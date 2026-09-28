Mémoire de fille : Judith Godrèche adapte le texte d'Annie Ernaux

Une semaine après la sortie dans les cinémas d'Écrire la vie, documentaire de Claire Simon captant la découverte, par des lycéens et lycéennes, des textes d'Annie Ernaux, la Prix Nobel de Littérature revient en salles avec Mémoire de fille.

Cette fois, un de ses textes est adapté, et par Judith Godrèche, qui avait dénoncé les violences sexuelles systémiques dans le milieu du cinéma en portant elle-même plainte, en février 2024, contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon. Ce dernier l'a, en réponse, accusé de diffamation en 2026.

Judith Godrèche a elle-même adapté le livre d'Ernaux en scénario, ce qui a donné lieu à quelques rencontres entre les deux femmes : « Elle m'a fait quelques suggestions sur les dialogues, mais elle m'a surtout laissée libre », souligne la réalisatrice. Le casting du film réunit Tess Barthélemy, la propre fille de Judith Godrèche, mais aussi Valérie Dréville ou encore Maïwène Barthèlemy.

Par Antoine Oury

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