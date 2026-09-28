En 2027, la Drac Normandie changera-t-elle de direction ?

Par un avis de vacance publié au Journal officiel du 27 septembre dernier, le ministère de la Culture prévoit un possible changement de titulaire pour la direction de la Drac Normandie. Jean-Michel Knop, nommé en mars 2024, peut toutefois prétendre à un renouvellement de son mandat, pour deux années supplémentaires.

Architecte et urbaniste général de l'État, il a été chargé des politiques de l'enseignement de l'architecture à la direction de l'architecture et du patrimoine du ministère de la Culture, avant de prendre la direction successive de plusieurs écoles d'architecture, en Normandie, à Marne-la-Vallée et à Grenoble.

En 2015, il fut nommé directeur des Affaires culturelles de Guadeloupe, avant d'être nommé directeur adjoint de la DRAC Grand Est, à partir de 2019.

Placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département, la Drac Normandie est un service déconcentré relevant du ministère chargé de la Culture doté de 145 emplois, affectés sur plusieurs sites.

Elle est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région, comprenant la connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, la promotion de l'architecture, le soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, le développement du livre et de la lecture, l'éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, le développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, ou encore la promotion de la langue française et des langues de France.

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Elle participe aussi à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques, contribue à la recherche scientifique, concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture, veille à l'application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique dans les domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la Culture.

Plus d'informations sur les modalités de candidature sont disponibles dans l'avis de vacance publié au Journal officiel.

Photographie : Ancien pavillon Saint-Charles de l'établissement public de santé mentale de Caen, désormais investi par la Drac Normandie (Karldupart, CC BY SA 3.0)

Par Antoine Oury

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