Braqueuses prolongent l’expérience de Hold-up 21, beau livre collectif consacré à la littérature érotique en female gaze.
Son lancement a notamment été soutenu par une campagne de financement participatif menée sur Ulule.
Les Braqueuses sont par ailleurs lancées en partenariat avec ActuaLitté.com, tout en revendiquant leur propre identité et leur autonomie éditoriale.
Contact presse : Stephen Carrière - stephencarriere.admi @gmail.com
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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04/09/2026, 16:23
Sur arte.tv du 20 septembre 2026 au 25 avril 2027 et sur la chaine Arte le dimanche 27 septembre 2026 à 23h40, Gomorra, manifeste anti-mafia, reviendra sur la publication du livre de Roberto Saviano. Ce documentaire inédit de la collection « Avant/après » évoquera aussi l’onde de choc politique, médiatique et culturelle que l'ouvrage a provoquée en Italie.
04/09/2026, 13:10
La chaine franco-allemande Arte a présenté, ce jeudi 3 septembre, sa saison 2026-2027. Familière des adaptations tirées de livres d'auteurs du monde entier, elle n'a pas failli à sa réputation. Des textes de Michelle Sacks, Erri De Luca, ou encore Theodor Storm, changés en fictions audiovisuelles, seront prochainement diffusés.
04/09/2026, 10:04
Il ne se passe jamais rien ici, livre d'Olivier Adam paru aux éditions Flammarion en mai 2024, a trouvé le chemin des écrans de télévision, le temps d'une mini-série de 6 épisodes, d'une durée de 52 minutes chacun. Le tournage est en cours.
04/09/2026, 10:03
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