Petites Histoires de Guerre : La Première Guerre Mondiale

La boue. Les tranchées. L'horizon de barbelés. La Première Guerre mondiale est la guerre qu'on croit connaître — et c'est précisément le problème. Une guerre n'est jamais une image. Celle-là a englouti le monde entier, et nous n'en avons retenu qu'un décor.

C'est de ce constat qu'est né le second volume de Petites Histoires de Guerre, signé Mi-rage, auteur autodidacte du Nord de la France.

Dix nouvelles, dix personnages, aucun général. Dix voix

Jelena Mirković — Belgrade. Imprimeuse bulgare sous occupation, elle grave la résistance dans le plomb, une nuit à la fois.

Vartan Nalbandian — Anatolie. Un Arménien pris dans l'engrenage du génocide. Le crime que l'Histoire a mis un siècle à nommer.

Wen Jun — Chine. Travailleur recruté pour les usines de guerre françaises. Cent mille hommes dont personne ne parle.

Tchéché Mbogo — Afrique, front français. Arraché à son continent pour une guerre qui n'est pas la sienne. Soldat d'un empire qui ne le reconnaîtra jamais.

Constant Bacquenois — Verdun. Un Français dans la boue. Parce qu'il faut aussi raconter ceux d'ici.

Emre Karaçay — Gallipoli. Un Ottoman. Le même carnage, l'autre rive. Parce que l'ennemi a lui aussi un nom, une mère, une peur.

Ned Fairfax — Ciel d'Arras. Un aviateur britannique. La guerre vue d'en haut, avant que les avions deviennent des cercueils.

Anna Ivanova — Russie. Une femme dans un empire qui s'effondre. Elle avance quand même.

Wilhelm Vogler — Ypres. Un soldat allemand. Parce que raconter la guerre, c'est aussi raconter ceux qu'on nous a appris à haïr.

Clara & Giuseppe — Caporetto. Deux destins liés par la géographie d'une bataille.

Une fresque, pas une anthologie Chaque histoire est indépendante, chaque chapitre se lit seul. Mais ensemble ils forment une fresque : la même guerre vue par dix personnes que nous pourrions tous et toutes incarner. Loin des grands noms, loin des clichés.

La règle est la même depuis le premier tome — les personnages sont fictifs, les faits sont réels. Chaque chapitre repose sur une recherche approfondie, pour une écriture directe et accessible, pensée pour ceux qui aiment l'Histoire sans en avoir forcément fait. Et comme dans le volume précédent, chaque partie s'accompagne d'une illustration originale réalisée à la main, en noir et blanc, par le même artiste depuis le début du projet. Des images qui ne décorent pas le texte : elles l'illustrent.

Un livre qui rend ce qu'il prend. Tous les exemplaires sont dédicacés — l'auteur tient à ce que chacun porte une trace humaine. Et pour chaque livre vendu pendant la campagne, 1 € est reversé au Bleuet de la Mémoire, association nordiste de transmission de la mémoire de la Grande Guerre, qui anime un musée à Camphin-en-Carembault.

Le manuscrit est terminé, corrigé et relu. La campagne est en ligne sur Ulule ; les fonds couvrent l'impression, les illustrations et les frais de production, sans intermédiaire ni maison d'édition. Les formules vont de l'e-book au pack réunissant les deux volumes, jusqu'à une visite du musée avec l'auteur. Parution prévue en novembre 2026.

Le tome consacré à la Seconde Guerre mondiale est déjà disponible, et sort prochainement en livre audio avec dix voix individuelles bruitages et musiques.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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