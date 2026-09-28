Directeur de collection payé en droits d'auteur : les éditions Allary définitivement condamnées

Le pourvoi en cassation n'a finalement pas abouti sur l'annulation de la décision de justice rendue par la Cour d'appel de Paris, en janvier 2024. Pour rappel, la juridiction avait, à l'époque, confirmé la condamnation des éditions Allary, donnant raison à l'URSSAF et l'Agessa, qui considéraient que la structure avait contourné le droit du travail en rémunérant sous le régime du droit d'auteur une relation de travail assimilable à du salariat.

Cette dernière concernait Guillaume Allary lui-même, le fondateur de la maison d'édition, sur une période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Allary a travaillé aux côtés de Riad Sattouf sur la création de la série L'Arabe du futur et était intervenu « dans la mise au point des textes [...] en réécrivant certains passages des œuvres produites en 2015 et 2016, œuvres qu'il a ainsi concouru à créer et à mettre au point, en l'absence de tout lien de subordination avec l'éditeur ».

Les éditions Allary justifiaient ainsi le paiement en droits d'auteur, considérant que Guillaume Allary était devenu un véritable co-auteur des ouvrages signés par Sattouf. La Cour d'appel n'avait pas été convaincue, estimant qu'il n'existait pas « un niveau suffisant de participation intellectuelle à la création des œuvres pour pouvoir admettre que ce travail puisse relever du régime de sécurité sociale des auteurs ».

La Cour d'appel avait ainsi confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 7 août 2020, lequel condamnait les éditions Allary à verser à l'URSSAF Île-de-France la somme de 239.016 € au titre des cotisations, assortie de 25.187 € au titre des majorations de retard.

Un intervenant qui « n'inspire pas l'œuvre »

En 2024, les éditions Allary nous annonçaient se pourvoir en cassation, en pointant ce qu'elles considéraient être une contradiction dans le jugement : « D’un côté, il est reconnu que nous sommes bien dans le cas d’un directeur de collection qui a eu un apport créatif susceptible de le faire entrer dans la catégorie de Directeur de collection payé en droits d’auteur, mais, de l’autre, les juges posent comme condition que ce travail soit assorti d’un “final cut” pour que la qualité d’auteur d’un directeur de collection soit reconnue. »

Or, poursuivait-on du côté d'Allary, « [s]i l'on retient le “final cut” pour définir un auteur, comment un scénariste ou un pigiste pourrait bénéficier de cette qualité ? Cela nous semble juridiquement contestable. »

La Cour de cassation s'est appuyée, pour juger de la conformité au droit applicable, sur l'article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018. Or, celui-ci ne mentionne pas les directeurs de collection comme pouvant relever du régime de sécurité sociale des artistes auteurs, à moins que son activité ne permette « de le regarder comme auteur ou co-auteur des ouvrages de la collection qu'il dirige ».

Notons que, depuis le 1er janvier 2021, une rémunération en droits d’auteur est possible au titre d'« une activité de conception et d’animation d’une collection, sous réserve condition d’originalité de la collection, et hors lien de subordination avec l’éditeur ». Mais son application n'était de tout façon pas rétroactive.

Dans le cas présent, la Cour de cassation rappelle que l'arrêt de la Cour d'appel déduit que, « si le directeur de collection participe avec l'auteur à la création de l'œuvre, il n'inspire pas l'œuvre, mais aide à la rendre accessible, cohérente et compréhensible au public ». Par ailleurs, « la preuve n'est pas rapportée d'un véritable travail de création personnelle du directeur de collection ».

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Pour la Cour de cassation, la Cour d'appel a donc « exactement déduit que les rémunérations versées par la société cotisante n'étaient pas soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale du régime des artistes auteurs mais devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations du régime général ».

La condamnation des éditions Allary est donc définitive. La maison et Guillaume Allary, à l'origine du pourvoi, devront en plus verser 2000 € à l'URSSAF d'Ile-de-France et 2000 € à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

La décision complète de la Cour de cassation est accessible en fin d'article.

« Faire réfléchir » les industries culturelles

Sollicitée, Stéphanie Le Cam, juriste, maître de conférences de droit privé et directrice de la Ligue des auteurs professionnels, n'est pas surprise de la conclusion signifiée par la Cour de cassation, la décision de la Cour d'appel lui paraissant, à l'époque, « à l'abri de la critique » et « extrêmement rigoureuse dans sa méthode ».

Être artiste-auteur selon le Code de la propriété intellectuelle ou selon le Code de la sécurité sociale n'implique pas les mêmes critères, rappelle-t-elle en précisant au passage que le régime des artistes-auteurs introduit, pour l'éditeur, une cotisation de 1,1 % [elle atteint 16 % pour les artistes-auteurices, NdR], contre environ 43 % dans le régime salarié, pour un salaire du niveau du Smic.

Autrement dit, l'édition avait aussi trouvé, dans l'exploitation d'un statut peu protecteur, un moyen d'optimiser ses comptes. Jusqu'en 2017, année au cours de laquelle l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) avait annoncé l'exclusion des directeurices de collection du champ du régime de sécurité sociale des auteurs.

Pour Stéphanie Le Cam, l'arrêt de la Cour de cassation « ne clôt pas le débat : d’autres problématiques se présenteront à l’avenir ». En janvier 2023, une circulaire interministérielle avait ainsi précisé les modalités relatives aux revenus tirés d'activités artistiques et notamment les conditions dans lesquelles la direction d'une collection pouvait être rémunérée sous le régime des artistes-auteurs : « la conception et l’animation d’une collection éditoriale originale ».

« Qu'en est-il de l'auteur qui anime une collection éditoriale existante ? Et que signifie exactement “animation” ? Cela suppose, selon moi, une présence régulière, des échanges fréquents avec la maison d'édition... Or, ce sont aussi des indices qui peuvent être retenus pour qualifier la subordination caractéristique du salariat », expose la juriste.

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Malgré ces écueils persistants, l'arrêt de la Cour de cassation lui parait important pour rappeler que « le travail a un coût et que le fait de sortir les travailleurs du régime général limite leur protection par le Code du travail. Le monde du livre n'est pas exempté de respecter le droit du travail. » Le statut des artistes-auteurices reste, aujourd'hui, très peu protecteur et n'ouvre par exemple pas d'accès aux allocations chômage.

« Il y avait peut-être un enjeu de méconnaissance du droit et de circulation des informations du côté des éditeurs, mais cet arrêt aura peut-être l'avantage de faire réfléchir les maisons d’édition, mais aussi toutes les industries culturelles et créatives qui contournent le régime salarié », espère-t-elle.

Mise à jour 30/09 :

Sollicitée sur la réception de cette décision, la maison Allary éditions indique : « Nous en prenons acte. Elle ne va pas dans le sens que nous espérions, mais elle a au moins le mérite de clarifier la définition du directeur de collection. Certains directeurs de collection pouvaient, d’après l’Urssaf, être payés en droits d’auteurs. Avec cette décision, cette catégorie disparaît : seuls les coauteurs pourront être payés en droits d’auteur [comme indiqué ci-dessus, certaines conditions permettent encore de rémunérer la direction d'une collection en droits d'auteur, NdR]. »

Les sommes à verser, bien que conséquentes, ne mettent pas en péril l'équilibre financier de la maison, nous assure-t-on. Et la structure assure que « [c]ela fait des années que plus aucun directeur de collection de la maison n’est rémunéré en droits d’auteur », rappelant que les faits à l'origine du litige remontent aux années 2015-2016.

Photographie : La Cour de cassation, dans le 1er arrondissement de Paris (patrick janicek, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

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