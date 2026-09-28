En 2027, la Drac Normandie changera-t-elle de direction ?

Au 1er janvier 2027, la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie est susceptible de changer de directeur, annonce le ministère de la Culture dans un avis de vacance. Jean-Michel Knop est titulaire du poste depuis 2024.
Le 28/09/2026 à 10:21 par Antoine Oury
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28/09/2026 à 10:21
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Par un avis de vacance publié au Journal officiel du 27 septembre dernier, le ministère de la Culture prévoit un possible changement de titulaire pour la direction de la Drac Normandie. Jean-Michel Knop, nommé en mars 2024, peut toutefois prétendre à un renouvellement de son mandat, pour deux années supplémentaires.
Architecte et urbaniste général de l'État, il a été chargé des politiques de l'enseignement de l'architecture à la direction de l'architecture et du patrimoine du ministère de la Culture, avant de prendre la direction successive de plusieurs écoles d'architecture, en Normandie, à Marne-la-Vallée et à Grenoble.
En 2015, il fut nommé directeur des Affaires culturelles de Guadeloupe, avant d'être nommé directeur adjoint de la DRAC Grand Est, à partir de 2019.
Placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département, la Drac Normandie est un service déconcentré relevant du ministère chargé de la Culture doté de 145 emplois, affectés sur plusieurs sites.
Elle est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région, comprenant la connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, la promotion de l'architecture, le soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, le développement du livre et de la lecture, l'éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, le développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, ou encore la promotion de la langue française et des langues de France.
À LIRE - Frédéric Desfeuillet, passeur de Jules Verne à Amiens, est mort à 54 ans
Elle participe aussi à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques, contribue à la recherche scientifique, concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture, veille à l'application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique dans les domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la Culture.
Plus d'informations sur les modalités de candidature sont disponibles dans l'avis de vacance publié au Journal officiel.
Photographie : Ancien pavillon Saint-Charles de l'établissement public de santé mentale de Caen, désormais investi par la Drac Normandie (Karldupart, CC BY SA 3.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a dévoilé son conseil d’administration pour 2026-2027 à l’issue de son assemblée générale annuelle, tenue le 10 septembre. Geneviève Pigeon, des éditions L’Instant même, conserve la présidence de l’association.
22/09/2026, 11:27
Paru chez Grasset le 19 août, le premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, compte parmi les titres très remarqués de la rentrée, porté par une réception critique largement favorable. Dans cette chronique, Laurent LD Bonnet prend le contre-pied de cet enthousiasme : partant de l’écriture du livre, il interroge les mécanismes de prescription, l’emballement médiatique et ce qu’il considère comme un recul progressif des exigences éditoriales, rapproché ici de l’effet des shifting baselines. Par Laurent LD Bonnet.
22/09/2026, 10:21
Avec FOJO, Osvaldo Medina signe un huis clos glacial ancré dans le Portugal de l'entre-deux-guerres. L’auteur primé compte déjà quatorze albums à son actif, son travail a été distingué par le prix du Meilleur Dessin à l'Amadora BD, le plus grand festival de bande dessinée du pays, puis par celui de Dessinateur de l'année aux PPBD en 2013. FOJO, premier de ses albums traduit en français par Mylène Oliveira Contival, paraît le 14 octobre 2026 chez familiaR Éditions.
22/09/2026, 10:16
Les éditions Amsterdam, actives dans les domaines de la philosophie, de l'histoire et des sciences sociales, annoncent la reprise des relations presse de la maison par Sébastien Santuccio, en cette rentrée.
22/09/2026, 09:13
L’Institut du Monde Arabe (IMA) de Paris annonce le lancement d’un programme dédié à la commémoration de l’héritage du poète Mahmoud Darwich, qui se déroulera du 25 au 27 septembre. Cette initiative, organisée en partenariat avec le Centre culturel Georges-Pompidou à Paris, rassemble diverses activités culturelles dans quinze villes en France et à l’étranger. Intitulé « Journée poétique Mahmoud Darwich », cet événement vise à célébrer la richesse de l’œuvre du poète et à promouvoir la diversité culturelle à travers ces rencontres et échanges. Par Amel Aït-Hamouda.
21/09/2026, 17:30
Ce 21 septembre sort le 51e numéro de Soutien à l’Ukraine résistante : il rassemble témoignages, analyses, textes syndicaux et contributions consacrées à la vie culturelle ukrainienne. Sa publication intervient quatre ans et demi après le début de l’invasion russe à grande échelle, dans un conflit toujours meurtrier pour les civils et sans règlement politique global.
21/09/2026, 14:16
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