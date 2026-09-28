Directeur de collection : les éditions Allary définitivement condamnées pour fraude

Exclusif — La Cour de cassation a rendu sa décision le 24 septembre dernier, confirmant le jugement de la Cour d'appel de janvier 2024 : les éditions Allary se sont rendues coupables de fraude en rémunérant un directeur de collection selon le régime des artistes auteurs. Et pas n'importe lequel : Guillaume Allary lui-même, le fondateur de la structure, qui a travaillé aux côtés d'un certain Riad Sattouf sur la série L'Arabe du futur.
Le 28/09/2026 à 14:18 par Antoine Oury
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28/09/2026 à 14:18
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Le pourvoi en cassation n'a finalement pas abouti sur l'annulation de la décision de justice rendue par la Cour d'appel de Paris, en janvier 2024. Pour rappel, la juridiction avait, à l'époque, confirmé la condamnation des éditions Allary pour fraude, donnant raison à l'URSSAF et l'Agessa, qui considéraient que la structure avait contourné le droit du travail en rémunérant sous le régime du droit d'auteur une relation de travail assimilable à du salariat.
Cette dernière concernait Guillaume Allary lui-même, le fondateur de la maison d'édition, sur une période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Allary a travaillé aux côtés de Riad Sattouf sur la création de la série L'Arabe du futur et était intervenu « dans la mise au point des textes [...] en réécrivant certains passages des œuvres produites en 2015 et 2016, œuvres qu'il a ainsi concouru à créer et à mettre au point, en l'absence de tout lien de subordination avec l'éditeur ».
Les éditions Allary justifiaient ainsi le paiement en droits d'auteur, considérant que Guillaume Allary était devenu un véritable co-auteur des ouvrages signés par Sattouf. La Cour d'appel n'avait pas été convaincue, estimant qu'il n'existait pas « un niveau suffisant de participation intellectuelle à la création des œuvres pour pouvoir admettre que ce travail puisse relever du régime de sécurité sociale des auteurs ».
La Cour d'appel avait ainsi confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 7 août 2020, lequel condamnait les éditions Allary à verser à l'URSSAF Île-de-France la somme de 239.016 € au titre des cotisations, assortie de 25.187 € au titre des majorations de retard.
En 2024, les éditions Allary nous annonçaient se pourvoir en cassation, en pointant ce qu'elles considéraient être une contradiction dans le jugement : « D’un côté, il est reconnu que nous sommes bien dans le cas d’un directeur de collection qui a eu un apport créatif susceptible de le faire entrer dans la catégorie de Directeur de collection payé en droits d’auteur, mais, de l’autre, les juges posent comme condition que ce travail soit assorti d’un “final cut” pour que la qualité d’auteur d’un directeur de collection soit reconnue. »
Or, poursuivait-on du côté d'Allary, « [s]i l'on retient le “final cut” pour définir un auteur, comment un scénariste ou un pigiste pourrait bénéficier de cette qualité ? Cela nous semble juridiquement contestable. »
La Cour de cassation s'est appuyée, pour juger de la conformité au droit applicable, sur l'article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018. Or, celui-ci ne mentionne pas les directeurs de collection comme pouvant relever du régime de sécurité sociale des artistes auteurs, à moins que son activité ne permette « de le regarder comme auteur ou co-auteur des ouvrages de la collection qu'il dirige ».
Notons que, depuis le 1er janvier 2021, une rémunération en droits d’auteur est possible au titre d'« une activité de conception et d’animation d’une collection, sous réserve condition d’originalité de la collection, et hors lien de subordination avec l’éditeur ». Mais son application n'était de tout façon pas rétroactive.
Dans le cas présent, la Cour de cassation rappelle que l'arrêt de la Cour d'appel déduit que, « si le directeur de collection participe avec l'auteur à la création de l'œuvre, il n'inspire pas l'œuvre, mais aide à la rendre accessible, cohérente et compréhensible au public ». Par ailleurs, « la preuve n'est pas rapportée d'un véritable travail de création personnelle du directeur de collection ».
À LIRE - Rémunération “dérisoire” de l'auteur : la justice annule deux contrats d'édition
Pour la Cour de cassation, la Cour d'appel a donc « exactement déduit que les rémunérations versées par la société cotisante n'étaient pas soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale du régime des artistes auteurs mais devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations du régime général ».
La condamnation des éditions Allary est donc définitive. La maison et Guillaume Allary, à l'origine du pourvoi, devront en plus verser 2000 € à l'URSSAF d'Ile-de-France et 2000 € à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Interrogé, Allary éditions n'a pas encore répondu à nos questions.
La décision complète de la Cour de cassation est accessible en fin d'article.
Sollicitée, Stéphanie Le Cam, juriste, maître de conférences de droit privé et directrice de la Ligue des auteurs professionnels, n'est pas surprise de la conclusion signifiée par la Cour de cassation, la décision de la Cour d'appel lui paraissant, à l'époque, « à l'abri de la critique » et « extrêmement rigoureuse dans sa méthode ».
Être artiste-auteur selon le Code de la propriété intellectuelle ou selon le Code de la sécurité sociale n'implique pas les mêmes critères, rappelle-t-elle en précisant au passage que le régime des artistes-auteurs introduit, pour l'éditeur, une cotisation de 1,1 % [elle atteint 16 % pour les artistes-auteurices, NdR], contre environ 43 % dans le régime salarié, pour un salaire du niveau du Smic.
Autrement dit, l'édition avait aussi trouvé, dans l'exploitation d'un statut peu protecteur, un moyen d'optimiser ses comptes. Jusqu'en 2017, année au cours de laquelle l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) avait annoncé l'exclusion des directeurices de collection du champ du régime de sécurité sociale des auteurs.
Pour Stéphanie Le Cam, l'arrêt de la Cour de cassation « ne clôt pas le débat : d’autres problématiques se présenteront à l’avenir ». En janvier 2023, une circulaire interministérielle avait ainsi précisé les modalités relatives aux revenus tirés d'activités artistiques et notamment les conditions dans lesquelles la direction d'une collection pouvait être rémunérée sous le régime des artistes-auteurs : « la conception et l’animation d’une collection éditoriale originale ».
« Qu'en est-il de l'auteur qui anime une collection éditoriale existante ? Et que signifie exactement “animation” ? Cela suppose, selon moi, une présence régulière, des échanges fréquents avec la maison d'édition... Or, ce sont aussi des indices qui peuvent être retenus pour qualifier la subordination caractéristique du salariat », expose la juriste.
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Malgré ces écueils persistants, l'arrêt de la Cour de cassation lui parait important pour rappeler que « le travail a un coût et que le fait de sortir les travailleurs du régime général limite leur protection par le Code du travail. Le monde du livre n'est pas exempté de respecter le droit du travail. » Le statut des artistes-auteurices reste, aujourd'hui, très peu protecteur et n'ouvre par exemple pas d'accès aux allocations chômage.
« Il y avait peut-être un enjeu de méconnaissance du droit et de circulation des informations du côté des éditeurs, mais cet arrêt aura peut-être l'avantage de faire réfléchir les maisons d’édition, mais aussi toutes les industries culturelles et créatives qui contournent le régime salarié », espère-t-elle.
Photographie : La Cour de cassation, dans le 1er arrondissement de Paris (patrick janicek, CC BY 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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25/09/2026, 17:30
Le Prix Del Duca pour la jeunesse, attribué chaque année afin de soutenir des initiatives porteuses de valeurs de transmission et de solidarité, a été décerné à l'association Dulala pour son projet de concours Kamishibaï plurilingue. Il s'accompagne d'une dotation de 50.000 €.
25/09/2026, 15:34
L'éternel retour est le troisième et dernier titre de la trilogie policière dessinée par le maître Sergio Toppi, après Traces de sang et Sans respiration. Les tirages sont limités et ne seront pas réédités. Un coffret a été réalisé à cette occasion et regroupe les 3 polars, accompagné d'un ex-libris collector. Projet porté par Salvatore Biddau.
25/09/2026, 15:01
Deux personnalités ont été visées par des décisions de l'Union européenne, dans un contexte similaire : celui de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Le Conseil de l'Union européenne a ainsi gelé les avoirs de l'autrice et chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova, tandis que la Cour de justice de l'Union européenne annulait une de ses décisions précédentes, relative à un éditeur russe, Oleg Polikarpovich Tkach.
25/09/2026, 10:55
Joshua Cassara, dessinateur américain notamment connu pour son travail sur X-Force, X-Men et Deadpool/Wolverine chez Marvel, est mort le 22 septembre 2026 à l’âge de 46 ans. Son épouse, Martha Cassara, a annoncé son décès le lendemain sur les réseaux sociaux, évoquant des complications cardiaques.
24/09/2026, 17:47
Des chartes, des groupes de travail, 62 actions et désormais un directeur de projet : le ministère de la Culture ne découvre plus l’intelligence artificielle. Mais la Cour des comptes lui demande maintenant de transformer l’essai. Dans le livre, elle relève qu’au moment de son contrôle, le CNL n’avait ni budget spécifique ni personnel affecté à l’IA, quand la BnF avait déjà engagé plusieurs millions d’euros.
24/09/2026, 16:41
Au Québec, le marché du livre poursuit sa progression, mais toutes les librairies n’en profitent manifestement pas de la même manière. Les données complètes publiées ce 24 septembre par l’Institut de la statistique du Québec révèlent un écart saisissant : les ventes des librairies agréées reculent de 2,9 % en 2025, tandis que celles des non agréées bondissent de 10 %. Derrière un marché revenu à son plus haut niveau depuis 2010, les équilibres bougent.
24/09/2026, 16:31
Lextenso, acteur français de l'édition et de l'information juridique, doit être acquis par le groupe allemand C.H.Beck. L'opération, annoncée le 24 septembre, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.
24/09/2026, 15:55
Fondées en 1926 dans l’arrière-boutique d’une librairie parisienne, les Éditions Dangles célèbrent leur centenaire. Spécialisée de longue date dans la santé naturelle et le mieux-être, la maison a connu une croissance spectaculaire à partir des années 1970, avant plusieurs changements de direction. Désormais adossée au Groupe Éditorial Piktos, elle aborde son deuxième siècle en renouvelant auteurs et thématiques.
24/09/2026, 11:56
La revue Presk’île, c’est notre déclaration d’amour à cette langue de terre de 25 kilomètres de long, nichée entre le calme du golfe du Morbihan et l’impétuosité de l’océan Atlantique. À travers plus de 150 pages de beaux textes et de belles images, nous nous sommes attachés à dresser le portrait de personnalités, d’artisanes, de restaurateurs, d’associations, de productrices et d’entrepreneurs inspirants qui tissent ensemble l’âme de cette presqu’île unique et la font vibrer tout au long de l’année. Projet porté par Emma Crasnier.
24/09/2026, 10:59
Frédéric Desfeuillet, responsable du développement, de la communication et du mécénat des Musées d'Amiens, est décédé le 21 septembre 2026, à l'âge de 54 ans. Très lié à la Maison de Jules Verne et à la vie culturelle amiénoise, il avait notamment porté la création du parcours Aronnax consacré à l'écrivain.
23/09/2026, 17:15
Glénat nous apprend la disparition de Rodolphe, figure majeure du scénario de bande dessinée, décédé le 22 septembre 2026 à l’âge de 78 ans. En un demi-siècle de carrière et plus de 200 albums, il aura multiplié les univers et les collaborations, de Trent à Kenya, en passant par Cliff Burton, Commissaire Raffini ou Robert Sax.
23/09/2026, 15:56
L'enseigne Relay s'est dotée, depuis cet été, d'une « charte de pluralité et de non-discrimination » qui vise à préciser les règles et pratiques « en matière de référencement et de mise en avant des produits d’édition », mais aussi à désamorcer des critiques récurrentes sur l'offre de ces boutiques, propriétés de Louis Hachette Group. Le document reste toutefois confidentiel et réservé aux concédants, avec un contrôle des engagements en interne uniquement.
23/09/2026, 14:52
Librairie généraliste et engagée, La Virevolte (société A.S Librairie) est située au cœur du quartier St Paul à Lyon. Petite devanture bleue au milieu des quelques bars qui mènent à la gare St Paul, la librairie fait à présent partie de la carte postale. À l’intérieur, des libraires acharnés s’activent pour proposer des événements, des clubs lectures ou d’autres projets sortant de l’ordinaire. L’objectif ? Partager nos coups de cœur, créer des instants hors du temps et provoquer des rencontres. Projet porté par la libraire La Virevolte.
23/09/2026, 14:25
Au Brésil, la bataille des rabais vient de passer du discours aux bons de commande. WMF Martins Fontes cessera, dans les prochains mois, de fournir Amazon, une décision annoncée le 2 septembre par Alexandre Martins Fontes, éditeur, libraire et président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL). Dans un entretien publié le 18 septembre par Folha de S.Paulo, il détaille aussi son retrait des foires universitaires imposant de fortes réductions.
23/09/2026, 11:34
Les revenus nets déclarés par les éditeurs participant au StatShot de l’Association of American Publishers (AAP) ont atteint 1 milliard $ en juillet 2026, soit une hausse de 14 % sur un an. Les livres grand public tirent la progression, portés par le broché et l’audio numérique, tandis que l’ebook recule. Depuis janvier, les recettes cumulées atteignent 6,7 milliards $, en hausse de 5,4 %. Un mois plus tôt, elles faisaient état d’une progression de 11 % sur un an et de 3,9 % depuis le début de l’année.
23/09/2026, 11:31
Relatif aux minima conventionnels, le 18e avenant à la convention collective de la branche de l'édition de livres a été étendu à tous les employeurs et tous les salariés, par un arrêté du 7 septembre. La grille de salaires prend désormais en compte deux augmentations du SMIC, survenues en janvier et juin derniers.
23/09/2026, 10:50
Valentin Bouvet prend, à compter du 23 septembre 2026, la direction des opérations du groupe d’édition Editis, selon nos informations. Revenu au sein du groupe en mai après avoir dirigé Lelivrescolaire.fr chez Hachette Livre, il supervisera notamment la distribution, la fabrication, les achats industriels ainsi que plusieurs services destinés aux éditeurs. Ces activités sont désormais regroupées sous une même direction.
23/09/2026, 10:12
Depuis lundi, C’était ça ou mourir, l’un des romans les plus en vue de la rentrée, est au centre d’une polémique sur l’usage de l’intelligence artificielle. Auprès de Libération, Thélyson Orélien dément catégoriquement. Grasset lui apporte désormais sa « confiance absolue ». Dans le même temps, franceinfo a multiplié les tests et les comparaisons, et les résultats ne plaident pas vraiment en faveur de l’auteur...
22/09/2026, 18:44
Force ouvrière interpelle la direction d’Editis et son actionnaire sur le coût des trajets domicile-travail des salariés de Malesherbes et Tigery. Le syndicat réclame une aide spécifique pour ceux qui doivent utiliser leur voiture, allant jusqu’à proposer des cartes carburant TotalEnergies. Une demande qui intervient en pleine hausse des prix à la pompe, alors que plusieurs dispositifs publics existent déjà.
22/09/2026, 18:18
Historien, biographe et romancier, Jean-Paul Desprat est mort lundi 21 septembre 2026 à Paris, à l’âge de 79 ans, révèle La Dépêche. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il avait fait des XVIIe et XVIIIe siècles, puis de la Révolution française, un territoire d’écriture où l’érudition historique se mêlait volontiers au goût du récit.
22/09/2026, 16:28
L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a dévoilé son conseil d’administration pour 2026-2027 à l’issue de son assemblée générale annuelle, tenue le 10 septembre. Geneviève Pigeon, des éditions L’Instant même, conserve la présidence de l’association.
22/09/2026, 11:27
Paru chez Grasset le 19 août, le premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, compte parmi les titres très remarqués de la rentrée, porté par une réception critique largement favorable. Dans cette chronique, Laurent LD Bonnet prend le contre-pied de cet enthousiasme : partant de l’écriture du livre, il interroge les mécanismes de prescription, l’emballement médiatique et ce qu’il considère comme un recul progressif des exigences éditoriales, rapproché ici de l’effet des shifting baselines. Par Laurent LD Bonnet.
22/09/2026, 10:21
Avec FOJO, Osvaldo Medina signe un huis clos glacial ancré dans le Portugal de l'entre-deux-guerres. L’auteur primé compte déjà quatorze albums à son actif, son travail a été distingué par le prix du Meilleur Dessin à l'Amadora BD, le plus grand festival de bande dessinée du pays, puis par celui de Dessinateur de l'année aux PPBD en 2013. FOJO, premier de ses albums traduit en français par Mylène Oliveira Contival, paraît le 14 octobre 2026 chez familiaR Éditions.
22/09/2026, 10:16
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